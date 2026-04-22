«Оренбург» «горит» в домашнем матче РПЛ! «Пари НН» реализовал шанс в конце тайма. LIVE

Друзья, всем привет! В Мир РПЛ в разгаре будний тур — сегодня, 22 апреля, нас ждут ещё три встречи.
Первыми сыграют «Оренбург» и «Пари НН», и это ключевой матч в битве за выживание. Команды занимают 15-е и 14-е места соответственно, а разделяют их два очка. Если «Оренбург» возьмёт три очка, то поменяется строчками с конкурентом и переместится в зону стыков. Потеря очков же грозит надвигающимся вылетом из РПЛ. Кто кого?
А вечером нас ждёт один из важнейших матчей всего сезона, если говорить о чемпионской гонке. И если «Локомотив» на золото претендует лишь математически, то «Зенит» на данный момент первый в таблице. Победа москвичей может обернуться рокировкой лидеров, а петербуржцы в случае успеха сохранят преимущество над «Краснодаром» и приблизятся к чемпионству.
Параллельно с «Локомотивом» и «Зенитом» в Москве сыграют и «Динамо» с «Рубином», но за этой встречей мы будем следить отдельно. А пока подключайтесь к нашему онлайну!
Фролов посмотрел повтор и отменил красную карточку. Фол в атаке со стороны Савельева.
Фролов побежал к монитору. Будет отмена красной карточки?
Савельев упал в штрафной площади «Пари НН». Но Кирш получил красную карточку. Фол, по мнению Фролова, был до штрафной.
Пуэбле не хватило совсем чуть-чуть, чтобы добраться до мяча головой.
Замена в составе «Оренбурга»: Кантеро вышел на поле вместо Ценова.
Урванцев получил жёлтую карточку за грубый подкат в ноги Томпсону.
И снова Медведев! На этот раз вратарь «Пари НН» справился с ударом Савельева головой. Классная реакция!
Пуэбла зарядил из-за пределов штрафной площади — Медведев вытащил мяч из-под перекладины.
Ивлев срубил Муфи, и арбитр показал игроку «Пари НН» жёлтую карточку.
Возобновляем просмотр матча в Оренбурге. Отыграются ли хозяева?
Первый тайм завершён. Концовка тайма получилось интересной. Надеюсь, что всё самое любопытное ждёт нас впереди. А пока отдохнём.
Фролов накинул две минуты к основному времени первого тайма.
Ду Кейрос неплохо приложился, но Медведев перевёл мяч на угловой. Впрочем, игрок «Оренбурга» пробил примерно туда, где был голкипер.
🎯 Бальбоа реализовал пенальти в Оренбурге
ГООООЛ! Бальбоа положил мяч в самый угол. Овсянников угадал направление удара, но не спас.
Сефас удрал один на один с Овсянниковым, а тот сбил атакующего игрока «Пари НН». Фролов указал на «точку» и назначил пенальти.
Урванцев попал в колено Савельеву. Удивительно, что арбитр никак не наказал игрока «Пари НН».
Гюрлюк навесил, а Пуэбла головой смахивал мяч в дальний угол. Не хватило точности легионеру «Оренбурга».
Ильдар Ахметзянов располагается на специальной трибуне. Вместе с ним — аналитический отдел клуба. Тренер нервничает — покачивается из стороны в сторону.
Пока всё самое интересное происходит после стандартов (штрафных, угловых). С игры мало что получается и у тех, и у других.
Проверка завершена, пенальти нет. Продолжаем матч.
Перекладина спасает ворота «Пари НН» после удара Хотулёва! Футболисты «Оренбурга» просят назначить пенальти. Идёт проверка эпизода.
А вот и спасение Медведева! Потащил после удара Хотулёва головой в дальний угол. И опять сработал стандарт!
Паласиос выиграл верховое единоборство и пробил головой, но не попал в створ. Пока вся опасность исходит после стандартов.
Семь минут сыграно, пока без серьёзных моментов. Сейчас Хотулёв пробил головой после стандарта. Получилось совсем не опасно.
Смелов приложился со штрафного с очень дальней дистанции. Мяч пролетел мимо створ. Удар для статистики.
Стартовал первый матч сегодняшнего дня в РПЛ — «Оренбург» против «Пари НН». Кто одержит победу?
📋 «Оренбург» — «Пари НН»: стартовые составы команд
«Оренбург»: Овсянников, Хотулёв, Паласиос, Муфи, Ценов, Ду Кейрос, Пуэбла, Болотов, Гюрлюк, Савельев, Томпсон.
«Пари Нижний Новгород»: Медведев, Александров, Коледин, Кирш, Шнапцев, Смелов, Сефас, Вешнер Тичич, Ивлев, Урванцев, Бальбоа.
А ещё интервью дал бывший главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев. Он рассказал, что для его увольнения нашли повод.
«Я думаю, не сколько не простили поездку в Казахстан, сколько им был выгоден и нужен повод определённый. Вы правильно сказали. Есть разные течения, и понятно, что не каждому руководителю я приходился по нраву, да, главный тренер — это немного конфликтная должность, и понятно, ты принимаешь, когда решение ради результата, но есть люди, которые думают, что вот надо бы сделать, по-моему. И я пытался в определённый момент как бы находить общий язык со всеми. Но есть силы, которые были против моего [назначения] даже изначально,
— сказал Адиев в новом выпуске на YouTube-канала «Коммент.Шоу».
Фан-факт по вчерашнему дню: «Сочи» выиграл три матча подряд впервые с мая 2022 года, когда главным тренером южан был Владимир Федотов. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. Этой весной «Сочи» поочерёдно обыграл ЦСКА (1:0), «Ростов» (1:0) и «Крылья Советов» (2:1).
Александр Соболев, скорее всего, сегодня выйдет в старте на матч с «Локомотивом». При этом он не забивает уже два тура. Всё ли с ним ок?
Геннадий Орлов по сути предрекает «Зениту» ещё более серьёзный отрыв в чемпионской гонке.
«Спартак» либо обыграет «Краснодар», либо вничью с ним сыграет. А «Зенит» выиграет у «Локомотива» и оторвётся вперёд»
, — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».
Но случится ли всё это мы узнаем только завтра.
В другом матче дня мы весь первый тайм наблюдали мучения ЦСКА по организации игры, а во втором следили уже за упущенными возможностями. Короче, грусть.
Всем привет! Сегодня у нас продолжится 26-й тур РПЛ. Матчи пройдут вечером, поэтому пока предлагаем вспомнить события дня вчерашнего. Например, как «Сочи» продолжает борьбу за место в РПЛ.