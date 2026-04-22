Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Локомотив — Зенит, РПЛ, 22 апреля 2026: форма Александра Соболева весной, статистика, конкуренция с Дураном, кто сыграет с Локо

У Соболева — новая «засуха» в «Зените». Но не ждите Дурана в составе
Дмитрий Зимин
Александр Соболев и Джон Дуран
Дмитрий Зимин объясняет, почему на матч с «Локомотивом» всё равно выйдет россиянин.

Александр Соболев не забил в Каспийске. Победу вырвали без него. Роман Вега оперативно подхватил мяч от тренерского штаба, пульнул вдаль на Кондакова, тот прострелил в сторону нападающего, однако шанса Соболев не получил. И, судя по темпу движения, скорее пробегал мимо. Помог Никита Глушков, срезавший мяч в свои ворота. С точки зрения реализации у Александра действительно не шло. Упустил хороший момент в первом тайме, когда после скидки головой от Вендела растерялся и пробил в ближнего. На том же отрезке после хорошей подачи закинул мяч в створ, но вытащил вратарь. А во втором тайме не реализовал пенальти. Справедливости ради, нападающий пробил не в стиле Эсекьеля Барко в Кубке России. Наоборот – плотно и в угол. Однако Давид Волк ситуацию прочитал.

Российская Премьер-лига. 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Если мы посмотрим на статистику, то у Соболева шесть ударов по воротам (три – в створ), 13 действий в штрафной, но при этом всего 25% выигранных единоборств – худший показатель за всю весеннюю часть. Так что этот матч трудно записать в список хороших. Однако можно отнести к удовлетворительным, учитывая итоговую победу. Вот что сказал сам Соболев «Матч ТВ» после игры.

Александр Соболев
Александр Соболев
нападающий «Зенита»

«Я сам пробил не очень хорошо. Но и вратарю надо отдать должное – действительно выручил команду. Хорошо, что забили с игры, пусть это и был автогол. Мы в этот день заслуживали победу. Просто понимали – терять уже нечего, надо забивать. Когда не реализовал пенальти, посмотрел на табло и подумал, что это по‑прежнему шесть финалов и один из них ещё продолжается. И другого варианта, кроме как побеждать, нет. Поэтому все ещё больше завелись».

По последнему слову вопросы могли возникнуть скорее по матчам с «Краснодаром» и «Спартаком» в Кубке. Там статистика хуже. Всего один удар по воротам за примерно 133 минуты. С действующими чемпионами форвард вышел в основе, но гол придумали без него. А с москвичами – на замену, однако не смог принципиально повлиять на ход происходящего. Хотя реализовал пенальти в серии. Казалось, учитывая всё написанное, мог возникнуть логичный вопрос: не пришло ли время дать шанс Джону Дурану?

Вряд ли это случится в матче с «Локомотивом». В Каспийск форвард не полетел из-за проблем со здоровьем. Они частенько стали преследовать игрока после того, как в начале весенней части Дуран проиграл конкуренцию Соболеву. Так что если колумбиец и попадёт в заявку на «Локо», то, скорее всего, начнёт матч со скамейки. На Джона рассчитывают на финальном отрезке сезона. Если он сам, конечно, сможет к нему подготовиться.

Вы могли видеть тезис: Дуран помог Соболеву стать лучше. И именно эта конкуренция повлияла на россиянина: он оформил 5+1 в весенней части и стал лучшим бомбардиром команды на этом отрезке. Однако эти заявления – теоретические. И в голову Александра мы вряд ли способны залезть. У прогресса, если быть объективнее, есть более внятные контуры. В первую очередь связанные с доверием от тренерского штаба. Весной Соболев не в первый раз стабильно стал получать игровое время, но впервые отреагировал на это забитыми мячами, которые валились почти подряд. Всё началось с победного гола в Кубке с «Балтикой», прервалось в том же турнире в матче с Махачкалой, а следующая пауза – со «Спартаком», и она пока продолжается.

Александр Соболев

Александр Соболев

Фото: РИА Новости

Сам он, как говорят свидетели происходящего, серьёзно относится к выданным шансам и старается выкладываться по максимуму в каждом матче. По этому, кстати, нет никаких вопросов. Александр действительно проделывает большой объём работы, постоянно вступает в прессинг и помогает в обороне. Об этом говорит и Сергей Семак, который отмечает игрока даже после матчей, где тому не удаётся отличиться.

Другая теория из области предположений: не снизит ли Соболев требований к себе на фоне такого состояния Дурана? Когда он понимает, что из реальных альтернатив остался только Александр Ерохин. А колумбиец едва ли войдёт в прайм даже к концу сезона. Но это, опять же, тезис, который может опровергнуть только сам Соболев. Например, в игре с «Локомотивом».

Соболев мечтал о камбэке?
Так уж получилось, что этой весной от Александра действительно многое зависит. Если он забьёт ещё хотя бы парочку победных мячей и в итоге докатится с «Зенитом» до чемпионского титула, то точно станет ближе к болельщикам. И будет принят большинством из них как свой. А ещё осуществит свою давнюю мечту выиграть РПЛ, ведь именно за этим Соболев переходил из «Спартака».

Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android