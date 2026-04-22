«Оренбург» «горит» в домашнем матче РПЛ! «Пари НН» реализовал шанс в конце тайма. LIVE

Друзья, всем привет! В Мир РПЛ в разгаре будний тур — сегодня, 22 апреля, нас ждут ещё три встречи.

Первыми сыграют «Оренбург» и «Пари НН», и это ключевой матч в битве за выживание. Команды занимают 15-е и 14-е места соответственно, а разделяют их два очка. Если «Оренбург» возьмёт три очка, то поменяется строчками с конкурентом и переместится в зону стыков. Потеря очков же грозит надвигающимся вылетом из РПЛ. Кто кого?

А вечером нас ждёт один из важнейших матчей всего сезона, если говорить о чемпионской гонке. И если «Локомотив» на золото претендует лишь математически, то «Зенит» на данный момент первый в таблице. Победа москвичей может обернуться рокировкой лидеров, а петербуржцы в случае успеха сохранят преимущество над «Краснодаром» и приблизятся к чемпионству.

Параллельно с «Локомотивом» и «Зенитом» в Москве сыграют и «Динамо» с «Рубином», но за этой встречей мы будем следить отдельно. А пока подключайтесь к нашему онлайну!