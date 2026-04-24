Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Тоттенхэм в АПЛ-2025/2026, какие топ-клубы вылетали из высшего дивизиона: Ювентус, Атлетико, Монако, Динамо, Ривер Плейт, Торпедо

Эти сильные клубы не так давно покидали высшую лигу. «Тоттенхэм» повторит их судьбу?
Георгий Илющенко
Эти клубы не так давно покидали высшую лигу
Взяли за основу отрезок в 30 лет. Роберто Де Дзерби стоит изучить этот именитый список.

АПЛ – единственная топ-лига, где по-настоящему жива чемпионская интрига. Но есть там кое-что не менее интересное. «Тоттенхэм» назначил Роберто Де Дзерби и был близок к быстрому подъёму из зоны вылета: до 90+5-й минуты побеждал «Брайтон». Однако потом соперник сравнял счёт (2:2) и оставил «шпор» в красной зоне.

Клуб с составом на космические € 802,5 млн и кучей звёзд имеет неиллюзорную вероятность вылететь. Пока ещё действующий победитель Лиги Европы и участник плей-офф последнего розыгрыша Лиги чемпионов. Чёрт, да каких-то семь лет назад «Тоттенхэм» играл в финале ЛЧ! А теперь представьте, как в следующем сезоне миллиардный красавец «Тоттенхэм Стэдиум» будет принимать не «Арсеналы» и «Ливерпули», а «Престоны» и «Линкольны». В голове не укладывается.

Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
За последние 30 лет конфузы таких масштабов, впрочем, уже случались. Настал подходящий момент их вспомнить. И сразу поясним: в списке ниже будут те клубы, чей вылет на самом деле удивлял. Где работал принцип «недавно они брали трофеи или находились вверху таблицы, а теперь прозябают во втором по силе дивизионе».

Обойдёмся без примеров в стиле «Манчестер Сити» — 2000/2001 – команда обрела статус гранда заметно позже падения в Чемпионшип. Или «Гамбурга»-2017/2018, чей момент славы давно прошёл. Или «Ньюкасла»-2008/2009 с «Астон Виллой» — 2015/2016, которые несколько лет отирались вблизи зоны вылета. С формальностями разобрались – теперь к сути.

«Кайзерслаутерн» в сезоне-1995/1996

Фото: picture alliance via Getty Images

Достижения до вылета: трёхкратный чемпион и четырёхкратный вице-чемпион Германии, двукратный победитель и четырёхкратный финалист Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии
Достижения после вылета: чемпион Германии и двукратный финалист Кубка Германии
Где сейчас: седьмое место во Второй Бундеслиге

Главная команда-парадокс 1990-х. В 1990-м «кайзеры» забрали Кубок Германии. В 1991-м – стали чемпионами. В 1996-м – снова подняли Кубок. И заодно… вылетели из Бундеслиги, хотя непрерывно выступали там с момента её основания в 1963 году. Причём по количеству поражений закончив наравне со ставшей второй «Баварией» (10). Всё испортили 18 ничьих. Напоминает случай «Тосно» в 2018-м. Пусть клуб из Ленобласти только на год заскочил в РПЛ, но перед вылетом тоже победно прошагал по сетке национального кубка.

На этом параллели заканчиваются, поскольку «Кайзерслаутерн» провёл во Второй Бундеслиге всего год, вернулся в элиту и сразу стал там лучшим! Вот так вот просто. Получилось чемпионство в стиле «Байера» Хаби Алонсо с постоянными победными голами на последних минутах. Шесть таких помогли новичку обставить недавних обладателей Кубка УЕФА «Баварию» и «Шальке» плюс победителя ЛЧ дортмундскую «Боруссию». Спасибо тренеру Отто Рехагелю. Тому самому, который в 2004-м сделал сборную Греции триумфатором Евро. Волшебник, что тут ещё скажешь.

Через девять лет, впрочем, «кайзеры» снова вылетели и с тех пор никак не могут вернуть себе былую славу. На рубеже 2010-х и 2020-х даже провели несколько лет в Третьей Бундеслиге. Сейчас они крепко держатся во Второй. А пару лет назад сенсационно дошли до финала Кубка Германии, где уступили тому же «Байеру» Алонсо.

«Сампдория» в сезоне-1998/1999

Фото: EMPICS via Getty Images

Достижения до вылета: чемпион и обладатель Суперкубка Италии, четырёхкратный победитель и двукратный финалист Кубка Италии, финалист Кубка чемпионов и победитель Кубка обладателей кубков
Достижения после вылета: финалист Кубка Италии
Где сейчас: 13-е место в Серии В

Серия А в последнее время переживает кризис. В 1980-х и 1990-х же она считалась сильнейшей лигой на планете. «Сампдория» с Роберто Манчини и Джанлукой Виалли расцвела именно в ту пору, штампуя победы в Кубке Италии одну за одной. В 1990-м генуэзцы завоевали Кубок обладателей кубков. В 1991-м – обставили в чемпионской гонке «голландский» «Милан» Марко ван Бастена и Руда Гуллита плюс «немецкий» «Интер» Юргена Клинсмана и Лотара Маттеуса. В 1992-м – практически забрали последний Кубок чемпионов, но на 112-й минуте Рональд Куман впервые сделал «Барселону» лучшим клубом Европы.

«Сампа» ещё долго держала высокий уровень и не выпадала из топ-9 Серии А вплоть до сезона-1998/1999. В 1995-м выходила в полуфинал Кубка обладателей кубков, где её лишь в серии пенальти остановил «Арсенал». А в 1999-м ей при Лучано Спаллетти не хватило двух очков для спасения. С тех пор максимум клуба – финал Кубка Италии в 2009-м и четвёртое место в 2010-м. И близко не то.

Последние три сезона «Сампдория» снова страдает в Серии В. Причём это ещё удачный расклад. В прошлом году должно было случиться первое падение клуба в Серию С, однако у «Брешии» вовремя отняли очки за долги по зарплате. В киноиндустрии такое спасение называют «Богом из машины».

«Атлетико» в сезоне-1999/2000

Фото: Getty Images

Достижения до вылета: девятикратный чемпион и восьмикратный вице-чемпион Испании, девятикратный победитель и восьмикратный финалист Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, победитель и двукратный финалист Кубка обладателей кубков, победитель Межконтинентального кубка и финалист Кубка европейских чемпионов
Достижения после вылета: двукратный чемпион и вице-чемпион Испании, обладатель и двукратный финалист Кубка Испании, обладатель Суперкубка Испании, двукратный финалист Лиги чемпионов, трёхкратный победитель Лиги Европы и Суперкубка УЕФА
Где сейчас: четвёртое место в Ла Лиге, полуфинал Лиги чемпионов и финал Кубка Испании

Пожалуй, самый мрачный период жизни «Атлетико». Мадридцы не покидали высший дивизион с 1934 года. В сезоне-1995/1996 прервали многолетнюю гегемонию «Реала» с «Барселоной» и оформили «золотой» дубль. В команде тогда ещё играл некто Диего Симеоне. Всего через три с половиной года всё рухнуло. И без разницы, что у команды по-прежнему оставался прекрасный состав: с Хуаном Валероном, Сантьяго Солари и вторым бомбардиром чемпионата Испании Джимми Флойдом Хассельбайнком.

С самого старта сезона «Атлетико» держался в зоне вылета – приход Клаудио Раньери не спасал. А параллельно вскрылись финансовые махинации президента клуба Хесуса Хиля: гений внедрил чёрную бухгалтерию, выплачивая существенную часть зарплат через офшорные компании и тем самым снижая налоговые обязательства. Когда правда вскрылась, футболисты стали получать лишь мизерную официальную часть гонораров и возразить никак не могли: тогда они подтвердили бы своё участие в нелегальной схеме.

Мысли команды были заняты совсем не футболом. Хотя в финал Кубка Испании она всё-таки вышла. «Атлетико» поднялся в Ла Лигу через два года вместе с будущими победителями Евро-2008: тренером Луисом Арагонесом и 18-летним Фернандо Торресом. В 2003-м Симеоне вернулся в Мадрид как игрок, а в 2011-м – уже в новом статусе. Такой же новый статус с его очередным камбэком обрёл и «Атлетико».

«Лидс» в сезоне-2003/2004

Фото: Jamie McDonald/Getty Images

Достижения до вылета: трёхкратный чемпион и пятикратный вице-чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и двукратный обладатель Суперкубка Англии, финалист Кубка европейских чемпионов и Кубка обладателей кубков, двукратный победитель Кубка ярмарок (предшественник Кубка УЕФА)
Достижения после вылета:
Где сейчас: 15-е место в АПЛ

С 1998-го по 2002-й «Лидс» не выпадал из топ-5 АПЛ. В 2001-м – бодался в полуфинале ЛЧ с «Валенсией». Если бы понятие «большая шестёрка» придумали уже тогда, хозяева «Элланд Роуд» точно стали бы её частью. Беда снова пришла со стороны руководства. Только здесь закон никто не нарушал: дело было в непомерно росших амбициях, а не в личной выгоде. Владелец «Лидса» Питер Ридсдейл тратил большие средства на новичков, в том числе € 26 млн на молодого Рио Фердинанда и € 18 млн на Робби Кина. Однако делал это в кредит.

Если бы клуб всё время пробивался в ЛЧ, расходы бы окупились. Только вот в те годы попасть туда было сложнее. Четвёртое место в сезоне-2000/2001? Простите, пропуск есть только для топ-3. В следующем – уже для топ-4, а «Лидс» стал пятым. Пришлось заметно сокращать расходы, устраивать распродажу на € 80 млн, выставлять на аукцион стадион и тренировочную базу. В 2003-м обескровленная команда ещё спаслась, став 15-й. Но не в 2004-м, когда приземлилась на 19-ю строчку.

Новый владелец «Лидса» Кен Бейтс – а именно он продал «Челси» Роману Абрамовичу – погрузил клуб на ещё большее дно: в 2007-м с недавних полуфиналистов ЛЧ сняли очки за финансовые махинации, и те впервые погрузились в третий по силе дивизион. Вырулить в АПЛ удалось только по итогам сезона-2019/2020. «Лидс» вновь вылетал и возвращался, но теперь крепко стоит на ногах.

«Ювентус» в сезоне-2005/2006

Фото: New Press/Getty Images

Достижения до вылета: устанем перечислять
Достижения после вылета: устанем перечислять
Где сейчас: четвёртое место в Серии А

Формально «Ювентус» не вылетал. Но как не включить его в такой список? Масштабную коррупционную схему по договорным матчам в Серии А раскрыли весной 2006 года – прямо перед ЧМ. Пока футболисты гнались на званием четырёхкратных чемпионов мира для Италии, над их клубами жаждали расправы. «Юве» наказали сильнее всего: лишили двух последних чемпионств и понизили до Серии В, ещё и отобрав там девять очков. Хотя один из чиновников требовал поместить их вообще в Серию С. Так что отделались относительно легко.

Разумеется, клуб покинули многие звёзды. Но не Джанлуиджи Буффон, Мауро Каморанези, Павел Недвед, Давид Трезеге и Алессандро Дель Пьеро, чем возвели себя в ранг туринских небожителей. «Ювентус» спокойно вернулся туда, где и должен находиться. А с сезона-2011/2012 началась новая, уже никем не перечёркнутая доминация: три подряд чемпионства с Антонио Конте, пять – с Массимилиано Аллегри, ещё одно напоследок – с Маурицио Сарри.

«Торпедо» в сезоне-2006

Фото: ИТАР-ТАСС

Достижения до вылета: трёхкратный чемпион и вице-чемпион СССР, семикратный обладатель и девятикратный финалист Кубка СССР/России, четвертьфиналист Кубка обладателей кубков и Кубка УЕФА
Достижения после вылета:
Где сейчас: 11-е место в Первой лиге

«Славное прошлое и безнадёжное настоящее» – девиз торпедовских болельщиков последних 20 лет. С 1999-го по 2002-й «Торпедо» не выпадало из топ-4. Такой стабильностью в тот период не мог похвастаться даже ЦСКА. Следующие три сезона – минимум восьмое место. «Спартак», например, умудрялся тогда опускаться аж на 10-е. В 2006-м же торпедовцы не без сопутствующих финансовых трудностей занырнули на 15-ю строчку. Три победы за весь чемпионат – удивительно, но это не худший показатель, потому что «Шинник» добыл вообще одну.

Тогда культовый статус обрела ничейность «Сатурна». А ведь «Торпедо» не слишком-то и отстало – 13 ничьих против 16. Бывший руководитель клуба Владимир Алёшин видел в случившемся заговор: «Знаете, как «Торпедо» вылетело? Восемь клубов из середины таблицы сговорились между собой. Создали пул. Три очка каждый брал дома, три – отдавал на выезде. Я про это не знал. Барахтаемся, барахтаемся… Видим – ничего не получается! Да ещё ниже нас оказалась другая команда, у которой был влиятельный болельщик. «Динамо». Была проведена серьёзная работа. В итоге «Динамо» уцелело, а мы утонули».

Лидер той команды Константин Зырянов перешёл в «Зенит» и тут же стал лучшим футболистом РПЛ. А «Торпедо» тонуло, скатываясь то до ЛФЛ, то до ПФЛ. Дважды клуб возвращался в РПЛ и тут же отправлялся обратно. Мог бы случиться и третий заход, да перед нынешним сезоном «Торпедо» заподозрили в подкупе судей.

«Ривер Плейт» в сезоне-2010/2011

Фото: Latincontent/Getty Images

Достижения до вылета: устанем перечислять
Достижения после вылета: устанем перечислять
Где сейчас: второе место в группе В Апертуры

Вылет «Ривер Плейт» в Аргентине равносилен вылету в Испании «Реала». Второе едва ли случится. Но и в первое никто не верил – а оно произошло. Писать про титулы и легендарных игроков в истории «Ривера» не имеет смысла – их слишком много. Аргентинским грандам уготована подушка безопасности: к понижению в классе приводит средний результат за три (!) года. Провели неудачный сезон – ничего страшного, компенсируете.

А вот «Ривер Плейт» не смог, прервав серию из 110 лет нахождения в местной элите! Последняя строчка в Апертуре-2008, далее – 13-я и 14-я. Пришлось рубиться в стыках с «Бельграно», что уже вызвало шок. Итоговые 1:3 с четвёртой командой второй по силе лиги привели к массовым беспорядкам. Президент Ассоциации спортивной психологии Аргентины Марсело Роффе рассуждал: «Это состояние национального траура. «Ривер» – самый титулованный клуб страны. Его традиции настолько велики, что болельщикам трудно осознать происходящее».

«Ривер Плейт» вытянул себя обратно спустя год. Спустя три – стал чемпионом и выиграл южноамериканский аналог Лиги Европы. Спустя четыре – ему покорился и аналог ЛЧ, он же Кубок Либертадорес. Так и нужно реагировать на самое позорное клеймо в истории клуба.

Здесь же, не отъезжая от Южной Америки, можно отметить вылеты нескольких бразильских грандов: «Коринтианса» в 2007-м, «Крузейро» в 2019-м и «Сантоса» в 2023-м.

«Монако» в сезоне-2010/2011

Фото: PA Images via Getty Images

Достижения до вылета: семикратный чемпион и пятикратный вице-чемпион Франции, пятикратный обладатель и четырёхкратный финалист Кубка Франции, обладатель Суперкубка Франции и Кубка французской лиги, финалист Лиги чемпионов и Кубка обладателей кубков
Достижения после вылета: чемпион Франции и финалист Кубка Франции, полуфиналист ЛЧ
Где сейчас: седьмое место в Лиге 1, участник плей-офф ЛЧ

В 2004 году монегаски везли восемь очков «Лиону» и заодно стали участниками, возможно, самого нетипичного по составу финала ЛЧ. Да, в обоих турнирах случился облом: третье место в Лиге 1, поражение от «Порту» Жозе Моуринью. Но истинная неудача «Монако» постигла через семь лет. Как ещё назвать первый вылет из высшей лиги с 1976 года? И не сказать, что всё к этому шло: с 2006-го по 2010-й ниже 12-й строчки команда не опускалась. А потом рухнула сразу на 18-ю.

Команда экс-защитника «Зенита» Себастьена Пюигренье (два удаления в 14 матчах за петербуржцев, легенда) и молодого Пьер-Эмерика Обамеянга оказалась слишком миролюбивой, скатав 17 ничьих. Причём плотность в таблице была настолько высока, что монегаскам не хватило каких-то пяти очков до девятой строчки. И двух – до спасения.

Для возвращения понадобилось два года. Как следует помог российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев: его компания приобрела клуб из княжества в конце 2011 года. Только вынырнув из Лиги 2, «Монако» затарился на € 160 млн, подписав в том числе Радамеля Фалькао и Хамеса Родригеса. И моментально вновь освоился в топ-статусе, через три года отобрав корону у «ПСЖ» и дошагав до полуфинала ЛЧ.

«Динамо» Москва в сезоне-2015/2016

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Достижения до вылета: 11-кратный чемпион СССР и 12-кратный вице-чемпион СССР/России, семикратный обладатель и финалист Кубка СССР/России, финалист Кубка обладателей кубков
Достижения после вылета: дважды бронзовый призёр РПЛ и финалист Кубка России
Где сейчас: седьмое место в РПЛ и финал Пути РПЛ Кубка России

«Динамо» давно не испытывало трофейную радость, тем не менее имело весомый повод для гордости: ни один другой клуб не участвовал во всех чемпионатах страны в высшей лиге. До 2016-го, пока всё не рухнуло. За сезон до вылета динамовцы набрали в группе Лиги Европы максимальные 18 очков, прошли «Андерлехт» и зарубились с «Наполи» в плей-офф, со Станиславом Черчесовым финишировали четвёртыми в РПЛ. Кто бы тогда подумал о вылете?

Летом 2015-го чиновники из УЕФА ошарашили новостью: «Динамо» за три последних года набрало € 250 млн убытков. Клуб исключили из еврокубков. Звёздный состав начал стремительно разбегаться, причём практически без выгоды для бело-голубых. Пять очков за последние 12 туров стали приговором. «Анжи» и «Кубань» опередили москвичей на одно очко.

Антон Шунин горевал: «У меня был тяжёлый момент вылета, очень тяжёлый. Хотелось просто провалиться, спрятаться, куда-нибудь уехать подальше. Все мысли были только о том, что произошло, о том, как это сложно». Вратарь не бросил родной клуб в трудный момент, легчайше выиграл с ним Первую лигу и потом дважды повторил лучшее достижение клуба в XXI веке, взяв бронзу.

«Шальке» в сезоне-2020/2021

Фото: Friedemann Vogel — Pool/Getty Images

Достижения до вылета: семикратный чемпион и 10-кратный вице-чемпион Германии, пятикратный победитель и семикратный финалист Кубка Германии, обладатель Суперкубка Германии и Кубка немецкой лиги, полуфиналист Лиги чемпионов и обладатель Кубка УЕФА
Достижения после вылета:
Где сейчас: первое место во Второй Бундеслиге

Всеми чемпионствами «Шальке» обзавёлся до 1960-х годов. Далее один из самых популярных клубов Германии до золота не добирался, тем не менее долго считался вторым по статусу – после «Баварии» и то и дело шумел в Лиге чемпионов. В 2011 году даже протиснулся в полуфинал с Мануэлем Нойером, Раулем и юным Юлианом Дракслером. В 2018-м Доменико Тедеско занял с гельзенкирхенцами второе место в Бундеслиге, а вот следом началась чёрная полоса.

Пять очков отрыва от зоны стыков в 2019-м – ладно, ещё терпимо. В 2020-м – уже восемь. В 2021-м – приплыли, последнее место и всего три победы за весь чемпионат. 0:8 от «Баварии» в первом же туре, пять тренеров за сезон, финансовые проблемы – натуральная агония. Одуревшие от такого бессилия фанаты забрасывали игроков яйцами и гонялись за ними по стадиону. Один из футболистов анонимно признавался: «На нас напали, и мы просто бежали. Это был настоящий страх. Некоторых из нас били и пинали».

Через сезон «Шальке» вынырнул из Второй Бундеслиги, однако тут же приземлился обратно. И даже там боролся за сохранение прописки. Только в этом сезоне наступает выздоровление: с Лорисом Кариусом, русским немцем Виталием Беккером и Эдином Джеко гельзенкирхенцы уверенно лидируют и близки к возвращению в элитный дивизион.

