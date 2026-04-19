Соболев запорол пенальти! Но «Зенит» спасли 18-летний юноша и матч-менеджмент Семака

У Махачкалы Вадима Евсеева явно особенные счёты с «Зенитом». Как минимум из-за событий в кубковом противостоянии, когда петербуржцы победили после гола с пенальти, который признали ошибочным. Да и последние результаты «Динамо» говорят только о том, что они готовы не безнадёжно отбиваться от топов, а играть с ними на результат. Ничьи с «Балтикой» и «Локомотивом» подтвердили это. «Зениту» же не удалось победить «Краснодар» на своём поле. Команда осталась на втором месте в таблице, но хотя бы удалось оправдать удалённого Педро. Он прилетел на матч в Каспийск.

Сергей Семак никак не изменил стартовый состав по сравнению с игрой с «Краснодаром». Из непривычного — Дркушич на правом фланге. Из очевидного — отсутствие Джона Дурана. Не только на поле, но и в заявке. У Махачкалы отмечаем второй подряд выход в стартовом составе 19-летнего Ильяса Ахмедова. Очевидно, Евсеев что-то рассмотрел в этом юноше.

Первые 15 минут мяч редко покидал центр поля. Команды играли так, словно видят друг друга впервые. С опаской и нежеланием брать инициативу в свои руки. Причём можно было бы ожидать такого от Махачкалы. Ведь главный тренер перед встречей заявил, что они собираются играть на победу. Однако примерно с 20-й минуты преимущество всё-таки отошло к петербуржцам. Сказывались класс и слишком большое желание Вендела. Бразилец носился по полю так, словно от этого матча зависит обновление контракта. Предлагал себя чуть ли не под каждую передачу и постоянно раздавал. На 22-й минуте у вице-чемпионов был первый шанс забить после удара головой Дивеева, однако мяч пролетел рядом со штангой.

Ещё спустя 10 минут мяч хлопнулся о штангу. Глушенкову надоело участвовать в бесконечных розыгрышах, и он пробил примерно с 23 метров. От штанги мяч попал в Волка и только чудом не оказался в воротах. Ещё пара шансов была у Соболева, но игра у нападающего не особо получалась.

В перерыве Семак убрал с поля Джона Джона, Евсеев обошёлся без замен. А в самом начале второго тайма едва не потребовалась вторая замена, ведь на голеностоп неудачно приземлился Дивеев. Но обошлось. В целом сценарий встречи не изменился. «Зенит» владел мячом и инициативой, однако опасных моментов было не так много. Махачкала же не могла даже выйти в нормальную позиционную атаку. В основном команда проводила время в обороне. На 58-й минуте идеальный шанс забить упустил Глушенков. Но вскоре петербуржцы получили ещё более реальный шанс. Ахмедов выставил руку после заброса от Барриоса, а Танашев тут же указал на «точку». К мячу подошёл Соболев, однако слишком здорово сыграл Волк, вытащив мяч из угла.

Семак отреагировал на случившееся тремя заменами. На поле вышли Кондаков, Вега и Мостовой. И первые двое сделали результат через три минуты после появления на поле. Быстрая контратака привела к ауту, Вега оперативно выбросил мяч на открывшегося Кондакова, тот пролетел по флангу и сильно прострелил в направлении Соболева. Но прежде до мяча добрался Глушков и срезал мяч в собственные ворота.

Получается, сработал матч-менеджмент Сергея Семака. В оставшиеся 15 минут требовалось только сохранить преимущество. «Зенит» справился и временно вышел на первое место. Как минимум до вечера, когда свой матч проведёт «Краснодар».