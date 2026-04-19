Эвертон — Ливерпуль — 1:2, обзор матча 33-го тура АПЛ, голы: Салах, Бету, ван Дейк, статистика, 19 апреля 2026

Какая развязка у «Ливерпуля» в историческом дерби! Но с вратарями теперь катастрофа
Григорий Телингатер
Отчёт «Эвертон» — «Ливерпуль» — 1:2
Матч, в котором случились сразу три вынужденные замены.

Интересным образом сложилась турнирная таблица в АПЛ. Получилось так, что «Ливерпуль» в этом туре встречался со своим главным конкурентом в борьбе за место в топ-5. Внезапно этим соперником оказался «Эвертон», потому что «Челси» умудрился проиграть в четырёх турах подряд. Победа позволяла команде Дэвида Мойеса подобраться к соседям на расстояние двух очков. Не вышло.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 29'     1:1 Бету – 54'     1:2 ван Дейк – 90+10'    

Это было первое мерсисайдское дерби на стадионе «Хилл Дикинсон». И с первых минут оказалось видно, насколько заряженным вышел «Эвертон». Регулярные единоборства привели к небольшой потасовке уже на 24-й минуте. А если говорить о самой игре, то начало матча точно осталось за хозяевами. Нападающий «Эвертона» Бету сначала опасно бил головой из-под Конате, а затем вышел фактически один на один с вратарём, но промахнулся.

Вечный ребус «Ливерпуля» с правым защитником теперь решили за счёт Джонса. Он занял самую непостоянную позицию в команде, а Фримпонг остался на скамейке. И именно Джонс едва не «привёз» пенальти в свои ворота, подтолкнув в штрафной Дьюсбери-Холла. Арбитр показал, что там была игра плечо в плечо. Судя по лицу Дьюсбери-Холла, он был сильно не согласен.

Реакция Дьюсбери-Холла на решение судьи

Реакция Дьюсбери-Холла на решение судьи

Фото: Кадр из трансляции

На 27-й минуте «Эвертон» открыл счёт, и это выглядело вполне по игре. Футболисты праздновали мяч в дерби так, словно ради этого момента и строился стадион. Только вот гол отменили из-за небольшого офсайда, а уже через мгновение после шикарного рассекающего паса Гакпо отличился Салах. Это его последнее ливерпульское дерби. Египтянин официально объявил об уходе из «Ливерпуля» по окончании сезона и едва ли продолжит карьеру в «Эвертоне».

Салах догнал Джеррарда по голам в мерсисайдском дерби в АПЛ (у них по девять мячей). Празднуя гол, нападающий подбежал к гостевой трибуне, показывал фанатам «Ливерпуля» эмблему на футболке и буквально бил себя в грудь.

Эмоции Салаха

Эмоции Салаха

Фото: Fantasista/Getty Images

«Эвертон» ответил уже в начале второго тайма. На 53-й минуте у хозяев прошла контратака. Дьюсбери-Холл прострелил с левого фланга, а Бету продавил Робертсона и пробил по воротам. При этом нападающий после удара по мячу попал шипами и по вратарю «Ливерпуля». Мамардашвили получил травму и смог покинуть игру только на носилках. Слоту пришлось выпускать третьего вратаря «Ливерпуля» Вудмана (Алисон тоже травмирован). Для 29-летнего голкипера это дебютный матч за клуб в АПЛ.

Правда, на 72-й минуте уже и Бету пришлось уйти с поля из-за травмы. Нападающий столкнулся с Конате головами. В результате форвард какое-то время сидел на газоне, пока у него не вылезла шишка у глаза. Событийный второй тайм для Бету: забил, травмировал и сам получил повреждение. Причём на этом вынужденные замены во встрече не закончились. Ближе к концу игры ещё и Брэнтуэйт повредил бедро. Защитник покинул поле также на носилках и со слезами на глазах.

Травмированный Брэнтуэйт

Травмированный Брэнтуэйт

Фото: Molly Darlington/Getty Images

В целом по такой игре был шанс забрать победу у любой из команд, хотя моментов во втором тайме набралось маловато с обеих сторон. Судья добавил к матчу аж 11 минут, но счёт долгое время оставался ничейным. Казалось, что последний хороший шанс упустил Нгумоа 90+8-й минуте. Однако на 90+10-й ван Дейк пришёл на угловой и забил головой. Шикарная концовка для «Ливерпуля», хотя встреча складывалась весьма тяжело.

Теперь у «Ливерпуля» комфортные семь очков отрыва от шестого места. Что касается «Эвертона», он продолжает борьбу за выход в еврокубки.

А вот какое обидное поражение случилось у «Челси» в этом же туре:
«Челси» проигрывает матч за матчем! «Манчестер Юнайтед» убрал их одним ударом
«Челси» проигрывает матч за матчем! «Манчестер Юнайтед» убрал их одним ударом
