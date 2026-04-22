Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Оренбург — Пари НН: прямая онлайн-трансляция матча 26-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 22 апреля 2026, Локомотив — Зенит

«Оренбург» «горит» в домашнем матче РПЛ! «Пари НН» реализовал шанс в конце тайма. LIVE
Кирилл Закатченко Дмитрий Зимин
,
Онлайн 26-го тура РПЛ
Комментарии
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! В Мир РПЛ в разгаре будний тур — сегодня, 22 апреля, нас ждут ещё три встречи.

Первыми сыграют «Оренбург» и «Пари НН», и это ключевой матч в битве за выживание. Команды занимают 15-е и 14-е места соответственно, а разделяют их два очка. Если «Оренбург» возьмёт три очка, то поменяется строчками с конкурентом и переместится в зону стыков. Потеря очков же грозит надвигающимся вылетом из РПЛ. Кто кого?

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 17:30 МСК
Оренбург
2-й тайм
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Бальбоа – 42'    
Удаления: нет / Кирш – 63'

А вечером нас ждёт один из важнейших матчей всего сезона, если говорить о чемпионской гонке. И если «Локомотив» на золото претендует лишь математически, то «Зенит» на данный момент первый в таблице. Победа москвичей может обернуться рокировкой лидеров, а петербуржцы в случае успеха сохранят преимущество над «Краснодаром» и приблизятся к чемпионству.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Параллельно с «Локомотивом» и «Зенитом» в Москве сыграют и «Динамо» с «Рубином», но за этой встречей мы будем следить отдельно. А пока подключайтесь к нашему онлайну!

🎯 Бальбоа реализовал пенальти в Оренбурге 📋 «Оренбург» — «Пари НН»: стартовые составы команд
Live Кирилл Закатченко

Фролов посмотрел повтор и отменил красную карточку. Фол в атаке со стороны Савельева.

18:55 Кирилл Закатченко

Фролов побежал к монитору. Будет отмена красной карточки?

18:54 Кирилл Закатченко

Савельев упал в штрафной площади «Пари НН». Но Кирш получил красную карточку. Фол, по мнению Фролова, был до штрафной.

18:50 Кирилл Закатченко

Пуэбле не хватило совсем чуть-чуть, чтобы добраться до мяча головой.

18:47 Кирилл Закатченко

Замена в составе «Оренбурга»: Кантеро вышел на поле вместо Ценова.

18:45 Кирилл Закатченко

Урванцев получил жёлтую карточку за грубый подкат в ноги Томпсону.

18:39 Кирилл Закатченко

И снова Медведев! На этот раз вратарь «Пари НН» справился с ударом Савельева головой. Классная реакция!

18:39 Кирилл Закатченко

Пуэбла зарядил из-за пределов штрафной площади — Медведев вытащил мяч из-под перекладины.

18:37 Кирилл Закатченко

Ивлев срубил Муфи, и арбитр показал игроку «Пари НН» жёлтую карточку.

18:35 Кирилл Закатченко

Возобновляем просмотр матча в Оренбурге. Отыграются ли хозяева?

18:19 Кирилл Закатченко

Первый тайм завершён. Концовка тайма получилось интересной. Надеюсь, что всё самое любопытное ждёт нас впереди. А пока отдохнём.

18:17 Кирилл Закатченко

Фролов накинул две минуты к основному времени первого тайма.

18:14 Кирилл Закатченко

Ду Кейрос неплохо приложился, но Медведев перевёл мяч на угловой. Впрочем, игрок «Оренбурга» пробил примерно туда, где был голкипер.

18:13 Кирилл Закатченко

🎯 Бальбоа реализовал пенальти в Оренбурге

ГООООЛ! Бальбоа положил мяч в самый угол. Овсянников угадал направление удара, но не спас.

18:11 Кирилл Закатченко

Сефас удрал один на один с Овсянниковым, а тот сбил атакующего игрока «Пари НН». Фролов указал на «точку» и назначил пенальти.

18:09 Кирилл Закатченко

Урванцев попал в колено Савельеву. Удивительно, что арбитр никак не наказал игрока «Пари НН».

18:07 Кирилл Закатченко

Гюрлюк навесил, а Пуэбла головой смахивал мяч в дальний угол. Не хватило точности легионеру «Оренбурга».

18:04 Кирилл Закатченко

Ильдар Ахметзянов располагается на специальной трибуне. Вместе с ним — аналитический отдел клуба. Тренер нервничает — покачивается из стороны в сторону.

18:01 Кирилл Закатченко

Пока всё самое интересное происходит после стандартов (штрафных, угловых). С игры мало что получается и у тех, и у других.

17:54 Кирилл Закатченко

Проверка завершена, пенальти нет. Продолжаем матч.

17:53 Кирилл Закатченко

Перекладина спасает ворота «Пари НН» после удара Хотулёва! Футболисты «Оренбурга» просят назначить пенальти. Идёт проверка эпизода.

17:49 Кирилл Закатченко

А вот и спасение Медведева! Потащил после удара Хотулёва головой в дальний угол. И опять сработал стандарт!

17:43 Кирилл Закатченко

Паласиос выиграл верховое единоборство и пробил головой, но не попал в створ. Пока вся опасность исходит после стандартов.

17:38 Кирилл Закатченко

Семь минут сыграно, пока без серьёзных моментов. Сейчас Хотулёв пробил головой после стандарта. Получилось совсем не опасно.

17:33 Кирилл Закатченко

Смелов приложился со штрафного с очень дальней дистанции. Мяч пролетел мимо створ. Удар для статистики.

17:31 Кирилл Закатченко

Стартовал первый матч сегодняшнего дня в РПЛ — «Оренбург» против «Пари НН». Кто одержит победу?

16:28 Кирилл Закатченко

📋 «Оренбург» — «Пари НН»: стартовые составы команд

«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Болотов, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.

«Пари Нижний Новгород»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Шнапцев, Смелов, Сефас, Вешнер Тичич, Ивлев, Урванцев, Бальбоа.

16:06 Кирилл Закатченко

Пока есть время до первого матча дня, можно почитать свежее интервью.

Материалы по теме
«Зенит» с таким составом должен проходиться по головам». Лидер «Ростова» — за «Краснодар»
Эксклюзив
13:43 Дмитрий Зимин

А ещё интервью дал бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев. Он рассказал, что для его увольнения нашли повод.

«Я думаю, не сколько не простили поездку в Казахстан, сколько им был выгоден и нужен повод определённый. Вы правильно сказали. Есть разные течения, и понятно, что не каждому руководителю я приходился по нраву, да, главный тренер — это немного конфликтная должность, и понятно, ты принимаешь, когда решение ради результата, но есть люди, которые думают, что вот надо бы сделать, по-моему. И я пытался в определённый момент как бы находить общий язык со всеми. Но есть силы, которые были против моего [назначения] даже изначально,

— сказал Адиев в новом выпуске на YouTube-канала «Коммент.Шоу».

13:41 Дмитрий Зимин

Фан-факт по вчерашнему дню: «Сочи» выиграл три матча подряд впервые с мая 2022 года, когда главным тренером южан был Владимир Федотов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Этой весной «Сочи» поочерёдно обыграл ЦСКА (1:0), «Ростов» (1:0) и «Крылья Советов» (2:1).

12:48 Дмитрий Зимин

Для «Локомотива» тема центрального нападающего тоже важная: с Воробьёвым пока не получается продлить контракт. Разбираемся, что делать

Материалы по теме
«Локомотив» теряет лучшего российского нападающего РПЛ. Что делать Воробьёву?
Рейтинг
12:37 Дмитрий Зимин

Александр Соболев, скорее всего, сегодня выйдет в старте на матч с «Локомотивом». При этом он не забивает уже два тура. Всё ли с ним ок?

Материалы по теме
У Соболева — новая «засуха» в «Зените». Но не ждите Дурана в составе
10:45 Дмитрий Зимин

Геннадий Орлов по сути предрекает «Зениту» ещё более серьёзный отрыв в чемпионской гонке.

«Спартак» либо обыграет «Краснодар», либо вничью с ним сыграет. А «Зенит» выиграет у «Локомотива» и оторвётся вперёд»

, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Но случится ли всё это мы узнаем только завтра.

10:43 Дмитрий Зимин

В другом матче дня мы весь первый тайм наблюдали мучения ЦСКА по организации игры, а во втором следили уже за упущенными возможностями. Короче, грусть.

Материалы по теме
Мучения ЦСКА и Челестини продолжаются! Теперь спаслись от поражения с «Ростовом»
10:14 Дмитрий Зимин

Всем привет! Сегодня у нас продолжится 26-й тур РПЛ. Матчи пройдут вечером, поэтому пока предлагаем вспомнить события дня вчерашнего. Например, как «Сочи» продолжает борьбу за место в РПЛ.

Материалы по теме
Что за Осинькин-тайм! У «Сочи» очередной триллер — и победа в третьем туре подряд! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android