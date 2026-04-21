Самые удивительные спасения в истории РПЛ. «Сочи» присоединится к четырём счастливчикам?

Главный сюрприз последних недель – результаты «Сочи». Важный момент: нельзя сказать, что команда прям совсем выздоровела и показывает заметно иной уровень футбола, а игроки конкретно прибавили во взаимодействиях и минимизировали ошибки. Такого нет. По базовым статистическим данным сочинцы уступили ЦСКА (хотя выиграли – 1:0) и действовали наравне с «Ростовом» (и тут выиграли – 1:0). Но куда важнее результат. В двух встречах южане набрали шесть очков и стали единственной командой МИР РПЛ, победившей в 24-м и 25-м турах. Это позволило им гарантированно не стать худшей командой в истории лиги и даже приблизиться к 15-му месту. Сейчас до «Оренбурга» – пять очков. А до зоны стыковых матчей – семь. В то время как в розыгрыше – 15.

Оптимисты уже аккуратно просчитывают варианты сохранения места в элите. Реалисты же ухмыляются и убеждены, что чуда не случится. Мы же пока вспоминаем похожие сюжеты, когда на финальном отрезке сезона команды из нижней части таблицы совершали рывок и спасались в том или ином виде.

«Амкар» в сезоне-2014/2015

Помните «Амкар»? Команда, которая провела в элите 14 лет и прочно ассоциировалась с высшим дивизионом, сейчас находится во LEON-Второй лиге и с изменённым логотипом. Без особых амбиций подняться хотя бы в Лигу Pari. Но именно с пермяками ассоциируется одно из самых памятных спасений в современной истории российского футбола. В сезоне-2014/2015 они после 24-го тура болтались на 16-м месте с 17 очками, отставая на пять очков от зоны стыковых матчей. Это многих удивляло, ведь в предыдущем розыгрыше команда подавляющую часть сезона шла в первой восьмёрке и в итоге заняла 10-е место.

Зимой клуб уволил Славолюба Муслина и пригласил спасать ситуацию Гаджи Гаджиева. До середины апреля, правда, «Амкар» победил только раз: кстати, с минимальным счётом и как раз ЦСКА, но не 12 апреля, как это сделал «Сочи», а 13-го. Хотя в медиа те результаты аутсайдера считались большой несправедливостью, потому что команда, по общему признанию, действительно показывала далеко не худший футбол в РПЛ. Просто не хватало везения.

Всё компенсировалось как раз в концовке сезона, когда пермяки обыграли ЦСКА, «Динамо» (2:0) и «Зенит» (1:0), оформили ничьи с «Локомотивом» (1:1), «Спартаком» (3:3) и «Краснодаром» (1:1), а также пощипали прямых конкурентов. Всё это помогло не только взлететь из зоны вылета, но и вовсе избежать стыковых матчей. В том сезоне в итоге вылетели «Арсенал» и «Торпедо». А пермяки, не уступавшие с 20 апреля, набрали 32 очка. Почти почти половину из них они выгрызли в последних семи матчах сезона.

«Анжи» в сезоне-2015/2016

Чуть менее яркий, но одновременно такой же показательный сюжет случился в сезоне-2015/2016. «Анжи» на тот момент продолжал привыкать к жизни без звёзд. Однако прежняя аура в том или ином виде ещё сохранялась. В начале сезона клуб пригласил Юрия Сёмина, чтобы как минимум удержать команду в середине таблицы. Состав был не худшим в лиге, плюс оставалось несколько неплохих легионеров. Но у тренера не пошло: в 10 стартовых турах всего одна победа, шесть очков и полное отсутствие контроля над коллективом. Руководство уволило Сёмина и назначило вместо него Руслана Агаларова – местную легенду. Лучше не стало: после 15-го тура команда находилась на 16-м месте с восемью очками. До зоны стыков было пять очков.

В ноябре-декабре неожиданно стало чуть лучше: мы увидели серию из трёх матчей, результат которых очень удивил – победы во встречах с «Локомотивом» (2:0) и «Динамо» (2:1) в гостях, а также ничья с ЦСКА (1:1). Агаларова собирались убрать, но подобный отрезок перед зимней паузой подарил надежду, что не всё потеряно. Впоследствии стало ясно, что именно эти семь очков перед перерывом и стали ключевыми в борьбе за спасение.

Агаларов в итоге остался главным тренером, однако весна началась с четырёх поражений подряд. После возобновления сезона махачкалинцы набрали всего 11 очков, зато восемь из них – в матчах с прямыми конкурентами. И так как соседи по нижней части таблицы тоже проваливались, «Анжи» смог удержаться в зоне стыковых матчей, а потом и вовсе остался в РПЛ.

«Химки» в сезоне-2008

Теперь перенесёмся в 2008 год. Сергей Юран к тому моменту уже зарекомендовал себя как тренер, выведя в РПЛ «Шинник». И в элите начал работу именно с ярославцами. Однако в конце весны, незадолго до летней паузы, его уволили с формулировкой «за нарушение контрактных обязательств». Правда, надолго без работы Юран не остался: начинающего специалиста пригласили в «Химки» – команду, которая занимала последнее место с семью очками.

Сейчас это выглядит непривычно, но в том сезоне клубы ушли на паузу после 12-го тура. Состоялся удачный для России Евро-2008, а в июле сезон возобновился – ведь он тогда проводился по системе «весна-осень». Юран как раз уже стал главным тренером «Химок». И, по сути, у него было 18 туров, чтобы исправить бедственное положение.

Сергей наладил главное – игру в обороне. Команда под его руководством всего трижды пропустила больше двух мячей за игру. С победами было нелегко – при Юране их оказалось всего пять. Зато химчане активно собирали ничейные результаты (12 за сезон – максимум в том сезоне наряду с несколькими другими клубами) и тем самым приближались к спасительной зоне. И на последнем отрезке сезона не только оказались там, где нужно, но и обеспечили себе отрыв: в итоге подмосковная команда завершила сезон с «+5» (27 очков) от 15-го места.

Стыковых матчей тогда не предусматривалось. Однако сохранение места в элите не стало аргументом для руководства клуба по части продолжения сотрудничества с Юраном. И через год «Химки» вылетели. А тот подвиг химчан стал историческим: в XXI веке только дважды команды, занимавшие 16-е место после первого круга, спасались от вылета. Это также провернул «Анжи», о котором вы уже прочитали выше.

«Уфа» в сезоне-2020/2021

Из свежих примеров – история «Уфы» из сезона-2020/2021. Чемпионат начался для команды с катастрофы – одна победа в 10 турах под руководством Вадима Евсеева. Добавился к этому разгром во встрече с «Зенитом» (0:6). Руководство уволило Евсеева и пригласило Рашида Рахимова. Однако чуда не случилось. Уфимцы продолжали проигрывать, а к зимнему перерыву замерли на 15-м месте с восемью очками отставания от спасительной зоны.

За первые пять туров весной «Уфа» набрала одно очко. Рахимова убрали, и вместо него неожиданно был назначен 34-летний Алексей Стукалов, до того ярко проявивший себя в «Велесе». В итоге за шесть оставшихся матчей с новым тренером команда набрала 11 очков – разгромила «Ахмат» и «Спартак» (по 3:0), сыграла вничью с ЦСКА и «Зенитом» (1:1 и 0:0 соответственно) и в заключительном туре победила конкурента – «Арсенал» (2:1), а уступила лишь «Сочи» (2:3).

Итог – спасительное 13-е место, ведь стыковые матчи были отменены. Правда, в следующем сезоне, когда «Уфа» вновь оказалась в аналогичной турнирной ситуации (но финишировала уже не 13-й, а 14-й), стыки всё же пришлось сыграть. И остаться в РПЛ не удалось.

«Сочи» в сезоне-2025/2026?

В оставшихся пяти турах «Сочи» сыграет с прямыми конкурентами – дома с «Крыльями Советов» и «Оренбургом», а также на выезде с двумя топ-клубами – «Зенитом» и московским «Динамо», закончится же всё на «Фиште» встречей с «Ахматом». Удастся ли сотворить чудо?

