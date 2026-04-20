«Со стороны Кордобы не было среднего пальца или чего-то подобного». Судейство в туре РПЛ

В связи с летним чемпионатом мира сезон Мир РПЛ подъехал к «тройнику» — в выходные состоялся 25-й тур, и в ближайшие дни нас ждут ещё два. Невероятно насыщенный график — тяжело и командам, у которых закипают нервы перед финишем сезона, и арбитрам, на чью работу это напрямую влияет. Работу последних как раз и рассмотрим.

Специально для «Чемпионата» судейство в 25-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,4. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



Один балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.



Если арбитр работает на матче повышенной сложности, базовая оценка поднимается до 8,5.

«Ростов» — «Сочи» — 0:1

В целом игра была несложной для судейства — нужно было просто разбираться в моментах и принимать верные решения. На 42-й минуте Буланов показал жёлтую Ильину за грубую игру, хотя на повторах видно, что никакого фола не было — Сулейманов просто симулировал. Я бы ещё понял, если бы Буланов продолжил игру или зафиксировал фол и не стал показывать карточку. А так – получилась ошибка.

На 50-й минуте надо было показывать вторую жёлтую Литвинову за срыв перспективной атаки. Открытое пространство, открытая позиция у Буланова, игрок «Ростова» мог убегать и обострять, в перспективе светил выход «четыре в три». Да, фол Буланов зафиксировал, но нужно было наказывать как следует.

Оценка Буланова — 7,7.

Евгений Буланов и игроки «Ростова» Фото: ФК «Ростов»

«Оренбург» — «Локомотив» — 0:1

Хорошая работа Чистякова. Он получил назначение на центральную игру следующего тура — будет работать на матче «Спартак» — «Краснодар».

На 21-й минуте Чистяков не показал жёлтую Руденко за грубую игру. Тот в верховой борьбе выставил локоть и попал по лицу сопернику. Возможно, из-за позиции Чистяков не мог увидеть всей картины. И всё же карточку надо было показывать. Понимание, что что-то произошло, у арбитра было — игрок подошёл, они поговорили, Чистяков сделал какое-то внушение. Но такие нарушения лучше сразу пресекать, чтобы футболисты понимали, что это в любом случае жёлтая. В остальном — хорошая работа, никаких проблем.

Оценка Чистякова — 8,3.

«Крылья Советов» — ЦСКА — 1:1

Хорошая работа Шадыханова. На VAR был Карасёв, и они во всём разобрались. На 15-й минуте отменили гол ЦСКА — правильное решение VAR. После удара головой игрок ЦСКА попал себе в руку, и мяч залетел в ворота. Это наказуемая рука, в каком бы положении она ни находилась.

На 53-й минуте — правильное решение Шадыханова, когда он назначил штрафной удар в пользу защитника ЦСКА вместо 11-метрового. Инициатором контакта был игрок «Крыльев» — он не шёл к мячу, а просто выставил ногу в сторону и упал.

Оценка Шадыханова — 8,4.

Павел Шадыханов (слева) Фото: ФК «Крылья Советов»

«Рубин» — «Акрон» — 1:1

Сложная игра для Кукуляка. Очень много моментов, которые нужно объяснять. Но он разобрался вместе с Москалёвым и получил назначение на следующий тур.

На первой минуте Кукуляк не показал жёлтую Вуячичу за грубую игру, когда Дзюбе прилетело по голове. Есть такие моменты, в которых нужно наказывать, и это один из них.

На 23-й минуте «Рубин» забил гол, и Кукуляка позвали к монитору оценить степень влияния на вратаря. Игрок в офсайде делал движение в сторону мяча, тянулся ногой и вратарь среагировал. После просмотра повтора Кукуляк абсолютно верно отменил гол.

На 64-й минуте — сложная игровая ситуация для восприятия на поле, понимаю Кукуляка. Но главное здесь — его реакция: он показал жёлтую игроку Бокоеву. Так что понимание, что со стороны игрока «Акрона» были безрассудные действия, у Кукуляка было. После просмотра повтора он поменял решение и показал красную карточку. Прямая нога, открытые шипы и попадание в голень. Да, нога ушла чуть вперёд — Бокоев попал по сопернику скорее пяткой. Но это серьёзное нарушение правил.

На 19-й минуте Кузьмин догнал нападающего «Рубина» и вёл борьбу в подкате. Ключевое здесь, что игрок «Акрона» двигался параллельно. Да, был контакт вскользь по ноге. Но этот эпизод никак не влиял на падение футболиста «Рубина» — тот мог продолжать движение. Весь контроль над мячом — полностью за Кузьминым, у него отсутствовали дополнительные движения. Кукуляк ускорился, занял хорошую позицию и самостоятельно принял решение. VAR верно не вмешался — это игровой эпизод.

Оценка Кукуляка — 8,3. Хорошая работа.

«Пари НН» — «Динамо» — 1:1

Прокопов проводил нормальную игру вплоть до 72-й минуты. Олусегун, такое ощущение, хотел пораньше закончить и всё просил, чтобы ему показали какую-нибудь карточку. Почему Прокопов не показал ему вторую жёлтую на 72-й? Олусегун применил локоть, делал дополнительное движение, попал сопернику по лицу. В этом эпизоде Прокопов даже не назначил штрафной. Непонятно. Позиция позволяла принять правильное решение.

На 75-й минуте Прокопов правильно показал вторую жёлтую Олусегуну за срыв перспективной атаки. Но это простой момент, открытый. Там уже некуда было деваться.

И всё же общее впечатление от работы Прокопова — хорошее. Молодой арбитр, Милорад Мажич доверяет ему во второй части сезона.

Оценка Прокопова — 7,9 (8,4).

Андрей Прокопов (слева) Фото: ФК «Пари НН»

«Динамо» Махачкала — «Зенит» — 0:1

Единственный момент для обсуждения — 11-метровый в ворота «Динамо» на 69-й минуте. Не могу понять, с чем связано недовольство руководства клуба и почему они сравнивают этот эпизод с пенальти в кубковом матче. Абсолютно верное самостоятельное решение Танашева. Игрок «Динамо» выставил руку в сторону, делал ей движение снизу вверх, преградил путь мячу, который летел в сторону ворот. Это наказуемая рука, за такое назначают штрафные. В данном случае — 11-метровый, так как всё произошло в штрафной.

В остальном — несложная игра для Танашева. И хорошая работа.

Оценка Танашева — 8,4.

«Спартак» — «Ахмат» — 3:1

Сложная игра не по картинке, а по содержанию. Три быстрых гола ещё не значат, что всё спокойно. На самом деле было напряжённо.

На 27-й минуте Шафеев не показал жёлтую Самородову за грубую игру. Надо было наказывать, но арбитр этого делать не стал. На 46-й минуте верно не назначил 11-метровый в ворота «Ахмата». Там отсутствовало нарушение как таковое, хоть Маркиньос и просил пенальти. Это касается и момента на 82-й минуте — в этой ситуации фола со стороны защитника «Ахмата» тоже не было.

Оценка Шафеева — 8,4.

Папа Амади Гадио и Рафаэль Шафеев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Краснодар» — «Балтика» — 2:2

Матч повышенной сложности, базовая оценка тут — 8,5. Когда арбитр лучший, тогда он лучший. Всё у Левникова сложилось — всё как надо. Вопрос к руководству «Балтики»: начинают поджигать момент с Петровым — что судьи какие-то не такие, что они кому-то помогают, что надо было кому-то жёлтую показывать. Но если бы всё было, как они говорят, то Левников во втором тайме дал бы вторую жёлтую Петрову за срыв перспективной атаки. И никаких бы вопросов не было. Но Левников дал принцип преимущества, он профессионал.

Обсуждают момент на 38-й минуте, когда мяч попал в руку Оласе в штрафной «Краснодара». Они с Титковым изначально вступили в единоборство за позицию. Игрок «Балтики» выпрыгнул, коснулся мяча, и в этот момент произошёл контакт, после чего рука Оласы оказалась вытянута — мяч попал в неё от головы. Говорить здесь об 11-метровом нет смысла. Для меня это не пенальти, потому что, во-первых, была борьба за позицию, во-вторых, мяч попал в руку с близкого расстояния, а в-третьих, рука не была задрана вверх. Левников верно продолжил игру, и правильно не вмешался Фёдоров на VAR.

На 66-й минуте Левников правильно засчитал гол в ворота «Краснодара». Это, опять же, к слову о том, что «Краснодар» якобы тащат, как некоторые думают. Абсолютно нормальная борьба, ошибка защитника. Никакого усилия и захватов со стороны нападающего не было. Всё, что сделал Тормена, он сделал самостоятельно. Нарушения не было.

Обсуждают возможную дисквалификацию Кордобы. Да, он провоцировал вратаря, однако никаких конкретных неприличных жестов я не увидел. Это не средний палец или что-то подобное. Мог ли он получить карточку? Конечно, мог. Но надо понимать, что за игрок Кордоба. Это головняк для арбитров и других команд. Если рассмотрят, может прилететь. Но здесь можно только додумывать. Для громкой новости — пойдёт, для серьёзного решения — вряд ли.

Добавил Левникову 0,1 балла за момент на 38-й минуте. Он лучший в туре, это одна из его лучших работ. И это при том, что матч закрывал тур и все уже знали, что «Зенит» выиграл. Для арбитра из Санкт-Петербурга, как некоторые любят называть Левникова, игра от этого стала только сложнее. Но он справился.

Оценка Левникова — 8,6.