Европейский футбол, обзор матчей 18-19 апреля-2026: АПЛ, Кубок Испании, Серия А, Сити, Ливерпуль, Бавария, Арсенал, ПСЖ

Дебют женщины-тренера в Бундеслиге и первый трофей Захаряна. Главное в еврофутболе
Артём Никулин
Главное в еврофутболе: 18-19 апреля
«Арсенал» почти лишился преимущества в АПЛ, Сафонов пропустил два мяча, а Моуринью выиграл важнейшее дерби.

В Англии насмехаются над Микелем Артетой и «Арсеналом». В Испании сыграли всего лишь один матч — зато какой! В Германии нашли чемпиона. В Италии провели несколько топ-встреч, а во Франции снова поверили в интригу! Подробности — в новом дайджесте европейского футбола.

Англия: «Сити» – «Арсенал», Кунья наказал «Челси»

«Брентфорд» и «Фулхэм» оставили зрителей без забитых мячей (0:0). «Ньюкасл» потерпел третье поражение подряд — споткнулся о «Борнмут» (1:2). «Лидс» уничтожил «Вулверхэмптон» (3:0), а «Ноттингем Форест» порвал «Бёрнли» (4:1).

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
2 : 2
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Порро – 39'     1:1 Митома – 45+3'     2:1 Симонс – 77'     2:2 Рюттер – 90+5'    

Перед стартовым свистком диктор на стадионе «Тоттенхэма» обратился к фанатам с пламенной речью — лондонцам необходимо набирать очки, чтобы не вылететь в Чемпионшип. И ведь помогло: вырвали одно очко у «Брайтона», а могли три. Симонс отдал голевую передачу в первом тайме и забил на 77-й минуте — думал, что вонзил победный, и слишком бурно отмечал. А «Тоттенхэм» пропустил в компенсированное время от Рюттера.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 Кунья – 43'    

У «Челси» 22 удара за матч при 1,75 xG. У «МЮ» — четыре удара и 0,39 xG. Угадайте, кто победил. Кунья забил победный мяч в контратаке, замкнув прострел от Бруну. Это уже 18-й ассист Фернандеша в сезоне АПЛ — до рекорда Анри и Де Брёйне всего две передачи. «Челси» сгенерировал немало моментов для гола — Делап даже умудрился забить, но взятие ворот отменили из-за офсайда у Палмера. Теперь у лондонцев пять поражений в последних семи турах и, кажется, пролёт мимо зоны ЛЧ.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Салах – 29'     1:1 Бету – 54'     1:2 ван Дейк – 90+10'    

Фантастическая развязка мерсисайдского дерби! Кстати, первого на новом стадионе «Эвертона». Хозяева забили первыми, но из офсайда — уже через две минуты гости открыли счёт после прессинга у чужих ворот. Отметился Мо Салах, он сравнялся с Джеррардом по количеству голов в дерби (у обоих по девять). Во втором тайме Бету сделал счёт 1:1 в контратаке, после чего игра вроде бы успокоилась. Однако затем наступило компенсированное время: Нгумоа не забил из выгодной позиции, но на 90+10-й минуте ван Дейк отличился после подачи с углового.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
4 : 3
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Уоткинс – 2'     1:1 Ригг – 9'     2:1 Уоткинс – 36'     3:1 Роджерс – 46'     3:2 Хам – 86'     3:3 Изидор – 87'     4:3 Абрахам – 90+3'    

Крутейший матч в Бирмингеме! «Астон Вилла» вела 3:1 к 85-й минуте, однако за две минуты растеряла всё преимущество. Один из мячей «Сандерленда» забил знакомый нам Вильсон Изидор: гениально избежал офсайда и пробил Мартинеса, который преждевременно завалился на газон. В компенсированное время Эмери спасся благодаря Абрахаму (да, если не знали, он теперь в «Вилле»): Тэмми замкнул великий по исполнению навес Диня.

Англия — Премьер-лига . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Арсенал
Лондон
1:0 Шерки – 16'     1:1 Хаверц – 18'     2:1 Холанд – 65'    

Артета растерял абсолютно всё преимущество — по потерянным очкам «Сити» теперь идёт вровень с «Арсеналом». Началось всё с гениального Шерки: обыграл двух защитников и аккуратненько покатил в дальний угол. Через две минуты лондонцы сравняли счёт: Доннарумма потерялся под прессингом и выбил прямо в Хаверца. Мяч отлетел прямо в ворота «Сити». Кай позже проверил итальянца парочкой ударов в створ и чуть не выбил удаление для Хусанова, но арбитр пощадил защитника. Хозяева всё же создали победный мяч — Холанд в падении замкнул прострел О’Райли.

Испания: «Атлетико» опять без титула

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 2
3 : 4
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Барренечеа – 1'     1:1 Лукман – 18'     1:2 Оярсабаль – 45+1'     2:2 Альварес – 83'    

«Реал Сосьедад» без церемоний пробил «Атлетико» уже на 14-й секунде. Между прочим, это самый быстрый гол в истории финалов Кубка Испании. Барренечеа затылком переправил мяч в ворота после подачи Гедеша. Однако интрига никуда не делась: «Атлетико» быстро опомнился – Лукман сравнял на 18-й минуте. Но в конце первого тайма мадридцы вновь начудили: Муссо кулаком приложился по голове Гедеша и сразу после пропустил с пенальти от Оярсабаля. Во втором тайме команда Симеоне включилась на 100%, сравняла счёт после удара Альвареса в девятку, а в овертайме несколько раз простила басков. Дошло до серии пенальти, а там уже повезло «Сосьедаду»: Сёрлот и Альварес не реализовали свои попытки. Баски взяли Кубок Испании спустя шесть лет! Поздравим и Захаряна, это его первый трофей.

Италия: Димарко побил рекорд среди защитников, ужасный «Наполи»

«Комо» вновь проиграл — не справился с «Сассуоло» (1:2). Зато Нико Пас забил 12-й мяч в сезоне Серии А, он второй бомбардир лиги. «Дженоа» Де Росси одержал волевую победу во встрече с «Пизой» (2:1).

Италия — Серия А . 33-й тур
17 апреля 2026, пятница. 21:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 0
Кальяри
Кальяри
1:0 Тюрам – 52'     2:0 Барелла – 56'     3:0 Зелиньски – 90+2'    

«Интер» разорвал «Кальяри», хотя в первом тайме пришлось туго: Каприле выручал, а защитники безбашенно блокировали удары с опасных позиций. Но во второй половине замечательно сработали латерали миланцев. Димарко шикарным прострелом нашёл ногу Тюрама и отметился 21-м голевым действием в чемпионате — это рекорд Серии А для защитников. Затем Барелла забил бывшей команде, а под самый конец ассистом на Зелиньского отметился Думфрис.

Италия — Серия А . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:00 МСК
Наполи
Неаполь
Окончен
0 : 2
Лацио
Рим
0:1 Канчелльери – 6'     0:2 Башич – 57'    

«Наполи» был очень плох в матче с «Лацио»: владел мячом почти 70% времени, но ни разу не пробил в створ. Римляне же качественно одурачили защиту соперника: при первом голе Канчелльери отлип от Спинаццолы и замкнул прострел, а при втором – «Наполи» оставил пустовать центр штрафной и пропустил мощный удар от Башича. Могли вообще закончить разгромным поражением, если бы Дзакканьи реализовал пенальти.

Фото: Francesco Pecoraro/Getty Images

Италия — Серия А . 33-й тур
18 апреля 2026, суббота. 21:45 МСК
Рома
Рим
Окончен
1 : 1
Аталанта
Бергамо
0:1 Крстович – 12'     1:1 Эрмосо – 45'    

Карнезекки вновь продемонстрировал топ-уровень: совершил восемь сейвов во встрече с «Ромой». Отражал верные удары из вратарской зоны и почти сдержал Эрмосо на втором этаже: пропустил от него на 45-й, однако выручил в других эпизодах. У «Аталанты» себя проявил Крстович, он изящно крутанул мяч под дальнюю штангу. «Рома» же могла вырвать победу в конце из-за ошибки Карнезекки: тот не зафиксировал мяч после навеса Вентурино, но обошлось.

Италия — Серия А . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Верона
Верона
Окончен
0 : 1
Милан
Милан
0:1 Рабьо – 41'    

После двух поражений подряд «Милан» наконец-то победил. Нельзя сказать, что гости выглядели сильно лучше «Вероны», однако Аллегри сам сказал, что ему сейчас не важно качество футбола. Лишь бы побеждали. Победный мяч забил Рабьо: сам запустил атаку, сам же её и завершил с паса Леау. Во втором тайме ещё отметился Габбия: откликнулся на подачу Салемакерса — но судьи нашли офсайд.

Фото: Valerio Pennicino/Getty Images

Италия — Серия А . 33-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Ювентус
Турин
Окончен
2 : 0
Болонья
Болонья
1:0 Дэвид – 2'     2:0 Тюрам-Юльен – 57'    

Мастер-класс от Спаллетти: «Ювентус» не заметил «Болонью». Хозяева забили после двух первоклассных навесов. Сначала на второй минуте свой шанс реализовал Дэвид, а на 57-й отличился Кефрен Тюрам. «Болонье» же совсем не везло: гости создавали опасные ситуации, но в створ совсем не попадали. А на последних минутах остались в меньшинстве из-за травмы Бернардески, когда команда использовала все замены.

Германия: чемпионство «Баварии», дебют женщины-тренера в «Унионе»

«Гамбург» влетел «Вердеру» (1:3). А гладбахская «Боруссия» сыграла вничью с «Майнцем» (1:1).

Германия — Бундеслига . 30-й тур
18 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
1 : 2
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Виммер – 11'     0:2 Пейчинович – 46'     1:2 Бёрк – 86'    

34-летняя Мари-Луизе Эта дебютировала в качестве тренера «Униона». И проиграла. На минуточку, «Вольфсбургу», который не побеждал 12 матчей. В целом берлинцы выглядели гораздо симпатичнее: больше владели мячом, нанесли в пять раз больше ударов по воротам. Вот только вся активность хозяев пришлась на второй тайм, первую половину они завалили напрочь.

Германия — Бундеслига . 30-й тур
18 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
1 : 2
Аугсбург
Аугсбург
1:0 Шик – 12'     1:1 Ридер – 15'     1:2 Ридер – 90+7'    

Драматичный матч в Леверкузене. Шик затылком открыл счёт, но уже через три минуты Ридер сравнял его фантастическим дальним выстрелом из-за штрафной. Оставшееся время «Байер» пугал вратаря «Аугсбурга» разнообразными ударами, тот накопил аж девять сейвов и больше не пропускал. В концовке начался обмен 11-метровыми. Сначала его заработал «Байер», однако судья после просмотра VAR отменил наказание. А вот по фолу Калбрета в компенсированное время вопросов не было — Ридер взялся за исполнение удара и принёс победу «Аугсбургу».

Германия — Бундеслига . 30-й тур
18 апреля 2026, суббота. 19:30 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Окончен
1 : 3
РБ Лейпциг
Лейпциг
0:1 Диоманд – 27'     1:1 Ларссон – 34'     1:2 Нуса – 70'     1:3 Хардер – 81'    

«Лейпциг» начал матч с гола Диоманда: вингер показал, что «ПСЖ» и «Ливерпуль» не зря им интересуются. С правого края протащил мяч чуть ли не до противоположного фланга, развернулся, вбежал в штрафную и открыл счёт. «Айнтрахт» быстро ответил очень красочным голом: Амаймуни-Эчгуяб бисиклетой целил по воротам, а Ларссон добил мяч в створ. Подавляющую часть матча так и шли к ничьей, пока Нуса не отметился блестящим дальним ударом во вратарский угол. А Хардер морально добил хозяев, катнув мяч в «домик» голкиперу.

Германия — Бундеслига . 30-й тур
18 апреля 2026, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
2 : 1
Боруссия Д
Дортмунд
1:0 Крамарич – 42'     1:1 Гирасси – 87'     2:1 Крамарич – 90+8'    

«Хоффенхайм» не оставляет мечту о Лиге чемпионов: обыграл дортмундцев и сократил отставание от «Штутгарта» до двух очков. Спасибо «волейболистам» из «Боруссии»: защитники дважды сыграли рукой в штрафной и «привезли» два пенальти. Крамарич такое реализовывает без нервов. Гости же отличились единожды: Гирасси принял мяч у линии штрафной, развернулся и со всей мощи пробил в дальний нижний угол.

Германия — Бундеслига . 30-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
4 : 2
Штутгарт
Штутгарт
0:1 Фюрих – 21'     1:1 Геррейру – 31'     2:1 Джексон – 33'     3:1 Дэвис – 37'     4:1 Кейн – 52'     4:2 Андрес – 88'    

Кстати, «Хоффенхайм» в этом туре — лучший друг «Баварии». Благодаря поражению дортмундцев команда Компани получила шанс досрочно оформить чемпионство. Требовалось лишь не проиграть «Штутгарту». Задачу перевыполнили: голы Геррейру, Джексона, Дэвиса и Кейна принесли победу. После матча футболисты отпраздновали победу, надев футболки с какаду, новым талисманом команды. В прошлом году кто-то из игроков стащил статуэтку с какаду из ресторана, а потом притащил на чемпионскую церемонию.

Франция: Сафонов не спас «ПСЖ», камбэк «Монако»

Мощный матч от «Ланса»: хозяева пропустили два мяча от «Тулузы» к 13-й минуте, но вскоре игрок соперника схватил красную карточку. «Кроваво-золотые» перевернули ход игры и забрали три очка (3:2). «Лилль» с «Ниццей» сыграли вничью (0:0), «Страсбург» оставил все силы в Лиге Европы и нарвался на разгром от «Ренна» (0:3).

Франция — Лига 1 . 30-й тур
18 апреля 2026, суббота. 18:00 МСК
Лорьян
Лорьян
Окончен
2 : 0
Марсель
Марсель
1:0 Кацерис – 28'     2:0 Дьенг – 58'    

«Марсель» внезапно слил «Лорьяну» с девятого места и вылетел из топ-4. Дьенг придумал оба мяча хозяев: сначала принял заброс от партнёра, вбежал в штрафную, однако запутался в ногах и не успел пробить. К счастью, на подхвате оказался Кацерис, добивший мяч в створ. Бамба всё-таки не ушёл без гола: на 58-й минуте перебросил Рульи с близкого расстояния.

Фото: Sipa USA/ТАСС

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Монако
Монако
Окончен
2 : 2
Осер
Осер
0:1 Дануа – 11'     0:2 Синайоко – 33'     1:2 Фати – 56'     2:2 Балогун – 59'    

«Монако» не победил, но отыгрался с 0:2. Бомбардиры «Осера» забивали только ударами с лёта. Сначала отметился Дануа, он приложился по мячу после выноса от игроков «Монако». А вскоре отличился Синайоко. Монегаски спаслись за три минуты: сначала Фати забил дальним ударом, потом Балогун реализовал пенальти. Через несколько минут Фоларин оформил дубль, но судья углядел офсайд у американца.

Франция — Лига 1 . 30-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 2
Лион
Лион
0:1 Эндрик – 6'     0:2 Морейра – 18'     1:2 Кварацхелия – 90+4'    

Плохой день для «ПСЖ». Кризисный «Лион» дважды пробил Сафонова: сначала Эндрик сделал это мощным ударом в ближний угол, а потом Морейра реализовал выход один на один. К 18-й минуте уже 0:2. Конечно, много вопросов к обороне парижан: регулярно упускали игроков за спину, а Матвей записал на свой счёт несколько ярких спасений. Атака тоже не порадовала: Рамуш вообще не реализовал пенальти на 34-й, а единственный мяч Кварацхелия забил на 90+4-й минуте.

  • В Португалии сыграли топ-матч. «Бенфика» одолела «Спортинг», забив победный мяч на 90+3-й минуте! Сотворила блестящую позиционную атаку, разыграв мяч на троих: Риос отпасовал на Баррейро, а тот покатил в штрафную на ход Силве. Рафа в падении пробил вратаря «Спортинга». «Бенфика» теперь на втором месте, но у зелёно-белых матч в запасе. «Порту» обыграл «Тонделу» (2:0) и пока впереди на семь очков.
  • «Галатасарай» разобрался с «Генчлербирлиги» (2:1) и сохранил лидерство в лиге. А вот «Фенербахче» Тедеско расслабился и упустил победу во встрече с «Ризеспором» (2:2) — отстаёт от первого места уже на четыре очка.
