Чудо-гол вратаря во Второй лиге! Зарядил со своей половины поля и отметил с мамой! Видео

Голы вратарей – большая редкость. Болельщики, добравшиеся до стадиона «Авангард» в Домодедове, точно надолго запомнят матч «Велеса» с «Машуком-КМВ» (2:0).

Во-первых, они увидели безумный мяч вратаря Расула Мицаева. Во-вторых, посмотрели на очередную серию тренерского противостояния Алексея Стукалова и Артура Садирова (у них конфликт ещё с прошлого сезона). В-третьих, зафиксировали в памяти конец уникальной серии «Машука-КМВ» – команда не так давно установила национальный рекорд, сыграв восемь ничьих подряд.

Эта победа стала для «Велеса» шестой подряд в «Золоте» Leon-Второй лиги «А». Уверенно лидируют в чемпионате и опережают «Ленинградец» на два очка.

Кто такой Мицаев?

Мицаев – воспитанник нальчикского «Спартака». Сейчас ему 23 года. Высокий (199 см) вратарь с длинными руками и эффектной бородой. Отлично реагирует на удары. И далеко выносит с земли. Об этом знали все, однако вратарь «Машука» Егор Плотников оказался не готов – не рассчитал момент удара о газон, и курьёзный мяч залетел в ворота.

После забитого гола переполненный радостью Мицаев побежал на трибуны. Здесь вратаря уже ждала мама – Расул заключил её в крепкие объятия.

«Честно, я не бил по воротам, а делал передачу на нападающих. Ветер дует в ту сторону – это чистой воды случайность. Штраф за жёлтую карточку? Не думаю, что будет. Мама прилетела конкретно на эту игру. Она мне всегда говорила – когда я выбиваю мяч, мечтает, чтобы я забил гол. Так совпало – она сегодня здесь на трибуне и своими глазами увидела этот момент», – сказал Мицаев в интервью после игры.

Мама Расула Мицаева в слезах Фото: Кадры из трансляции

Интересно, что Мицаев в своё время едва не пролетел мимо футбола – мог вообще не стать профессиональным футболистом. Первая спортивная секция – кёкусинкай. Занимался до 13 лет, пока не выгнали – подрался в раздевалке. Пошёл в футбольную академию нальчикского «Спартака» – играл в поле. В воротах оказался случайно, заняв место, когда в команде закончились голкиперы. С тех пор из ворот не уходил.

Пытался пробиться в молодёжную команду «Ахмата», но Мицаева не взяли. В 2020-м Расул перебрался в московское «Динамо» – выбирал между ним и ЦСКА. На одной из тренировок получил тяжёлую травму – порвал крестообразные связки. Транзитом через махачкалинское «Динамо» вернулся в родной Нальчик – провёл 15 матчей, но проиграл конкуренцию более опытному Арсену Сиукаеву.

Летом 2023-го Мицаев перешёл в «Форте» из Таганрога – здесь тоже сидел в запасе. Прорвался в основу только в курском «Авангарде», куда Расул уехал в начале 2024-го. Сыграл 31 матч в «Серебре» и «Золоте», 10 – «на ноль». Вскоре перебрался в «Велес» и продолжил набивать мощную вратарскую статистику – уже 34 встреча за московскую команду и 19 «сухих». Больше половины!

Мицаев скромно комментирует свой прогресс – разделяет его с партнёрами по команде. «Могу лишь сказать, что у нас очень хорошая линия обороны. Как говорится, мяч часто долетает до меня спущенным и окровавленным», – говорил вратарь «Велеса» в интервью betonmobile.ru.

И всё-таки Мицаев – один из лучших вратарей Второй лиги «А». С лета 2025 года он в топ-3 по проценту отражённых ударов (71%), в топ-5 – по сейвам (19) и восьмой – по среднему xG на гол соперника (1,61 xG). Теперь ещё и забивает сам.

В следующем сезоне не будет играть во Второй лиге при любом раскладе.