Вы не узнаете «Сити» летом. Клуб готовит масштабную перестройку — уже минус две легенды!

От изменений не спасёт даже победа в АПЛ. А что насчёт самого Гвардиолы?

Предстоящим летом большие изменения ожидаются сразу в нескольких больших клубах АПЛ. Несколько крупных сделок точно провернёт «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» предстоит перестройка под нового тренера (даже если останется Майкл Кэррик, покупки всё равно будут), а «Челси» наверняка снова наберёт футболистов после приближающегося пролёта мимо Лиги чемпионов. Также масштабная кампания предстоит «Тоттенхэму» – если, конечно, клуб останется в АПЛ.

В этой компании точно окажется и «Манчестер Сити». Даже победа в чемпионате Англии не повлияет на большие планы. Рассказываем, что же ждёт клуб летом 2026 года.

Кто покинет «Манчестер Сити» летом?

Клуб уже точно расстанется сразу с двумя игроками – Бернарду Силвой и Джоном Стоунзом. Англичанин оказался в «Сити» в первое трансферное окно Хосепа Гвардиолы и выиграл с клубом 19 трофеев. Стоунз не был железным игроком старта, но очень часто приходил на помощь. А в сезоне-2022/2023 Джон стал для Пепа вовсе опорным полузащитником и классно действовал в новой роли.

В последний год по контракту Стоунз чаще находится в лазарете, чем в составе. Именно это во многом и помешало 31-летнему защитнику стать одним из лидеров. Фабрицио Романо сообщил, что Стоунз хочет помочь «Сити» выиграть Кубок Англии и АПЛ, после чего уйти красиво.

Джон Стоунз Фото: George Wood/Getty Images

Бернарду Силва – другая история. Португалец с 2017 года стабильно играл и был важнейшим элементом системы Гвардиолы. Только в сезоне-2020/2021 он провёл менее 30 матчей в АПЛ (26). Бернарду действовал в центре поля, на правом фланге атаки, как «десятка», а опционально мог исполнить опорного полузащитника или правого защитника.

Самое важное – игровой интеллект Силвы. Невероятно умный футболист, классно исполнявший требования Пепа. Именно поэтому Гвардиола очень сильно расстраивается из-за предстоящего расставания: «Часть меня уйдёт вместе с Бернарду. Трудно представить «Манчестер Сити» без него. Он был невероятно важен на протяжении всех этих девяти лет – и на поле, и за его пределами. Силва – особенный игрок, и он поможет нам в оставшихся матчах, я знаю это. Надеюсь, мы удачно проведём последний месяц сезона. Он заслуживает лучшего. Мы выиграли 19 трофеев вместе – и можем выиграть ещё два в ближайшее время».

Также Фабрицио Романо сообщил, что с огромной вероятностью из «Манчестер Сити» летом уйдёт Натан Аке. Нидерландский защитник оказался в клубе в 2020 году, а в сезоне-2022/2023 и сезоне-2023/2024 был одним из основных футболистов. В остальное время – полезный игрок ротации. Но с учётом истекающего летом 2027-го контракта «Сити» планирует получить деньги за 31-летнего защитника.

Не исключено и летнее расставание с воспитанником «Манчестер Сити» Филом Фоденом. По данным TEAMtalk, «Бавария» интересуется полузащитником и уже связалась с его представителями. «Сити» же активизировал переговоры о новом контракте с Филом (действующий истекает летом 2027 года) и стремится избежать проблем, убедив игрока подписать соглашение. Фоден не против остаться в родном клубе, но требует улучшения условий. Хотя в последнее время 25-летний англичанин проигрывает конкуренцию Райану Шерки, Антуану Семеньо и Жереми Доку. Так ли сильно он нужен «Сити»?

Фил Фоден Фото: Carl Recine/Getty Images

Помните Джека Грилиша? Полузащитник проводит нынешний сезон в аренде в «Эвертоне». По данным The Athletic, клуб хотел бы сохранить игрока у себя. «Эвертон» может выкупить Грилиша за £ 50 млн. Но, вероятнее, они продлят аренду. Хотя «Сити» точно не помешала бы хорошая сумма за Джека.

Ещё один кандидат на выход – вратарь Джеймс Траффорд. Англичанина купили из «Бёрнли» летом 2025-го за £ 27 млн, однако чуть позже в «Манчестер Сити» пришёл Джанлуиджи Доннарумма. Итальянец выиграл конкуренцию, а Траффорд плотно присел на скамейку. Но 23-летний голкипер не хочет терять годы карьеры в запасе. По данным Daily Mail, интерес к Джеймсу проявляют «Ювентус», «Астон Вилла» и «Тоттенхэм». Главная проблема для клубов – желание «Сити» заработать на продаже. Поэтому придётся выложить сумму пожирнее упомянутых £ 27 млн.

Отправиться в другой клуб может и Матео Ковачич. У 31-летнего хорвата заканчивается контракт с «Манчестер Сити» летом 2027-го. И за год до истечения соглашения руководство может решиться на расставание. Тем более в нынешнем сезоне Ковачич провёл всего 46 минут на поле из-за травм ахилла и лодыжки.

Наконец, важнейшая тема. Останется ли в клубе Родри? Контракт обладателя «Золотого мяча» – 2024 с «Манчестер Сити» истекает летом 2027 года. А о переходе полузащитника мечтает мадридский «Реал». Сам Родри также заигрывает с испанцами.

Родри полузащитник «Манчестер Сити» «То, что я выступал за «Атлетико», не помешает мне рассматривать вариант игры в «Реале». Нельзя отказывать лучшим клубам мира. На «Сантьяго Бернабеу» всегда особенная атмосфера. Я хотел бы вернуться в Примеру — по-прежнему слежу за ней. Премьер-лига мне тоже нравится — она очень требовательна, но сейчас я доволен игрой там. У меня остался один год по контракту с «Манчестер Сити». Придёт время, когда мы сядем и поговорим».

Позже футболист оправдывался, что его слова «вырезали из 50-минутного интервью». А Гвардиола отметил, что «Манчестер Сити» хочет оставить игрока: «Я знаю, чего клуб хочет от Родри — он хочет, чтобы тот остался, остался и ещё раз остался. Думаю ли я, что он останется? Да. У меня всегда позитивное предчувствие на этот счёт, но, в конце концов… я не знаю».

Пеп Гвардиола и Родри Фото: Robbie Jay Barratt/Getty Images

Позже Фабрицио Романо сообщил, что «Манчестер Сити» сделал Родри предложение о продлении контракта с серьёзными условиями. Если же испанец откажется заключать соглашение, то летом 2026 года клуб намерен потребовать от потенциального покупателя внушительную сумму.

Трансферные цели «Сити»: полузащитник «Ноттингема» за £ 100 млн, вундеркинд из Бразилии и правый защитник

С учётом предстоящих уходов и потенциальных продаж «Сити» нужно несколько летних покупок. Клуб точно приобретёт центрального полузащитника, наверняка усилит позиции центрального и правого защитников, а также рассмотрит варианты на роль вингера. Главная цель – Эллиот Андерсон из «Ноттингем Форест». По данным The Telegraph, «Сити» остаётся фаворитом в борьбе за 23-летнего англичанина. «Ноттингем» хочет за своего игрока не менее £ 100 млн. Несмотря на интерес соседей из «Манчестер Юнайтед», в «Сити» уверены, что договорятся по Андерсону.

Эллиот Андерсон Фото: Gareth Copley/Getty Images

Также клуб продолжает следить за Сандро Тонали. По информации TEAMtalk, «Сити» может забрать сразу двух футболистов «Ньюкасла», второй – правый защитник Валентино Ливраменто. Клуб из Манчестера готов включить в сделку нескольких футболистов, например, Джеймса Траффорда, Рико Льюиса, Иссу Каборе и Джуму Ба.

Ещё один вариант – Мортен Юльманн из «Спортинга». По информации A Bola, «Сити» провёл неформальные переговоры с целью определить конкурентов. В их число входят «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед». Несмотря на отступные в размере € 80 млн, 26-летнего датчанина могут продать за сумму от € 40 до € 50 млн.

Журналист The Times Пол Хирст сообщил, что «Манчестер Сити» заинтересован в покупке Эдуардо Консейсао из «Палмейраса». Интересно, что 16-летний вингер пока не провёл ни одного матча на взрослом уровне. И даже если трансфер оформят, то Консейсао приедет в Англию не ранее января 2028 года.

Лайлл Томас из Sky Sports выдал инсайд об интересе «Сити» к Дживайро Риду из «Фейеноорда». Также 19-летним правым защитником интересуется «Бавария». Зимой Рид получил травму, но в скором времени вернётся на поле. «Сити» же планирует дальше следить за юным нидерландцем. Как и за Микаелем Кайоде из «Брентфорда» (информация Sport.es). Впрочем, на фоне прогресса Матеуса Нунеса справа в защите эта позиция – не приоритетная для усиления.

А что там с Гвардиолой? Остаётся или уходит?

Тема с потенциальным уходом Гвардиолы из «Манчестер Сити» периодически появляется в СМИ. В феврале BBC сообщил, что испанец может покинуть клуб летом. По информации издания, в «Сити» сохраняется неопределённость по поводу будущего Пепа. А окончательное решение будет принято ближе к концу сезона. Но даже если Гвардиола останется, то вряд ли продлит действующий контракт, который истекает в 2027 году.

Сам тренер также не отвечает на вопрос о будущем однозначно. Например, после вылета от «Реала» из Лиги чемпионов Гвардиола сказал: «Мы вернёмся». А когда журналисты спросили его, означает ли это, что он остаётся в «Сити», Пеп выдал: «Когда я уйду на пенсию через 10 лет, я всё равно скажу: мы вернёмся. Потому что я часть этого. Как в «Барселоне» или «Баварии». Когда я был там, я был частью клуба. Я очень привязан к «Манчестер Сити». Хитрец!

Пеп Гвардиола Фото: Michael Regan/Getty Images

The Telegraph в марте сообщил, что в список претендентов на должность тренера «Сити» в случае ухода Пепа входят Хаби Алонсо, Сеск Фабрегас и Энцо Мареска. А Фабрицио Романо отметил, что последний кандидат – фаворит:

«Если говорить о «Манчестер Сити» и должности главного тренера, я по-прежнему называю вам имя Энцо Марески. Он свободен. Конечно, я говорю о конце сезона. В целом, на будущее, Мареска — это кандидат, которого «Манчестер Сити» рассматривает уже давно. Гвардиола — большой поклонник Энцо как молодого и талантливого тренера. Он работал в «Сити» и знает команду, у него есть опыт выступлений в Премьер-лиге, он выигрывал трофеи с «Манчестер Сити» и «Челси». Так что в «Сити» прекрасно осведомлены о его ситуации», – заявил Фабрицио.

Хотя с учётом нынешней отличной формы команды Гвардиола вполне может задержаться ещё на годик и постараться взять ещё одну Лигу чемпионов.