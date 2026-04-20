Расписание спортивных матчей 21 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-события вторника: Кубок Стэнли, «Реал» в Примере, РПЛ и плей-офф НБА
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 21 апреля 2026 года
Мощное 21 апреля: «Даллас» — «Миннесота», «Кливленд» — «Торонто», Кубок Италии, АПЛ, ЦСКА против «Ростова» и волейбол! Не пропустите!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 21 апреля в Матч-центре

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Не начался
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Кто победит в основное время?
Интрига: «Питтсбург» сравняет счёт в серии?

«Питтсбург» уступил в первой игре «Филадельфии» и выглядел откровенно слабее соперника. Второй домашний матч имеет важное стратегическое значение – его ни в коем случае нельзя проигрывать, после этого спасти серию будет крайне трудно. Два дня назад Евгений Малкин был лучшим игроком в составе «пингвинов» — забил, отдал результативную передачу. Джино вновь не уйдёт без очков?

Статистика плей-офф НХЛ
Малкин — о потасовках:
Малкин — о серии с «Филадельфией»: игрокам «Питтсбурга» нужно быть умнее

🏀 2:00: «Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс», плей-офф НБА, 1/8 финала, второй матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 02:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Не начался
Торонто Рэпторс
Торонто
Кто победит в основное время?
Интрига: Харден с Митчеллом снова не подкачают?

Если бы не феноменальная игра Хардена и особенно Митчелла, у «Кливленда» могли бы быть проблемы в первом матче с «Торонто». Как ни крути, звёзды сделали своё дело. Но смогут ли они поддерживать такой уровень на протяжении нескольких встреч кряду? Второе противостояние расставит всё на свои места.

Статистика плей-офф НБА
Как протекала первая игра?
Старт плей-офф получился ярким. Но лишь для одной команды в паре «Кливленд» — «Торонто»
🏀 3:00: «Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс», плей-офф НБА, 1/8 финала, второй матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Не начался
Атланта Хоукс
Атланта
Кто победит в основное время?
Интрига: андердог «укусит» фаворита?

«Атланта» местами смотрелась точно не хуже «Нью-Йорка» по ходу первого матча. Однако как сдержать Брансона и Таунса, Снайдер во главе «ястребов» пока не придумал. Может быть, удастся во второй игре?

Статистика плей-офф НБА
Подробности первого матча:
Ну надо же. Трей Янг всё ещё бесит Нью-Йорк, хотя он уже не в «Атланте» — и это забавно
🏒 4:30: «Даллас Старз» — «Миннесота Уайлд», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
Не начался
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Кто победит в основное время?
Интрига: «Даллас» соберётся?

В первом матче «Даллас» развалился по ходу второго периода, пропустив за шесть минут три шайбы. Да и после «звёзды» не выглядели лучше – моменты у ворот Валльстедта почти не создавались, а лидеры ушли в тень. Зато отлично себя чувствовали ведущие игроки «Миннесоты» — Эрикссон Эк и Болди оформили по дублю, а Капризов набрал три очка. Сможет ли Кирилл продолжить результативную серию?

Статистика плей-офф НХЛ
Как феерил Капризов в первом матче?
Капризов уничтожил одного из фаворитов сезона НХЛ! Забил крутой гол и набрал три очка
🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, первый матч

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
21 апреля 2026, вторник. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Анахайм Дакс
Анахайм
Кто победит в основное время?
Интрига: «Анахайм» удивит?

«Анахайм» перед началом серии с «Эдмонтоном» все списали со счетов – перспективы «уток» в противостоянии с финалистом последних двух розыгрышей оценивают скромно. Понять это можно как минимум по одной причине. Коннор Макдэвид провёл роскошный регулярный чемпионат, выиграв «Арт Росс». Темп набора очков не упал даже после того, как травму получил Драйзайтль. Сколько очков наберёт Макди в первом матче?

Статистика плей-офф НХЛ
Как оцениваются шансы «Эдмонтона» на Кубок Стэнли?
The Athletic назвал команду с наивысшими шансами на победу в Кубке Стэнли

🏀 5:30: «Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», плей-офф НБА, 1/8 финала, второй матч

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 05:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
Интрига: Эдвардс — всё?

В первом матче Энтони Эдвардс и вся «Миннесота» доставила проблем «Денверу», который довёл дело до победы. Главная звезда «волков» играл с повреждением колена, а теперь его статус на вторую игру под вопросом. Выйдет ли Муравей на важнейшее противостояние или Йокич и Ко слишком легко заберут вторую домашнюю встречу подряд?

Статистика плей-офф НБА
Яркий первый матч в серии:
«Денвер» — на высоте. Йокич и Мюррэй ударно начали плей-офф НБА, сломив «Миннесоту»
⚽️ 17:30: «Сочи» — «Крылья Советов», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
Интрига: «Сочи» одержит ещё одну победу?

«Сочи» после двух побед над ЦСКА и «Ростовом» восстал из мёртвых. Да, команда до сих пор отстаёт на семь очков от зоны стыков. Но сейчас хотя бы появились теоретические шансы на спасение. Для этого южанам нужно побеждать дома «Крылья Советов». Самарцы же в прошлом туре выдали неплохой матч с ЦСКА (1:1). Команда также борется за выживание, поэтому в Сочи едет за очками.

Статистика РПЛ
Важнейшая победа сочинцев над «Ростовом»:
Сенсационный «Сочи» — вторая победа в РПЛ подряд! Надежды на спасение снова живы
🏆 🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Динамо» Москва, мужская Суперлига, финальная серия, первый матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Финал. 1-й матч
21 апреля 2026, вторник. 19:00 МСК
Зенит-Казань
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
Кто победит в основное время?
Интрига: сможет ли «Динамо» выиграть у Казани впервые за сезон?

Казанский «Зенит» выиграл все четыре очные встречи у динамовцев в этом сезоне. Однако сейчас у москвичей едва ли не идеальный шанс — ведь команда Вербова затратила огромное количество сил и эмоций в полуфинальной битве с «Локомотивом». Сыграет ли свою роль свежесть «Динамо»? Возможность отобрать у лидера преимущество площадки очень заманчивая.

Статистика мужской Суперлиги
В мужской Суперлиге стартуют главные матчи сезона:
«Зенит-Казань» vs «Динамо» — кому достанется титул? Главное о финальной серии Суперлиги
⚽️ 19:45: ЦСКА — «Ростов», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
Интрига: ЦСКА останется в гонке за бронзой?

ЦСКА проваливает весну 2026 года. Команда упала уже на шестое место, хотя до рестарта была претендентом на золото. Отставание от третьей строчки — уже пять очков. Один из последних шансов остаться в гонке — победа над «Ростовом». Команда Джонатана Альбы же хочет как можно сильнее оторваться от зоны стыков и отправляется в Москву за победой. Если учитывать нынешнюю форму ЦСКА, такой расклад вполне реален.

Статистика РПЛ
Соперники претендентов на топ-3 на финише сезона:
«Спартак» — фаворит в борьбе за бронзу РПЛ? Разбор календаря всех претендентов
⚽️ 22:00: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Челси», АПЛ, 34-й тур

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Челси
Лондон
Кто победит в основное время?
Интрига: прервётся ли ужасная серия «Челси»?

«Челси» уступил в последних четырёх турах АПЛ. Команда Лиама Росеньора уже на семь очков отстаёт от зоны Лиги чемпионов. А осталось всего пять туров до финиша! Поэтому шансы на выход в ЛЧ у «Челси» только теоретические. Но сейчас нужно сохранить хотя бы шестую строчку и выйти в Лигу Европы. Впереди — тяжёлый выезд к «Брайтону». В последних трёх очных встречах «Челси» неизменно проигрывал сопернику. Прервутся ли сразу две неудачные серии для «синих» в предстоящем матче?

Статистика АПЛ
«Челси» уступил «МЮ», хотя выдал неплохой матч по содержанию:
«Челси» проигрывает матч за матчем! «Манчестер Юнайтед» убрал их одним ударом
⚽️ 22:00: «Интер» Милан — «Комо», Кубок Италии, 1/2 финала, ответный матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Комо
Комо
Кто победит в основное время?
Интрига: кто окажется в финале Кубка Италии?

«Интер» и «Комо» не забили друг другу в первом полуфинале Кубка Италии. Поэтому вопрос с финалистом отложен до ответной встречи. Интересно, что между кубковыми битвами клубы устроили триллер в Серии А. «Комо» забил два мяча, но затем упустил преимущество и в итоге уступил — 3:4. Увидим ли мы что-то подобное и сейчас?

Статистика Кубка Италии
Недавно клубы выдали сумасшедший матч в Серии А:
Самый безумный матч выходных! «Интер» выдал чемпионский камбэк
⚽️ 22:30: «Реал» Мадрид — «Алавес», Примера, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Не начался
Алавес
Витория
Кто победит в основное время?
Интрига: «Реал» прервёт безвыигрышную серию?

«Реал» вылетел из всех турниров, а в Примере на девять очков отстаёт от «Барселоны». С вероятностью в 95% мадридцы финишируют вторыми. Но что делать? Сдаваться нельзя. Поэтому после двух осечек в чемпионате «Реалу» важно обыграть дома «Алавес». Тем более в последних восьми встречах мадридцы неизменно разбирались с соперником.

Статистика Примеры
«Реал» может официально уступить в чемпионской гонке в «класико»:
Что «Реалу» и «Барсе» делать после вылета из ЛЧ? Ситуации диаметрально противоположные
