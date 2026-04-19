Лигочемпионский гол Жедсона! «Спартак» вдохновенно раскатал «Ахмат» — и уже 4-й. Видео

Три из пяти последних матчей «Спартака» и «Ахмата» в Мир РПЛ завершились с одинаковым счётом – 0:0. А два остальных – с одинаковым счётом 2:1. В 2023-м – в пользу грозненцев, а в первом круге нынешнего сезона – в пользу москвичей. Если опираться на эту статистику, едва ли можно было прогнозировать много голов. Тем более «Ахмат» весной всего дважды пропускал больше одного мяча. Так что с обороной у команды всё неплохо. Да, особой турнирной мотивации уже нет, но надо учитывать персональную: Станиславу Черчесову наверняка всегда приятно показать своему бывшему клубу, чего он стоит как тренер.

Его коллега Хуан Карседо не в первый раз удивил. Если к роли Романа Зобнина на фланге обороны мы уже привыкли, то в этот раз испанец пошёл дальше и выпустил слева Жедсона. Зобнин же получил награду за 300 проведённых встреч за клуб, но начал игру на скамейке. Такие вот тактические новации, к которым мы начинаем привыкать. У соперника куда меньше сюрпризов. В отсутствие Садулаева, пропускающего матч из-за перебора карточек, на фланге вышел Мансилья. В остальном всё предсказуемо.

Правда, уже на восьмой минуте Карседо чуть не поплатился за свой выбор. Самородов пролетел как раз через фланг Жедсона, станцевал с мячом в штрафной и в итоге вывел на удар Мелкадзе. Однако Георгию не хватило хитрости в этом эпизоде: нападающий пробил в угол, где находился Максименко. Вскоре снова было опасно, когда мы увидели очередной быстрый выход гостей вперёд, а на ударной позиции теперь оказался Пряхин. Но не попал в простой ситуации.

Для «Спартака» это стало очевидным сигналом включиться. И это произошло быстро. Чуть ли не в следующей атаке Маркиньос на левом фланге откатил на Барко, а тот сделал пару движений и пульнул в дальний угол. Слишком крутая траектория, чтобы спасти.

Прошло семь минут, и мы увидели второй мяч от спартаковцев. Тоже стильный. Атака после заброса Жедсона ушла направо, там Солари выиграл борьбу у Богосаваца и прострелил в штрафную. Маркиньос пяткой элегантно переправил мяч в ворота.

Эпизод долго просматривали видеоассистенты, но в итоге посчитали, что пятка игрока «Ахмата» была ближе к воротам. Этот мяч деморализовал грозненцев. А то, что исполнил Жедсон на 40-й минуте, просто добило. Португалец обыгрался с Маркиньосом на фланге, подбежал к штрафной и по обводящей траектории закинул мяч в дальнюю девятку. Просто лигочемпионский гол!

Казалось, это финиш. Но не стоило забывать, что речь идёт о «Спартаке». Он пропустил в следующей же атаке, отличился, кстати, Самородов. Интересно, что это шестое результативное действие после рестарта – и шестое в семи турах после возобновления. Лучший результат в РПЛ – Тюкавин и Барко отличились в пяти турах.

В перерыве Черчесов сделал две замены, выпустив Кенжебека и Гадио. Однако серьёзно на ходе игры перестановки не отразились. «Спартак» продолжил контролировать происходящее и в какой-то момент словно перестал серьёзно относиться к собственным действиям в атаке. На 58-й минуте забил Угальде, который не отмечался голами в РПЛ с октября. Но судьи зафиксировали офсайд у его партнёра в начальной стадии атаки. Похожий момент был на 80-й минуте, когда спартаковцы формально забили пятый, однако снова зафиксировали положение «вне игры».

Грозненцы периодически выбегали вперёд, но без особой конкретики. В старании упрекнуть команду было сложно, однако соперник играл слишком вдохновляюще. И в итоге закономерно довёл дело до победы. В онлайн-таблице команда опередила «Балтику» и вышла на четвёртое место. До «Локомотива» – три очка.