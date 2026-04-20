Сборная 25-го тура РПЛ. Нейтрализаторы «Краснодара», мотор «Спартака» и спасающий Дзюба

Вот и пролетел 25-й тур МИР РПЛ! Прощаемся с ним, выделяя его героев в символической сборной. В команду звёзд прошедшего уикенда, по версии «Чемпионата», вошли представители восьми клубов – «Спартака», «Балтики», «Локомотива», «Сочи», «Акрона», «Рубина», московского и махачкалинского «Динамо». Футболисты расставлены в рамках условной тактической схемы 3-4-3 (или скорее даже 5-4-1). А лучший тренер – единственный, кто выиграл с разницей более чем в один мяч.

Вратарь: Давид Волк («Динамо» Махачкала)

«Динамо» едва не отняло очки у «Зенита» благодаря выдающейся игре своего голкипера. Петербургская команда нанесла 16 ударов по воротам Волка и шесть раз попала в створ, но не сумела пробить его даже с пенальти – Александр Соболев проиграл дуэль герою дня. Давид сотворил несколько сумасшедших сейвов, а в итоге ему забили свои (всё решил автогол Никиты Глушкова).

Защитник: Мингиян Бевеев («Балтика»)

Мингиян Бевеев Фото: РИА Новости

«Балтика» увезла одно очко из Краснодара и лишила чемпиона лидерства благодаря двум голам, первый из которых получился феноменальным по красоте и исполнению. Бевеев зарядил издали с подбора – и попал под перекладину! Защитник сборной России в целом отработал хорошо, в частности, на счету Мингияна пять успешных оборонительных действий, включая три перехвата.

Защитник: Кирилл Заика («Сочи»)

Правого защитника «Сочи» поставим в символической сборной условно правым центральным в тройке, чтобы в состав поместились все звёзды уикенда. Заика добыл для аутсайдера РПЛ ценнейшую победу во встрече с «Ростовом» голом на последних минутах – доработал эпизод в атаке до конца на фоне усталости и, уйдя от оппонента, мастерски пробил головой. Из статистики Кирилла отметим также четыре успешных оборонительных действия, 81% точных передач и два заработанных на себе фола.

Защитник: Никита Лобов («Рубин»)

Никита Лобов Фото: ФК «Акрон»

Молодой центральный защитник казанского клуба заставил говорить о себе после своего седьмого матча в РПЛ. 20-летний Лобов – один из лучших игроков встречи с «Акроном» и автор единственного гола хозяев, забитого ударом головой после углового. В целом справился Никита и с прямыми обязанностями, совершив пять успешных оборонительных действий.

Защитник: Николас Маричаль («Динамо» Москва)

Уругвайский центральный защитник мог принести московскому «Динамо» победу в Нижнем Новгороде, открыв счёт после углового. Маричаль действительно здорово проявил себя в эпизоде с голом: выиграл воздух у соперника и неотразимо пробил головой. По данным Sofascore, Николас вышел победителем из 60% единоборств, совершил семь успешных оборонительных действий, нанёс три удара и сделал шесть точных длинных передач.

Защитник: Жедсон Фернандеш («Спартак»)

Жедсон Фернандеш Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Жедсон продолжает осваивать новые роли в «Спартаке», и оказалось, что из хавбека-созидателя можно вылепить приличного флангового защитника. Тем более Хуан Карлос Карседо даёт ему возможность активно подключаться в атаку, что привело в матче с «Ахматом» к фантастическому голу – Фернандеш положил мяч дальним ударом прямо в девятку. Помимо этого, португалец отметился пятью точными длинными передачами, а в обороне команда справилась и без его подвигов.

Полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Алексей Батраков Фото: ФК «Локомотив»

Батраков «помолчал» пару недель, а в этом туре совершил своё 21-е результативное действие за сезон РПЛ. Атакующий полузащитник принёс «Локомотиву» победу в Оренбурге, забив единственный гол после симпатичной комбинации железнодорожников. Алексей завершил матч с тремя ударами и тремя передачами под удар, заработал на себе пару фолов и, как ни удивительно, выиграл все три единоборства вверху.

Полузащитник: Эсекьель Барко («Спартак»)

Отличный матч против «Ахмата» выдал и аргентинский полузащитник «Спартака», который, как и Жедсон, не ушёл с поля без гола. Барко забил первый мяч красно-белых – классным ударом на исполнение в дальний угол ворот Вадима Ульянова. В активе Эсекьеля также 91% точных передач и три паса под удар, он заработал на себе пять фолов, выиграл 6 из 11 единоборств внизу и добавил к этому пару перехватов.

Полузащитник: Максим Петров («Балтика»)

Ещё один герой яркой битвы «Балтики» с «Краснодаром» – атакующий полузащитник Петров, признанный лучшим игроком матча. Самый запоминающийся эпизод с участием Максима – это, конечно же, его курьёзный, но трудовой гол, забитый благодаря прессингу и крайне неудачным действиям Витора Тормены. По итогам встречи из статистики Петрова выделим три удара, три отбора и две передачи под удар.

Полузащитник: Маркиньос («Спартак»)

Маркиньос – главный закопёрщик победы «Спартака» во встрече с командой Станислава Черчесова, у которого, к слову, он поиграл в своё время в «Ференцвароше». Тренер хорошо знает футболиста, а всё равно справиться с ним не удалось: бразилец забил победный гол и отдал две голевые передачи. Маркиньос выиграл семь из девяти единоборств, на его счету по три паса под удар, обводки и заработанных на себе фола, а также четыре успешных оборонительных действия.

Нападающий: Артём Дзюба («Акрон»)

Пока остальные нападающие РПЛ взяли паузу, нестареющий Дзюба провёл мастер-класс в Казани, где спас «Акрон» от очередного поражения. Артём воспользовался тем, что его потеряли при размене, умело отклеился от защитника и свободно пробил по воротам. 37-летний центрфорвард вступил в 20 единоборств за матч (лучший показатель среди игроков обеих команд), отдал два паса под удар и даже отметился парой удачных обводок.

Главный тренер: Хуан Карлос Карседо («Спартак»)

В 25-м туре РПЛ лишь четыре тренера-победителя. Со своими командами выиграли Хуан Карлос Карседо из «Спартака», Сергей Семак из «Зенита», Михаил Галактионов из «Локомотива» и Игорь Осинькин из «Сочи». Последний удивил больше всех, причём во второй раз подряд. Тем не менее самое сильное впечатление произвело то, как «Спартак» сделал результат в матче с «Ахматом» всего за 40 минут, когда повёл со счётом 3:0. Карседо продолжает доказывать, что московский клуб с ним не ошибся. Красно-белые уже обошли ЦСКА. И находятся в трёх очках от топ-3.

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и другие интересные подробности.

Сборная 25-го тура РПЛ Фото: «Чемпионат»

Кто не попал в сборную

Не все лучшие игроки 25-го тура РПЛ попали в символическую сборную. На некоторых позициях конкуренция оказалась высокой. В список стоит добавить также голкипера Никиту Медведева («Пари НН»), защитников Александра Сильянова, Сесара Монтеса (оба – «Локомотив»), Нино, Дугласа Сантоса (оба – «Зенит») и Кевина Андраде («Балтика»), полузащитников Максима Витюгова («Крылья Советов»), Бителло («Динамо» Москва), Пабло Солари («Спартак») и Максима Самородова («Ахмат») и нападающего Ренальдо Сефаса («Пари НН»). Кого, на ваш взгляд, мы незаслуженно забыли? Делитесь своим мнением в комментариях!