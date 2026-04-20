«МЮ» просто обязан оставить Кэррика тренером. Аргументов слишком много

«Манчестер Юнайтед» после прихода Майкла Кэррика поднялся в топ-3 АПЛ. Команда одержала восемь побед в 12 турах и по набранным очкам за этот период занимает первое место в таблице! Однако контракт с тренером подписан лишь до конца сезона. А спортивный директор «МЮ» Джейсон Уилкокс отметил, что клуб проводит тщательный анализ по всем доступным кандидатам. Но стоит ли манкунианцам искать кого-то вместо Кэррика?

После ухода сэра Алекса Фергюсона «Манчестер Юнайтед» сменил уже семь тренеров (без учёта и. о.). Пробовались разные истории: и схожие по духу с САФом Дэвид Мойес и Луи ван Гал, и эксцентричный Жозе Моуринью, и «свой» Уле-Гуннар Сульшер, и модные тактические гики Эрик тен Хаг и Рубен Аморим. Глобально больших успехов не добился никто. Метания между стилями не принесли желаемого результата.

Особенно показательными получились два последних примера. Тен Хаг и Аморим перебрались в Манчестер в статусе околотопов. Первый был в 30 секундах от финала Лиги чемпионов с «Аяксом», взял несколько трофеев с амстердамцами и создал шикарную команду с Френки де Йонгом, Маттейсом де Лигтом, Донни ван де Беком и другими. Второй – уничтожал чемпионат Португалии со «Спортингом» и разносил «Манчестер Сити» в ЛЧ (4:1 в ноябре 2024-го).

Однако в «МЮ» оба столкнулись с большими проблемами. Да, тен Хаг взял с клубом Кубок лиги и Кубок Англии. Однако манкунианцы были нестабильны, а игра не впечатляла. Также Эрику пришлось выгребать из ситуации с Криштиану Роналду: португалец не подходил под тактические идеи тренера, но сидеть на скамейке не хотел. А когда тен Хаг усадил того в запас, начался открытый конфликт. Токсичная суперзвезда в итоге ушла, однако на репутации нидерландца в Англии это сказалось. Тренер выиграл битву за право «ломать» команду под себя и ставить требования выше любой фамилии. Но в итоге «МЮ» так и не стал узнаваемым по стилю, а тен Хаг не выдержал давления.

Ещё хуже выдался период у Аморима. Вместе с ним «Манчестер Юнайтед» финишировал 15-м в АПЛ и уступил в финале Лиги Европы, причём не кому-то, а «Тоттенхэму». Рубен обещал болельщикам, что дальше будет только лучше. Все ждали предсезонку, на которой португалец мог полноценно поработать с командой. Стало ли лучше? Нет. Аморим упрямо использовал схему 3-4-3, игнорировавшую сильные стороны некоторых звёзд (главный пример – Бруну Фернандеш в центре поля). Итог – 38% побед, 0 титулов, не лучшие отношения с игроками и бесславное увольнение.

От «Манчестер Юнайтед» до сих пор ждут только побед. Хотя клуб уже 13 лет не выигрывал АПЛ и за этот период взял всего семь трофеев: Лигу Европы, а также по два Кубка Англии, Кубка лиги и Суперкубка Англии. Не самый впечатляющий список. Однако при первом кризисе любого из тренеров возникает истерика в СМИ и у болельщиков, что, конечно, передаётся и игрокам. От «МЮ» требуют титулов. Что важно в такой момент? Верно, успокоить команду.

И, если судить по нынешней ситуации, Кэррик с этим справляется прекрасно. Футболисты «Манчестер Юнайтед» выдохнули после духоты Аморима, скинули с себя давление и стали показывать результат. При этом важно, что Майкл всё равно держит игроков в тонусе и не позволяет им вести себя, как капризные звёзды «Реала».

Уэйн Руни экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» «Я хорошо знаю Майкла как человека, понимаю его характер и личность. Команде был нужен спокойный тренер, который отлично знает клуб и понимает игроков. Он поддержал футболистов и уделил им необходимое внимание. Мы видим, что игроки стали действовать увереннее, и сейчас команда выглядит очень сильной. На мой взгляд, нет смысла что-то менять».

Кэррик – легенда «Манчестер Юнайтед». Естественно, к нему другое отношение не только внутри клуба, но и в Англии в целом. Понятие «преемственность» немного размыто в современном футболе, да и воспитанников в основе «МЮ» маловато. Однако любой игрок наверняка понимает, что за величина Кэррик в контексте клуба.

На это указывает и инсайд Лори Уитуэлла из The Athletic. По его информации, у тренера большой авторитет в коллективе, футболисты моментально выполняют его указания. На положение Кэррика влияет и фактор его молодости – он до сих пор способен сам показать некоторые элементы игры, например, штрафные удары. А ещё важно, что после стольких лет игровой карьеры в «МЮ» Майкл вряд ли «поплывёт» даже в случае активной критики СМИ. У него в этом плане толстый бронежилет.

Конечно, главное – результаты. И тут у Кэррика всё отлично. В АПЛ за 12 матчей «Манчестер Юнайтед» одержал восемь побед, дважды сыграл вничью и всего дважды уступил. 26 очков – лучший результат в чемпионате на отрезке с 17 января (хотя у «Сити» на одно очко больше по потерянным). По этим результатам нельзя сказать, боролся бы «МЮ» за золото, если бы Майкл работал с начала сезона. Однако динамика впечатляет.

Сенне Ламменс вратарь «Манчестер Юнайтед» «Умение Кэррика всё предельно ясно объяснять и доносить суть — первое, что бросилось в глаза. Он не создавал для нас больших трудностей и не запутывал. Иногда тренеры придумывают слишком сложные схемы, тогда некоторые футболисты не включаются в игру, всем сложно выйти на один уровень. С первой игры было понятно, чего он хочет. Тренер не ставил перед нами самые сложные задачи, но при этом давал возможность проявить свои сильные стороны. В обороне очень важно не пропускать голы, а наши футболисты в атаке могут сделать разницу. Вероятно, именно это и работает лучше всего».

Зачем «Манчестер Юнайтед» в очередной раз что-то ломать? Да, у Кэррика нет большой тренерской карьеры за спиной и комнаты с трофеями. Но куда важнее, что Майкл нашёл взаимопонимание с игроками и показывает хорошие результаты. Гонка за громким именем? У «МЮ» уже были легендарные ван Гал и Моуринью – однако путь сэра Алекса они не повторили. Как и хайповые тен Хаг с Аморимом.

Летом «Манчестер Юнайтед» снова предстоит серьёзно поработать на рынке. Как минимум придётся перестраивать полузащиту после ухода Каземиро. Так почему бы не доверить процесс Кэррику? С тремя-четырьмя хорошими покупками, полноценной предсезонкой и долгосрочным контрактом.

Тем более в недавнем прошлом у «МЮ» был опыт с доверием бывшему игроку – Уле-Гуннару Сульшеру. Да, с норвежцем клуб не взял трофеев, но занимал третье и второе места в АПЛ, а также доходил до финала Лиги Европы и четвертьфинала ЛЧ. А прогресс во многом нарушился из-за импульсивной покупки Криштиану Роналду в начале сезона-2021/2022. Сульшеру пришлось интегрировать звезду в состав, нарушая созданный ранее баланс. Итог оказался не самым успешным. Этого вполне можно избежать с Кэрриком, если обсуждать с тренером вектор развития команды и нуждающиеся в усилении позиции.

Ещё один аргумент в пользу Майкла – нынешнее положение со свободными тренерами. Реальных топов попросту нет. Например, «МЮ» приписывали интерес к Луису Энрике, Томасу Тухелю и Юлиану Нагельсману. Но все они сейчас заняты. В конце сезона свободными станут Андони Ираола и Оливер Гласнер, однако это очередной эксперимент в духе Аморима. Энцо Мареска – первый кандидат в «Манчестер Сити» (в случае изменений), Хаби Алонсо – в «Ливерпуль». А к Гарету Саутгейту у «МЮ» давно пропал интерес.

Кэррик – не только самый логичный, но и единственный нормальный вариант для боссов прямо сейчас. Конечно, если Луис Энрике вдруг не психанёт и не решит, что хочет стать чемпионом Англии с «Манчестер Юнайтед». Сам Кэррик после победы над «Челси» (1:0) однозначно ответил на вопрос о своём будущем.

Майкл Кэррик главный тренер «Манчестер Юнайтед» «Мне нравится здесь. Я понимаю ситуацию — не всё зависит от меня. Хочется быть частью таких вечеров, частью чего-то особенного, создавать команду. У меня нет конкретных сроков».

Финальное решение – за руководством.