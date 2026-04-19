После победы над «Штутгартом» Компани снова привёл мюнхенский клуб к титулу — за четыре тура до финиша.

«Бавария» должна была стать чемпионом именно так! Камбэк с тремя голами за шесть минут

Есть первый чемпион сезона в топ-лигах Европы! «Бавария» выиграла золото чемпионата Германии – за четыре тура до финиша Бундеслиги. Это второй титул под руководством Венсана Компани и 35-й – в истории клуба.

«Баварию» в домашней игре со «Штутгартом» устраивала даже ничья, так как накануне главный преследователь лидера дортмундская «Боруссия» потерпела поражение и не сумела сократить отставание. Конкурентов, если их можно так назвать, разделяло 12 очков. Несмотря на то что этот матч должен был стать «золотым», Компани выставил практически второй состав. Из тех, кто играл в Лиге чемпионов с «Реалом» (4:3), в основу попали только Киммих, Станишич и Диас. Нойер, Юпамекано, Та, Лаймер, Павлович, Олисе и Кейн остались в запасе, а вот Гнабри – вне заявки из-за травмы.

Противостояние двух лучших снайперов Бундеслиги не состоялось, поскольку и Кейн (31 гол) сидел на скамейке, и Ундав (18 голов) не мог помочь «Штутгарту» из-за дисквалификации. Поначалу темп игры был невысок, а «швабы» даже без своего бомбардира атаковали острее на контрвыпадах. Команда Себастьяна Хёнеса не отказывалась от собственного стиля и даже чемпиона агрессивно прессинговала один в один. Выигрывала значительно больше единоборств. В результате «Штутгарт» повёл в середине первого тайма. Эль-Ханнус из центра вырезал проникающий пас налево на Фюриха, который ушёл от Геррейру и покатил в дальний нижний угол.

«Бавария» полчаса была не похожа на себя. Хозяева забрасывали мячи за спины защитникам «Штутгарта», чтобы разбивать прессинг, зарабатывали стандарты. Но гости справлялись со всем, успешно применяли офсайдную ловушку. Однако затем команда Компани по-настоящему завелась и выдала сумасшедшие шесть минут, в течение которых, по сути, сделала игру. Сначала Мусиала ушёл слева от двоих и прострелил во вратарскую, а Геррейру исправился за ошибку – замкнул дальнюю штангу.

Следующую голевую атаку «Баварии» завершил сменщик Кейна – Джексон, забивший свой шестой мяч в Бундеслиге. Точнее, контратаку. Мюнхенцы в переходной фазе наказали «Штутгарт», а конкретно – Ельча, обрезавшего в центре поля. Выпад «три в одного» завершили пас Диаса и ювелирный удар Джексона в касание.

Продолжил эту феерию третий гол Дэвиса. «Бавария» провела атаку через правый полуфланг, и после пары отскоков в штрафной Диас забрал подбор. Колумбиец поделился мячом с Дэвисом, сделав свою вторую голевую передачу, а канадцу помог забить рикошет. До перерыва хозяева вторым составом нанесли 14 ударов (реализовав три из четырёх в створ) и наиграли на 2,51 по xG.

Во втором тайме Компани выпустил на поле развлечься и Кейна с Олисе. «Бавария» доминировала, увеличив процент владения до 80%, а у «Штутгарта» совсем пропала контригра. Кейн поразил ворота Нюбеля первым же ударом! Причём команда Хёнеса пропустила после углового, хотя до этого ей только дважды за весь сезон Бундеслиги забили со стандартов. Сначала «швабы» кое-как отбились, но атака продолжилась подбором в штрафной и ударом Горецки, а англичанин преуспел на добивании.

«Бавария» наслаждалась своим футболом в чемпионской игре. Такие матчи ещё сильнее подчёркивают разницу между командой Компани и всеми остальными в Бундеслиге. «Штутгарт» добрался до ворот мюнхенцев и создал первый голевой момент после перерыва лишь на 70-й минуте, когда Эль-Ханнус сумел выскочить один на один. Но тут и молодой голкипер хозяев показал класс – совершил яркий сейв ногой.

Тем не менее «Штутгарт» избежал разгрома, забив на 88-й минуте. Чема Андрес здорово зарядил с подбора под перекладину, хотя и в этом эпизоде Урбиг среагировал и коснулся мяча. Однако уж больно мощно и точно выстрелил экс-полузащитник «Реала».

«Бавария» завершила «золотой» матч с 28 ударами и 4,33 по xG. А теперь Мюнхен будет праздновать! Правда, недолго, ведь уже через три дня – полуфинал Кубка Германии с «Байером» – надо идти за новым трофеем.