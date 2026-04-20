Бразилец и сам забил, и ассист отдал. А парижанам не помогла ротация. Они ответили лишь в добавленное время.

Как красиво Эндрик прибил «ПСЖ»! Сафонов пустил «двушку», но вообще вопросы не к нему

Луис Энрике на матч с кризисным (как тогда казалось) «Лионом» изменил полсостава «ПСЖ» после удачного выезда к «Ливерпулю» (2:0). Сафонов ротации не подвергся и провёл 16-ю игру подряд за парижан. Воспоминания Матвея о ней точно не станут приятными.

«Лион» неделю назад сломил «Лорьян» (2:0). Но перед этим не мог победить в девяти встречах кряду во всех турнирах. Паулу Фонсека публично критиковал Эндрика: «Я недоволен его игрой. Он нужен нам и должен показывать лучшие результаты». За предыдущий месяц арендованный у «Реала» нападающий ни разу не забивал. А тут «проснулся» и воткнул «ПСЖ» на седьмой минуте! Сработала мотивация!

Оборона парижан занималась чем угодно, но не непосредственными обязанностями. Морейра спокойно покатил в штрафную мимо Забарного и Хакими, а Эндрик вырвался из-за спины Пачо и мощно пальнул от ближней штанги. Бразилец расстреливал в упор: упрекнуть Сафонова сложно.

Эндрику было мало, так что вскоре он ещё и вырезал подачу внешней стороной стопы на Абнера, который шикарно пробил с лёта под перекладину. Сафонов среагировал. Бералдо в ответ потревожил дальним ударом Грейфа, что привело к угловому. Роковому, как выяснилось. Ведь Эндрик после вратарского выноса протаранил Витинью и закинул Морейре под выход один на один. Тот убежал, безукоризненно катнул в угол и установил солидное преимущество «Лиона» уже к 18-й минуте.

Эндрик и Морейра празднуют гол Фото: Icon Sport/Sipa USA/ТАСС

Как это вообще понимать? Футболистам «ПСЖ» такой вопрос наверняка приходил в голову и далее. Баркола поймал отскок и бил с близкого расстояния? На пути мяча расстелился Мэйтленд-Найлс. Тот же англичанин завалил Эрнандеса? Рамуш не реализовал пенальти, пробив чуть левее центра. Причём Грейф издевательски потащил пахом. Португалец вскоре и головой из выгодной позиции не попал.

«Лион» не мог обыграть «Париж», «Анже» и «Гавр». А тут уничтожал на выезде гегемона. Вдобавок Энрике уже в первом тайме пришлось вынужденно менять хромающего Витинью на Заира-Эмери.

«Лион» дисциплинированно защищался и периодически разжимал оборонительную пружину. Морейра шёл за дублем и стрелял из-под пятившегося Забарного в дальний угол – так Сафонов сравнял количество пропущенных голов и спасений. Ещё Матвей вовремя выбегал под слабую передачу назад Пачо и не дал Эндрику перехватить мяч.

На 59-й минуте Энрике психанул, выпустив одновременно Хвичу, Дембеле и Ли Кан Ина. Кореец первой же передачей напомнил Романа Адамова на Евро-2008 и отпасовал прямо собственному тренеру. Тот в ответ поаплодировал.

А вот новый момент всё равно пришёл к «Лиону»: Эндрик врывался в штрафную по правому краю и бил с носка в ближний угол. Сафонов был готов к этому и выручил. Грейф вскоре точно так же помешал Хвиче.

Эндрик Фото: Icon Sport/Sipa USA/ТАСС

Первая хорошая новость для парижан – возвращение после трёхмесячного отсутствия Руиса. Вторая – красивый гол Хвичи от штанги дальним ударом. Но случился он уже поздно – на 90+4-й минуте. А ведь ранее Дембеле заставил звенеть перекладину. Оборвалась победная серия: «ПСЖ» побеждал «Лион» в шести матчах подряд.



В любом случае чемпион имел право на ошибку: плюс одно очко и минус одна игра по сравнению с «Лансом». А вот «Лион» снова в топ-4.