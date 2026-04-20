Автор чудо-гола из «Спартака», пахарь ЦСКА или Батраков. Кто был лучшим в 25-м туре РПЛ?

По итогам 25-го тура в МИР РПЛ произошла смена лидера — «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил таблицу. А вот ЦСКА откатился уже на шестую строчку. Пришло время определить лучшего футболиста прошедшего тура. Привычная схема — мы отбираем претендентов, вы распределяете их по местам.
Жедсон Фернандеш («Спартак»)
Начнём с того, что главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо отправил Жедсона… на фланг обороны. Как вы понимаете, это не совсем профильная для португальца позиция. Но даже это обстоятельство не помешало футболисту красно-белых войти в число претендентов на звание автора самого красивого гола сезона в РПЛ. Фернандеш примчал к чужой штрафной площади и задал мячу невероятную траекторию — прыжок вратаря был и эффектным, и бесполезным. Два удара (оба — в створ), 60 точных передач из 69, четыре выигранных единоборства из 11, один отбор — статистика Жедсона в прошедшем матче.
Маркиньос («Спартак»)
«Спартак» забил три мяча в ворота «Ахмата», Маркиньос принял участие во всех голевых комбинациях команды. Сначала бразилец отдал результативный пас на Эсекьеля Барко, а потом дважды успешно сыграл пяткой. Именно этой частью ноги Маркиньос замкнул прострел Пабло Солари — очень красивый гол! После этого бразилец выдал результативный пас пяткой на Жедсона Фернандеша, а тот исполнил красоту. Маркиньос заработал на себе три фола, отдал 33 точные передачи из 38, выиграл три единоборства из пяти и совершил пять перехватов. Это был лучший матч спартаковца в РПЛ (речь о нынешнем сезоне) с точки зрения результативных действий.
Давид Волк («Динамо» Махачкала)
Вратарь дагестанского клуба провёл очень приличный матч, хотя итоговый результат его, конечно, огорчил. Во-первых, «Зенит» нанёс шесть ударов в створ. Но никто из игроков клуба из Санкт-Петербурга так и не пробил Волка. Во-вторых, Давид оставил без гола Александра Соболева, который бил пенальти. Для вратаря безумно обидно, что его огорчил футболист своей же команды. Никита Глушков неудачно подстроился под прострел соперника — до свидания, «сухой» матч. «Динамо» всё-таки не сдержало «Зенит», однако Волк сделал всё, что было в его силах.
Мингиян Бевеев («Балтика»)
Многие уже привыкли, что фланговый защитник «Балтики» далеко метает мяч из-за боковой линии. Зачастую это приводит к острым моментам у чужих ворот. Но в заключительном матче 25-го тура с «Краснодаром» (2:2) Мингиян расчехлил «пушку». Удивительный удар в ближнюю девятку! Второй гол Бевеева в этом сезоне РПЛ, первый — с октября 2025 года. Мингиян нанёс два удара в матче с чемпионом, суммарный показатель xG составил 0,04.
Алексей Батраков («Локомотив»)
Матч «Локомотива» на искусственном поле в Оренбурге получился достаточно сложным. Но гости всё-таки прервали мини-серию из двух матчей без побед в РПЛ. Очень вовремя включился лучший бомбардир столичной команды — Алексей Батраков оформил 13-й гол в чемпионате России. Три удара (два — в створ), два заработанных на себе фола, 16 точных передач в финальную треть поля (больше всех в команде), четыре выигранных единоборства из четырёх — статистика таланта «Локомотива» в прошедшем матче. Батраков провёл семь матчей в РПЛ после возобновления сезона, забил два мяча и отдал три голевые передачи.
Кирилл Заика («Сочи»)
Первый матч 25-го тура принёс вторую подряд победу худшей команде турнира. Неделю назад «Сочи» сенсационно обыграл ЦСКА (1:0), а теперь нокаутировал в концовке «Ростов» (1:0). Три очка черноморскому клубу в городе на Дону принёс опытный Кирилл Заика. 33-летний защитник подключился к атаке и головой замкнул навес на 89-й минуте. Кирилл нанёс два удара (один — в створ), заработал на себе один фол, отдал 27 точных передач из 36, выиграл шесть единоборств из 12, совершил один отбор и четыре перехвата. Первый гол ветерана в сезоне позволил его команде продолжить мечтать о сохранении места в РПЛ.
Артём Дзюба («Акрон»)
«Акрон» продлил серию без побед в чемпионате России. Весной команда Заура Тедеева набрала всего два очка в семи турах. Одно из них «Акрон» заработал в Казани, хотя «Рубин» считали фаворитом. Дзюба принёс команде ничью, однако в том эпизоде Артёму очень повезло. Мяч отскочил от защитника прямо туда, где находился форвард «Акрона», и тот реализовал свой шанс. Третий подряд матч Дзюбы в РПЛ с результативным действием. В Казани Артём заработал на себе два фола, отдал 10 точных передач из 19 и совершил три перехвата. А ещё он осуществил 22 возврата мяча — больше всех в составе «Акрона». Плюс Дзюба стал лучшим бомбардиром в истории тольяттинского клуба (18 голов) — ещё одно достижение в карьере форварда.
Матвей Кисляк (ЦСКА)
ЦСКА снова потерял очки — на этот раз в Самаре. Красно-синие уступали 0:1, пока Кисляк не решился на изумительный пас. Конечно, Матвей забрасывал в штрафную площадь «Крыльев Советов» на Тамерлана Мусаева. Нападающий не попал по мячу, и тот влетел в дальний угол ворот Сергея Песьякова. Матвей претендовал на лучший результативный пас тура, а в итоге стал автором гола. Вряд ли он расстроился из-за этого. А ещё Кисляк заработал на себе пять фолов — лучший результат среди всех участников матча. Матвей отдал 20 точных передач в финальную треть поля: второй показатель среди игроков ЦСКА – после Ивана Облякова (21). Он выиграл 13 единоборств и совершил четыре отбора — первое место в составе красно-синих по итогам матча.
Лучшим был другой игрок
А может, лучшим футболистом тура следует назвать кого-то другого? Жубал («Краснодар») и Даниил Кондаков («Зенит») отлично вышли на замену. Первый спас чемпиона от поражения, второй организовал победный гол в Каспийске. Максим Петров («Балтика») был продуктивен во встрече с «Краснодаром». Да, ему очень повезло с голом, однако футболист клуба из Калининграда боролся до последнего. Иван Олейников («Крылья Советов») наказал родной ЦСКА, хотя соперник всё-таки набрал одно очко. Эсекьель Барко («Спартак») неплохо показал себя во встрече с «Ахматом», а Ренальдо Сефас («Пари НН») сделал гол в матче с московским «Динамо» (удрал от защитников и результативно прострелил на Олакунле Олусегуна).
Никита Лобов («Рубин»)
Защитник ни разу не сыграл за «Рубин» в пяти предыдущих турах, а на матч с «Акроном» (1:1) его выпустили в стартовом составе. Что сделал 20-летний футболист? Забил первый гол на уровне РПЛ. И «Рубин» вполне мог взять три очка, не будь в составе гостей Артёма Дзюбы. Никита отдал 31 точную передачу из 36, выиграл четыре единоборства из восьми, совершил один отбор и пять перехватов. Плюс у него всего одна потеря мяча на своей половине поля — лучший результат в «Рубине» вместе с Егором Тесленко из числа тех, кто играл в основе.