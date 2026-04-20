Дебют женщины-тренера в Бундеслиге и первый трофей Захаряна. Главное в еврофутболе

В Англии насмехаются над Микелем Артетой и «Арсеналом». В Испании сыграли всего лишь один матч — зато какой! В Германии нашли чемпиона. В Италии провели несколько топ-встреч, а во Франции снова поверили в интригу! Подробности — в новом дайджесте европейского футбола.

Англия: «Сити» – «Арсенал», Кунья наказал «Челси»

«Брентфорд» и «Фулхэм» оставили зрителей без забитых мячей (0:0). «Ньюкасл» потерпел третье поражение подряд — споткнулся о «Борнмут» (1:2). «Лидс» уничтожил «Вулверхэмптон» (3:0), а «Ноттингем Форест» порвал «Бёрнли» (4:1).

Перед стартовым свистком диктор на стадионе «Тоттенхэма» обратился к фанатам с пламенной речью — лондонцам необходимо набирать очки, чтобы не вылететь в Чемпионшип. И ведь помогло: вырвали одно очко у «Брайтона», а могли три. Симонс отдал голевую передачу в первом тайме и забил на 77-й минуте — думал, что вонзил победный, и слишком бурно отмечал. А «Тоттенхэм» пропустил в компенсированное время от Рюттера.

У «Челси» 22 удара за матч при 1,75 xG. У «МЮ» — четыре удара и 0,39 xG. Угадайте, кто победил. Кунья забил победный мяч в контратаке, замкнув прострел от Бруну. Это уже 18-й ассист Фернандеша в сезоне АПЛ — до рекорда Анри и Де Брёйне всего две передачи. «Челси» сгенерировал немало моментов для гола — Делап даже умудрился забить, но взятие ворот отменили из-за офсайда у Палмера. Теперь у лондонцев пять поражений в последних семи турах и, кажется, пролёт мимо зоны ЛЧ.

Фантастическая развязка мерсисайдского дерби! Кстати, первого на новом стадионе «Эвертона». Хозяева забили первыми, но из офсайда — уже через две минуты гости открыли счёт после прессинга у чужих ворот. Отметился Мо Салах, он сравнялся с Джеррардом по количеству голов в дерби (у обоих по девять). Во втором тайме Бету сделал счёт 1:1 в контратаке, после чего игра вроде бы успокоилась. Однако затем наступило компенсированное время: Нгумоа не забил из выгодной позиции, но на 90+10-й минуте ван Дейк отличился после подачи с углового.

Крутейший матч в Бирмингеме! «Астон Вилла» вела 3:1 к 85-й минуте, однако за две минуты растеряла всё преимущество. Один из мячей «Сандерленда» забил знакомый нам Вильсон Изидор: гениально избежал офсайда и пробил Мартинеса, который преждевременно завалился на газон. В компенсированное время Эмери спасся благодаря Абрахаму (да, если не знали, он теперь в «Вилле»): Тэмми замкнул великий по исполнению навес Диня.

Артета растерял абсолютно всё преимущество — по потерянным очкам «Сити» теперь идёт вровень с «Арсеналом». Началось всё с гениального Шерки: обыграл двух защитников и аккуратненько покатил в дальний угол. Через две минуты лондонцы сравняли счёт: Доннарумма потерялся под прессингом и выбил прямо в Хаверца. Мяч отлетел прямо в ворота «Сити». Кай позже проверил итальянца парочкой ударов в створ и чуть не выбил удаление для Хусанова, но арбитр пощадил защитника. Хозяева всё же создали победный мяч — Холанд в падении замкнул прострел О’Райли.

Испания: «Атлетико» опять без титула

«Реал Сосьедад» без церемоний пробил «Атлетико» уже на 14-й секунде. Между прочим, это самый быстрый гол в истории финалов Кубка Испании. Барренечеа затылком переправил мяч в ворота после подачи Гедеша. Однако интрига никуда не делась: «Атлетико» быстро опомнился – Лукман сравнял на 18-й минуте. Но в конце первого тайма мадридцы вновь начудили: Муссо кулаком приложился по голове Гедеша и сразу после пропустил с пенальти от Оярсабаля. Во втором тайме команда Симеоне включилась на 100%, сравняла счёт после удара Альвареса в девятку, а в овертайме несколько раз простила басков. Дошло до серии пенальти, а там уже повезло «Сосьедаду»: Сёрлот и Альварес не реализовали свои попытки. Баски взяли Кубок Испании спустя шесть лет! Поздравим и Захаряна, это его первый трофей.

Италия: Димарко побил рекорд среди защитников, ужасный «Наполи»

«Комо» вновь проиграл — не справился с «Сассуоло» (1:2). Зато Нико Пас забил 12-й мяч в сезоне Серии А, он второй бомбардир лиги. «Дженоа» Де Росси одержал волевую победу во встрече с «Пизой» (2:1).

«Интер» разорвал «Кальяри», хотя в первом тайме пришлось туго: Каприле выручал, а защитники безбашенно блокировали удары с опасных позиций. Но во второй половине замечательно сработали латерали миланцев. Димарко шикарным прострелом нашёл ногу Тюрама и отметился 21-м голевым действием в чемпионате — это рекорд Серии А для защитников. Затем Барелла забил бывшей команде, а под самый конец ассистом на Зелиньского отметился Думфрис.

«Наполи» был очень плох в матче с «Лацио»: владел мячом почти 70% времени, но ни разу не пробил в створ. Римляне же качественно одурачили защиту соперника: при первом голе Канчелльери отлип от Спинаццолы и замкнул прострел, а при втором – «Наполи» оставил пустовать центр штрафной и пропустил мощный удар от Башича. Могли вообще закончить разгромным поражением, если бы Дзакканьи реализовал пенальти.

Игроки «Наполи» Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Карнезекки вновь продемонстрировал топ-уровень: совершил восемь сейвов во встрече с «Ромой». Отражал верные удары из вратарской зоны и почти сдержал Эрмосо на втором этаже: пропустил от него на 45-й, однако выручил в других эпизодах. У «Аталанты» себя проявил Крстович, он изящно крутанул мяч под дальнюю штангу. «Рома» же могла вырвать победу в конце из-за ошибки Карнезекки: тот не зафиксировал мяч после навеса Вентурино, но обошлось.

После двух поражений подряд «Милан» наконец-то победил. Нельзя сказать, что гости выглядели сильно лучше «Вероны», однако Аллегри сам сказал, что ему сейчас не важно качество футбола. Лишь бы побеждали. Победный мяч забил Рабьо: сам запустил атаку, сам же её и завершил с паса Леау. Во втором тайме ещё отметился Габбия: откликнулся на подачу Салемакерса — но судьи нашли офсайд.

Футболисты «Ювентуса» Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Мастер-класс от Спаллетти: «Ювентус» не заметил «Болонью». Хозяева забили после двух первоклассных навесов. Сначала на второй минуте свой шанс реализовал Дэвид, а на 57-й отличился Кефрен Тюрам. «Болонье» же совсем не везло: гости создавали опасные ситуации, но в створ совсем не попадали. А на последних минутах остались в меньшинстве из-за травмы Бернардески, когда команда использовала все замены.

Германия: чемпионство «Баварии», дебют женщины-тренера в «Унионе»

«Гамбург» влетел «Вердеру» (1:3). А гладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» (1:1).

34-летняя Мари-Луизе Эта дебютировала в качестве тренера «Униона». И проиграла. На минуточку, «Вольфсбургу», который не побеждал 12 матчей. В целом берлинцы выглядели гораздо симпатичнее: больше владели мячом, нанесли в пять раз больше ударов по воротам. Вот только вся активность хозяев пришлась на второй тайм, первую половину они завалили напрочь.

Драматичный матч в Леверкузене. Шик затылком открыл счёт, но уже через три минуты Ридер сравнял его фантастическим дальним выстрелом из-за штрафной. Оставшееся время «Байер» пугал вратаря «Аугсбурга» разнообразными ударами, тот накопил аж девять сейвов и больше не пропускал. В концовке начался обмен 11-метровыми. Сначала его заработал «Байер», однако судья после просмотра VAR отменил наказание. А вот по фолу Калбрета в компенсированное время вопросов не было — Ридер взялся за исполнение удара и принёс победу «Аугсбургу».

«Лейпциг» начал матч с гола Диоманда: вингер показал, что «ПСЖ» и «Ливерпуль» не зря им интересуются. С правого края протащил мяч чуть ли не до противоположного фланга, развернулся, вбежал в штрафную и открыл счёт. «Айнтрахт» быстро ответил очень красочным голом: Амаймуни-Эчгуяб бисиклетой целил по воротам, а Ларссон добил мяч в створ. Подавляющую часть матча так и шли к ничьей, пока Нуса не отметился блестящим дальним ударом во вратарский угол. А Хардер морально добил хозяев, катнув мяч в «домик» голкиперу.

«Хоффенхайм» не оставляет мечту о Лиге чемпионов: обыграл дортмундцев и сократил отставание от «Штутгарта» до двух очков. Спасибо «волейболистам» из «Боруссии»: защитники дважды сыграли рукой в штрафной и «привезли» два пенальти. Крамарич такое реализовывает без нервов. Гости же отличились единожды: Гирасси принял мяч у линии штрафной, развернулся и со всей мощи пробил в дальний нижний угол.

Кстати, «Хоффенхайм» в этом туре — лучший друг «Баварии». Благодаря поражению дортмундцев команда Компани получила шанс досрочно оформить чемпионство. Требовалось лишь не проиграть «Штутгарту». Задачу перевыполнили: голы Геррейру, Джексона, Дэвиса и Кейна принесли победу. После матча футболисты отпраздновали победу, надев футболки с какаду, новым талисманом команды. В прошлом году кто-то из игроков стащил статуэтку с какаду из ресторана, а потом притащил на чемпионскую церемонию.

Франция: Сафонов не спас «ПСЖ», камбэк «Монако»

Мощный матч от «Ланса»: хозяева пропустили два мяча от «Тулузы» к 13-й минуте, но вскоре игрок соперника схватил красную карточку. «Кроваво-золотые» перевернули ход игры и забрали три очка (3:2). «Лилль» с «Ниццей» сыграли вничью (0:0), «Страсбург» оставил все силы в Лиге Европы и нарвался на разгром от «Ренна» (0:3).

«Марсель» внезапно слил «Лорьяну» с девятого места и вылетел из топ-4. Дьенг придумал оба мяча хозяев: сначала принял заброс от партнёра, вбежал в штрафную, однако запутался в ногах и не успел пробить. К счастью, на подхвате оказался Кацерис, добивший мяч в створ. Бамба всё-таки не ушёл без гола: на 58-й минуте перебросил Рульи с близкого расстояния.

Матч «Монако» — «Осер» Фото: Sipa USA/ТАСС

«Монако» не победил, но отыгрался с 0:2. Бомбардиры «Осера» забивали только ударами с лёта. Сначала отметился Дануа, он приложился по мячу после выноса от игроков «Монако». А вскоре отличился Синайоко. Монегаски спаслись за три минуты: сначала Фати забил дальним ударом, потом Балогун реализовал пенальти. Через несколько минут Фоларин оформил дубль, но судья углядел офсайд у американца.

Плохой день для «ПСЖ». Кризисный «Лион» дважды пробил Сафонова: сначала Эндрик сделал это мощным ударом в ближний угол, а потом Морейра реализовал выход один на один. К 18-й минуте уже 0:2. Конечно, много вопросов к обороне парижан: регулярно упускали игроков за спину, а Матвей записал на свой счёт несколько ярких спасений. Атака тоже не порадовала: Рамуш вообще не реализовал пенальти на 34-й, а единственный мяч Кварацхелия забил на 90+4-й минуте.

Одной строкой