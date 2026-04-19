Нелепейшая ошибка стоила «Краснодару» первого места! Еле спаслись с «Балтикой» в концовке

Шедевр Бевеева, «привоз» Тормены, спасение от Жубала — чего только не было! А «Зенит» тем временем возглавил таблицу РПЛ.

Перед стартовым свистком куда больше говорили о потерях команд, чем о футболе. «Балтика» не могла рассчитывать на основного голкипера Максима Бориско и лучшего бомбардира Брайана Хиля. Последний попал в заявку, но, как сообщали в клубе, вероятность выхода сальвадорца была очень мала. Краснодарцы не могли рассчитывать на Виктора Са, выбывшего до конца сезона. Плюс недоступен оказался Дуглас Аугусто. Два ключевых игрока, из-за которых Мураду Мусаеву пришлось корректировать структуру. Плюс перед матчем вспоминали удивительную статистику Андрея Талалаева в противостоянии с «Краснодаром». У тренера всего два поражения в девяти встречах. Причём специалист всегда возглавлял команды, которые по составу и бюджету далеко позади соперника.

Потери провоцировали на изменения. «Балтика» укрепила левый фланг обороны, отправив туда Филина и Гассама. «Краснодар» собрал центр поля из Кривцова, Черникова и Сперцяна, а направо отправил Боселли. Действующие чемпионы по доброй традиции домашних матчей начали с давления. Сперцян стрелял с дальней дистанции, но мяч прошёл рядом со штангой. Вскоре и у Кривцова был хороший момент, однако мяч упорно пролетал рядом со створом. У владений краснодарцев тоже периодически возникал хаос, но реально опасными моментами это не заканчивалось. Тем не менее балтийцы держали оборону в тонусе, показывая, что в любой момент и несмотря на давление готовы ответить.

Ближе к концу тайма появились вопросы к Левникову. Сначала арбитр не дал отложенную жёлтую карточку Илье Петрову, позволив продолжить атаку, и после этого выслушал много претензий от Сперцяна. Ведь она могла стать второй. Вскоре после этого мяч после навеса попал в руку Оласы. Балтийцы требовали пенальти, но главного арбитра даже не пригласили к монитору. В тот момент давление «Краснодара» стало слабее. Хотя у Черникова на 42-й минуте снова был отличный шанс. Происходящим воспользовался соперник: Гассама пробил в соперника, а мяч отскочил в сторону Бевеева. Тот бахнул примерно с 30 метров, и мяч по удивительной дуге залетел в ворота.

«Краснодар» ушёл на перерыв проигрывающим. В перерыве замены последовали от штаба Андрея Талалаева, который пропускал этот матч из-за дисквалификации. На поле появились Мендель и Манелов, а на 50-й минуте хозяева нанесли первый удар в створ. Мусаев начал закипать на бровке, требуя более справедливых решений от судей и более агрессивной игры от своей команды. Это сработало. На 59-й минуте Кордоба на грани фола в чужой штрафной отобрал мяч у Гассама, сделал прострел, и мяч отскочил к Боселли, который реализовал возможность.

Казалось, краснодарцы на эмоциональном подъёме побегут добивать соперника. Но уже через шесть минут они пропустили второй. Причём очень курьёзно. Тормена оказался перед скачущим мячом лицом к своим воротам и попал под прессинг Ласерды. В итоге они добежали до штрафной, защитник сделал неудачный вынос в ногу Петрову, и мяч от него еле-еле закатился в ворота.

От «Краснодара» ожидали давления. Однако балтийцы грамотно перекрывали все зоны и явно превосходили соперника в функциональном состоянии. По сути, единственный опасный момент мы увидели на 77-й минуте, когда Коста головой пробил в штангу. В остальном от действующих чемпионов даже намёка на навал на было.

Зато он стал просматриваться уже в добавленное время. Мяч заметался в штрафной, но быстрее всех под него успел подстроиться вышедший на замену Жубал. Он и сделал счёт 2:2.

«Краснодар» сыграл вничью и теперь уже полноценно уступил место «Зениту». Отставание от сине-бело-голубых – одно очко. «Балтика» же сравнялась по очкам со «Спартаком» и продолжает борьбу за третье место.