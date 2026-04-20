Это чемпионство «Баварии» — особенное. От количества рекордов кружится голова

«Бавария» стала чемпионом Германии. Тяжело найти более очевидную футбольную новость за последнее время. Ещё до старта сезона все предсказывали очередной титул для Мюнхена. И уже буквально по первым турам стало понятно, что интриги ждать не стоит. «Бавария» не просто шла без поражений до января, но и регулярно громила соперников. Начиная с 1-го тура, когда уничтожила «Лейпциг» – 6:0.

Вопрос был не в том, станет ли «Бавария» чемпионом, а в том, когда это случится. Произошло сейчас, за четыре тура до конца сезона, потому что «Боруссия» Дортмунд проиграла два матча подряд… Бывали у мюнхенцев и более ранние титулы. Например, в сезоне-2013/2014 – за семь туров до окончания чемпионата. В этом плане «Бавария» оказалась далековата от нового рекорда Бундеслиги. В отличие от некоторых других показателей.

Гарри Кейн Фото: Adam Pretty/Getty Images

Вообще, «Баварию» тяжело мерить по чемпионату Германии. Когда ты настолько явный фаворит, титул воспринимается как что-то будничное. Вот если уступить чемпионство – тогда сенсация. Мерилом каждый раз остаётся Лига чемпионов. Как мы видим, пока там дела складываются тоже достойно. И всё же, вопреки предубеждениям, Бундеслига тоже кое-что отражает.

«Бавария» установила рекорд чемпионата Германии по забитым мячам. Сейчас у команды 109 голов после 30 туров. Предыдущий рекорд был также за «Баварией», которая в сезоне-1971/1972 наколотила 101 мяч. Получается, обошли с приличным запасом. Рекорд топ-5 лиг остаётся за «Реалом» – 121 гол в чемпионате Испании – 2011/2012. Если «Бавария» будет забивать в том же темпе (3,6 гола за тур), то превзойдёт и рекорд мадридцев. Это при том, что в Германии на четыре тура меньше, чем в Ла Лиге!

Лидеры по голам в топ-5 лигах в сезоне-2025/2026:

109 – «Бавария»;

84 – «Барселона»;

78 – «Интер»;

65 – «Реал»;

65 – «Манчестер Сити».

Обычно в этот момент звучит ирония в отношении Бундеслиги и её раскрытого стиля. Всё так, но в чемпионате Германии уже давно ставка на зрелищный футбол, а новый рекорд пришёл именно сейчас – спустя 50+ лет. А вместе с ним – и персональные достижения футболистов в плане результативности. Кейн с 32 голами в чемпионате – лучший в топ-5 лигах. Олисе с 18 голевыми – лучший ассистент (столько же у Бруну Фернандеша). Неудивительно, что Кейн и Олисе занимают первые места по системе «гол+пас» в топ-5 лигах. И недалеко – другой игрок «Баварии» Луис Диас.

Лучшие игроки по «гол+пас» в топ-5 лигах:

37 – Гарри Кейн («Бавария»);

30 – Майкл Олисе («Бавария») и Эрлинг Холанд («Сити»);

28 – Луис Диас («Бавария»);

27 – Килиан Мбаппе («Реал»);

26 – Ламин Ямаль («Барселона»).

Луис Диас, Майкл Олисе, Гарри Кейн Фото: Christina Pahnke/Getty Images

Правда, Кейн едва ли побьёт рекорд Левандовского по голам в чемпионате Германии. У поляка в сезоне-2020/2021 был 41 мяч – абсолютное безумие. А вот у Олисе больше шансов дотянуться до рекорда Бундеслиги по ассистам. У Томаса Мюллера в сезоне-2019/2020 было всего на три больше – 21 голевая.

Кроме того, у Мюнхена есть шанс повторить рекорд чемпионата по набранным очкам. Лучший показатель пока, само собой, остаётся за той же «Баварией». В сезоне-2012/2013 она набрала 91 очко. Если команда Компани выиграет оставшиеся матчи, то повторит это достижение.

Космические результаты в этом сезоне стали возможны, несмотря на достаточно небольшую обойму основных футболистов у «Баварии». Хотя тут как посмотреть. В какой-то степени дублёров тоже хватало. Иной раз атакующая тройка Кейн – Диас – Олисе могла появиться только во втором тайме. И тут, кстати, получился ещё один рекорд «Баварии»! Понимаю, вы уже могли устать от них к этому моменту, но это тоже важно отметить.

Мюнхенцы установили клубный рекорд по количеству использованных футболистов – 31 человек. Так много никто не использовал в этом сезоне Бундеслиги, а «Бавария» – и вовсе никогда. Понятно, что этому способствовали травмы, но тем удивительнее, насколько уверенно шла команда, выпуская молодёжь.

Кстати, по ходу сезона в составе «Баварии» выходили девять человек в возрасте 19 лет или младше. И это рекорд Бундеслиги.