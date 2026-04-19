«Факел» посыпался, Бекхэм из «Уфы», в Саратове — депрессия. Главное в Первой лиге. Видео

В Лиге Pari начался «тройник» – сразу три тура за одну неделю! Именно поэтому команды сыграли 29-й тур буквально за два дня. Без сенсаций не обошлось. «Чайка» подкинула, наверное, самый неожиданный весенний результат. Об этом и не только – в свежайшем обзоре «Чемпионата».

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Енисей» уничтожил «Челябинск»

Команда Сергея Ташуева – одна из лучших в чемпионате на весеннем отрезке (17 очков из 24 возможных). Перед зимним перерывом «Енисей» располагался на 13-й строчке. Сейчас красноярцы на шестом месте – отстают от зоны стыков на восемь очков. Клуб не подавал документы на лицензию РФС-1, но прыжок всё равно впечатляющий.

«Енисей» наконец-то выбрался из манежа – матч с «Челябинском» прошёл на стадионе «Центральный». Несмотря на морозную погоду, хозяева устроили команде Романа Пилипчука горячий приём. На 17-й минуте счёт после тонкой передачи Егора Иванова открыл Андрей Окладников (у него уже шесть голов в последних восьми встречах). Вскоре сработал фирменный приём Ташуева – высокий прессинг. «Енисей» накрыл «Челябинск» в опорной зоне и организовал гол Андрея Мазурина (Окладников отметился ассистом).

Гости так и не вернулись в игру – нанесли всего три удара в створ и создали лишь 0,35 xG. На 72-й минуте Егор Иванов поставил точку – воспользовался ошибкой Даниила Голикова, который далеко вышел из ворот, и отправил «парашют» прямо под перекладину.

Единственный негативный момент для «Енисея» – странная форма, которую клуб выпустил в рамках партнёрства с «Пятёрочкой». В остальном команда Ташуева смотрелась великолепно. А вот «Челябинск» падает всё ниже – у Пилипчука до сих пор всего одна победа весной.

«КАМАЗ» совсем потерялся

Четыре матча подряд без забитых мячей – удивительное дело для одной из самых атакующих команд лиги. Причём во встрече с «Торпедо» были шансы, но подвела реализация. Да и вообще, всё пошло не по плану с самого начала. Самину Абдуллахи «привёз» пенальти уже на четвёртой минуте. К «точке» подошёл Марио Чурич, который в последний раз появлялся в старте «Торпедо» ещё в начале марта в игре с «Черноморцем» (2:0). Хорватский опорник не промахнулся.

После этого команды устроили обмен моментами. Самый опасный был у «КАМАЗа» – Давид Караев не переиграл Ростислава Солдатенко после обреза Константина Савичева. Во втором тайме Владислав Шитов красиво пробил издали и увеличил разницу в счёте.

Ко всем неприятностям «КАМАЗа» добавилась травма Евгения Замереца – один из лучших вратарей весеннего отрезка повредил плечо. Вышедший вместо него Артур Анисимов на 64-й минуте потащил удар Даниила Уткина со штрафного. «Торпедо» спокойно удержало победный результат без лишних нервов. Матч, где всё решило исполнительское мастерство.

Пятая победа «Ротора» подряд!

Как же похорошел волгоградский футбол при Дмитрии Парфёнове. На этот раз не помешал даже перелёт в Хабаровск. СКА, как обычно, не воспользовался преимуществом домашнего поля. «Ротор» вышел вперёд уже на седьмой минуте – отличился Имран Азнауров, который совсем недавно восстановился после серьёзной травмы. Хозяева оперативно ответили голом Хакобо Алькальде. Впрочем, Азнауров вскоре оформил дубль после передачи Абу-Саида Эльдарушева.

Больше голов не было, но отметим потрясающий контроль игры от «Ротора» – 28 ударов против семи, 3,58 xG против 1,35 xG. В целом уже можно поздравить Волгоград с выходом в стыки. К «Спартаку» и «Челябинску» есть вопросы по лицензии РФС-1. У «Ротора» с этим всё в порядке – готов стадион, есть необходимая инфраструктура. Остальные преследователи уже слишком далеко. Отличная работа нового тренерского штаба плюс грамотные трансферы – вот составляющие успеха.

«Урал» спокойно раздавил «Сокол»

В Саратове – депрессия. Девятое поражение подряд и всего два забитых мяча весной. Не помог даже переход на четвёрку защитников – «Урал» на второй минуте забил быстрый гол, воспользовавшись хаосом в чужой обороне. Силвие Бегич пришёл на розыгрыш аута и ударил по воротам – Тимур Крайков спас команду, но первым на добивание успел Юрий Железнов.

Во втором тайме «Урал» спокойно довёл дело до разгрома. «Сокол» окончательно развалился после выхода Владимира Ковачевича вместо травмированного Артёма Быкова. Сначала отличился Роман Акбашев – Ковачевич не успел накрыть Мартина Секулича, который вывел партнёра на ударную позицию. Затем своё слово сказал Никита Морозов, главный джокер весны в Первой лиге. Он снова вышел на замену и забил – уже пятый раз в последних семи встречах. 20-летний хавбек прорвался к чужим воротам из глубины, раскачал Ковачевича и отправил мяч в сетку.

Интересная деталь – на послематчевой пресс-конференции Евгению Харлачёву не дали ответить на вопросы саратовских журналистов. Пресс-атташе «Сокола» оперативно завершил мероприятие после короткого комментария главного тренера. Мрак.

Важнейшая победа «Уфы»

Если в верхней части таблицы осталась, по сути, всего лишь одна интрига (доберётся ли «Родина» до «Факела»), то в подвале всё ещё горячо. «Черноморец» сменил тренера – вместо уволенного Дениса Попова команду подхватил Эдуард Саркисов. Шоковая терапия не помогла.

Хотя стартовый отрезок в Уфе остался именно за гостями – создали несколько моментов, но так и не пробили Александра Беленова. Вскоре команда Омари Тетрадзе перехватила инициативу – Владислав Камилов пару раз плотно пробил по воротам (выручил Максим Матюша). Развязка наступила на 85-й минуте – Залимхан Юсупов отличился со штрафного. На счету главного дальнобойщика «Уфы» уже четыре гола в этом сезоне – все со штрафных. Наш Дэвид Бекхэм.

Благодаря этой победе «Уфа» наконец-то вылезла из зоны вылета. «Черноморец» опустился на 16-ю строчку.

«Чайка» сенсационно обыграла «Факел»

Если поражение от «Родины» (1:3) ещё можно понять, то результат матча с «Чайкой» – это уже настоящий холодный душ для «Факела». И ведь нельзя сказать, что команда Дмитрия Комбарова не заслужила три очка. Хотя в первые 20 минут было трудно – Семён Фадеев вытащил два удара Максима Турищева. А вот потом пошла жара.

Сначала Артём Соколов чётко пробил со штрафного и вывел «Чайку» вперёд. Затем «Факел» заработал пенальти, но Белайди Пуси в стиле Роберто Баджо отправил мяч в небеса. Казалось, что во втором тайме команда Олега Василенко устроит настоящий штурм, но этого не произошло. Наоборот, «Чайка» уверенно оборонялась, а в концовке ещё и подловила соперников на ошибке. Глеб Пополитов отобрал мяч у Абдулы Багамаева и отдал голевую передачу на свежего Никиту Посмашного.

У «Факела» наметился кризис. Да, в «Чайке» играют быстрые и техничные футболисты, однако такой провал во второй встрече подряд – уже слишком. Отдельно отметим цифры – 4:2 по ударам в створ в пользу «Чайки».

«Волга» отобрала очки у «Родины»

А такой был шанс! Если бы команда Хуана Диаса справилась с «Волгой», то отставание от «Факела» сократилось бы до минимального. А так – три очка.

Команда Михаила Белова нашла таблетки против быстрых атак «Родины» – схему с тремя центральными защитниками. В прошлом туре москвичи показали, как можно ломать «Факел», который использует 3-5-2. Но «Волга» опустила линию обороны ниже и отказалась от высокого давления. Впрочем, «Родина» всё равно создала несколько опасных моментов. Магомедхабиб Абдусаламов попал в перекладину, Йорди Рейна пробил мимо ворот с убойной дистанции.

После перерыва «Родина» всё-таки отличилась (мяч в сетку отправил Митя Крижан), однако гол был отменён из-за офсайда. Вскоре «Волге» снова помог каркас ворот – Руслан Фищенко проверил штангу на прочность. Хозяева перебили соперников (12:3 по ударам), но просто не повезло. «Родина» впервые за всю весну ушла с поля без забитых мячей. «Волга» набрала важное очко и ещё немного оторвалась от зоны вылета.

«Шинник» задушил «Арсенал»

Тот случай, когда тульская команда решила заснуть. Правда, это произошло не в Хабаровске, а в Ярославле. В первом тайме «Шинник» сосредоточился на разрушении чужих атак – на двоих команды организовали всего один удар в створ.

После перерыва заговорил Артур Галоян. Арендованный у «Торпедо» полузащитник открыл счёт на 75-й минуте. Михаил Цулая вроде бы среагировал на удар, но пустил мяч между рук. Вскоре голкипер «Арсенала» ошибся снова. Галоян навесил со штрафного, а Цулая просто не поймал мяч. Вратаря дезориентировал прыжок Даниила Корнюшина.

19 голов после стандартов – круче «Шинника» только костромской «Спартак» (23 мяча). «Арсенал» опустился на 12-е место. В Туле уже откровенно доигрывают сезон. А вот Артём Булойчик сражается за новый контракт – «Шинник» не проигрывает в семи матчах подряд.

«Нефтехимик» разобрался со «Спартаком»

Кострома всё-таки не выдержала темп «Ротора». После двух побед подряд наступил провал в Нижнекамске. Хотя не всё так однозначно – гости создали больше моментов (15:7 по ударам в пользу Костромы), однако «Нефтехимик» продемонстрировал убийственную реализацию.

«Спартак» вышел вперёд на 38-й минуте – Амур Калмыков реализовал пенальти (12-й гол в сезоне). Могли увеличивать разницу в счёте, но у «Нефтехимика» в непробиваемую стену превратился Андрей Голубев. А вот аргентинский голкипер «Спартака» Даниэль Саппа оказался не таким крутым.

После перерыва Кирилл Новиков сделал несколько перестановок – в частности, выпустил Рашида Магомедова вместо Ислама Машукова. На 58-й минуте форвард получил передачу из глубины от Магомеда Мусалова (который тоже вышел на замену) и сравнял счёт. Вскоре отличился Константин Шильцов – пробил в перекладину, от которой мяч отскочил в спину Саппы и закатился в ворота.

В концовке «Спартак» устроил штурм ворот Голубева – свои шансы упустили Калмыков и Илья Рубцов. На последних секундах «Нефтехимик» поймал гостей на контратаке – Магомедов оформил дубль.