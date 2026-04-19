«Арсенал» растерял всё! Отдали «Сити» матч сезона — не помог даже «привозище» Доннаруммы

АПЛ в воскресенье стартовала с трёх крутых по зрелищности встреч. После этого можно было ожидать, что главный матч тура (да и всего сезона) получится скучным. Так иногда бывает в играх «Арсенала». Однако команды начали убойно.

Прошло всего несколько минут, а Райя обрезался у своих ворот. Далеко отпустил мяч и позволил Холанду себя накрыть. Вратарь «Арсенала» в третьей встрече подряд грубо ошибается при игре ногами, но его каждый раз прощают. И уже через минуту мяч попал в штангу «Арсенала» после удара Шерки с острого угла. В этом эпизоде Габриэл заблокировал удар то ли плечом, то ли рукой, но максимально прижатой к телу.

На 16-й минуте давление хозяев конвертировалось в гол. Шерки зашёл в штрафную, обыграл Габриэла и пробил из-под Салиба. Гол, который вполне вытекал из логики игры. Ещё до этого матча Райан претендовал на звание лучшего игрока сезона, а после такого гола с ходу и не скажешь, кто у него главный конкурент. На мгновение показалось, что лучшая оборона Европы «поплыла». Однако тут внезапно выступил Доннарумма.

Ошибка Доннаруммы Фото: Кадр из трансляции

Итальянец повторил ошибку Райи, позволив Хаверцу сблизиться с собой. Только на этот раз мяч улетел не куда-то в сторону, а зашёл прямиком в ворота. Грубейший «привоз», после которого Доннарумма поднял руку, извиняясь перед партнёрами и всем стадионом.

После этой перестрелки голевых моментов стало меньше. «Сити» в первом тайме больше владел мячом и чаще бил по воротам, но настолько явных шансов у него уже не было. Футбол стал более вязким и часто сводился к единоборствам. В том числе к уже традиционному противостоянию Холанда и Габриэла, которые даже немного сцепились в центре поля. В том эпизоде защитник выбрал достаточно изощрённый способ остановить нападающего.

Габриэл против Холанда Фото: Catherine Ivill — AMA/Getty Images

Второй тайм тоже начался резво. Сначала Семеньо вышел один на один, но неудачно обработал мяч, и его забрал вратарь «Арсенала». А вот затем проснулись гости. Уже у них был выход один на один с ударом в створ и не менее опасным добиванием. Затем не прошло и минуты, как Эзе пробил в штангу примерно с дуги штрафной!

Стоило «Арсеналу» в какой-то момент заиграть лучше «Сити», как лондонцы сразу же пропустили. Причём отличился Холанд, который в последних встрчах выглядел не очень. Норвежец забил как он любит – в одно касание. Это 23-й гол для форварда в нынешнем сезоне АПЛ. По Эрлингу, как всегда, играл Габриэл, но он выбрал не лучшую позицию, чтобы блокировать соперника. Бразилец смог отомстить лишь отрывом у нападающего рукава футболки в следующем единоборстве.

Эрлинг Холанд Фото: Michael Regan/Getty Images

Чувствовалось, что матч всё-таки мог развернуться в пользу «Арсенала». На 73-й минуте хозяев снова спасла штанга после рикошета от О’Райли. Игра складывалась настолько нервозной, что в какой-то момент завязалась массовая потасовка. Само собой, началась она с очередной стычки Габриэла и Холанда. Оба получили по жёлтой.

На 84-й минуте Микелю Артете пришлось выпускать дополнительного форварда Дьёкереша – вместо опорника Субименди. Не сказать, что игра «Арсенала» из-за этого стала сильно лучше, но на 90+5-й минуте Хаверц упустил убойный момент, пробив головой чуть-чуть выше перекладины.

«Сити» удержал победный счёт. Теперь между командами всего три очка разницы в таблице. При этом у команды Хосепа Гвардиолы ещё встреча с «Пэлас» в запасе. В конце сезона может сложиться такая ситуация, что при равенстве очков между клубами чемпионство уйдёт команде с лучшей разницей мячей.