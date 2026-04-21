Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Расписание спортивных матчей 22 апреля 2026 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: «Локо» — «Зенит» в РПЛ, жара в Кубке Стэнли и «Лейкерс» — «Хьюстон»
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 22 апреля 2026 года
Яркое 22 апреля: «Колорадо» против «Лос-Анджелеса», битва грандов в Единой лиге, игры «Барсы», «Сити» и «Баварии», а также волейбол!

Быстрый переход к этому расписанию есть в верхнем дополнительном меню сайта – «Топ-матчи дня».

Посмотреть все события 22 апреля в Матч-центре

🎦 — помеченные этим значком спортивные события вы можете посмотреть онлайн прямо на «Чемпионате»!

Интересный матч вы можете добавить в «Избранное» в Матч-центре – для этого нажмите на ★ слева от названия события. Тогда вы всегда сможете быстро найти его в Матч-центре.

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч — 3:2 ОТ

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Хагель (Гюнцель, Чернак) – 08:40     1:1 Хатсон (Судзуки, Кофилд) – 16:11 (pp)     1:2 Андерсон (Дано, Эванс) – 38:36     2:2 Кучеров (Чирелли, Хагель) – 52:33     3:2 Мозер (Чирелли) – 72:48    

Интрига: сможет ли «Тампа» не удаляться?

Первый матч серии во многом предопределила игра в неравных составах. «Тампа» пять раз оказывалась в меньшинстве, и «Монреаль» реализовал три из этих попыток, включая победный гол в овертайме. «Просто посмотрите, какие там удаления. Это не излишняя агрессивность, а просто глупость… Многие из них. Мы просто дали им возможность победить», — отметил главный тренер «молний» Джон Купер. Поправят ли его подопечные этот аспект?

Статистика плей-офф НХЛ
Что в итоге:
«Засуха» Кучерова в плей-офф НХЛ окончена! Спас «Тампу» и помог ей сравнять счёт в серии
✅ 🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, второй матч — 97:111

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
97 : 111
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бостон Селтикс: Браун - 36, Тейтум - 19, Вучевич - 9, Уайт - 8, Кета - 8, Хозер - 6, Шейерман - 5, Притчард - 4, Гарза - 2, Харпер Мл., Уолш, Гонсалес, Шульга, Бэнтон, Уильямс
Филадельфия Сиксерс: Эджкомб - 30, Макси - 29, Джордж - 19, Убре - 12, Драммонд - 10, Граймс - 6, Эдвардс - 5, Лоури, Уотфорд, Терри, Брум, Барлоу, Бона, Уокер

Интрига: гости сделали выводы?

Первый матч этой серии прошёл под диктовку «Бостона». Хозяева буквально уничтожили соперника, не дав им ни одного шанса. «Филадельфия» может прибавить, но зависит это от того, как клуб подготовился к новому противостоянию. Удастся ли удивить?

Статистика плей-офф НБА
Как проходил первый матч:
Первый разгром в плей-офф НБА. «Бостон» уничтожил «Филадельфию»
✅ 🏒 2:30: «Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч — 2:4

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 02:30 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
2 : 4
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Арвидссон (Аспирот, Миттельштадт) – 24:54     0:2 Гики (Пастрняк, Курали) – 36:29     0:3 Заха (Пастрняк, Макэвой) – 38:10 (pp)     0:4 Арвидссон (Миттельштадт, Аспирот) – 40:16     1:4 Байрэм (Маленстин, Пауэр) – 53:54     2:4 Кребс (Далин, Так) – 55:08    

Интрига: «Баффало» разовьёт успех?

Возвращение в плей-офф после 14-летней паузы оказалось для «Баффало» триумфальным. Отыграться с 0:2 в концовке и успеть оформить победу в основное время – это безумие! Как и всё остальное, что происходило на арене и вокруг неё. «Бостон» же поплатился за слишком пассивную игру – теперь «мишки» сделают выводы или «клинки» смогут развить успех?

Статистика плей-офф НХЛ
Удивительное преображение записных аутсайдеров:
Больше не посмешище. Как «Баффало» стал лучшей командой НХЛ прямо сейчас?
✅ 🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, второй матч — 103:106

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 03:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
103 : 106
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 18, Фокс - 17, Васселл - 16, Харпер - 10, Корнет - 10, Шампани - 9, Джонсон - 7, Брайант - 7, Вембаньяма - 5, Барнс - 4, Олиник, Бийомбо, Пламли, Уотерс III
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 31, Холидэй - 16, Авдия - 14, Уильямс - 11, Камара - 10, Шарп - 9, Клингэн - 9, Грант - 5, Мюррэй - 1, Уэсли, Тибулл, Ян, Крейчи, Сиссоко

Интрига: признание даст Вембаньяме ещё уверенности?

Дебют Вембаньямы в плей-офф получился феноменальным: центровой оформил 35 очков, чего не удавалось никому в первой игре постсезона в истории «Сан-Антонио». Теперь же Виктор стал первым в НБА единогласным лучшим защитником сезона. Такое достижение придаст лидеру «шпор» ещё сил?

Статистика плей-офф НБА
Подробнее о награде Вембаньямы:
У Вембаньямы первая серьёзная награда в НБА. Виктор — самый юный и единогласный DPOY!
✅ 🏒 4:30: «Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч — 2:3

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 04:30 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
1:0 Стоун (Айкел, Марнер) – 11:42 (pp)     1:1 Уигар – 16:59     1:2 Гюнтер (Ямамото) – 34:56     2:2 Барбашёв (Айкел) – 35:58     2:3 Кули (Гюнтер, Ямамото) – 54:00    

Интрига: «Юта» в поиске своей первой победы в плей-офф

Первый матч плей-офф в истории «Юты» получился напряжённым – инициатива переходила от одной команды к другой, «Маммот» дважды вели в счёте, но в третьем периоде «Вегас» всё-таки дожал соперника. Однако игра была равной, никакой лёгкой прогулки для «рыцарей», пусть они и являются гораздо более опытными в кубковых баталиях.

Статистика плей-офф НХЛ
Все наши в плей-офф НХЛ:
29 россиян в борьбе за Кубок Стэнли! Продлит ли кто-то из них рекордную серию?
✅ 🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч — 2:1 ОТ

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 1
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Панарин (Мур, Байфилд) – 53:04 (pp)     1:1 Ландеског (Нечас, Тэйвз) – 56:25     2:1 Руа (Мэнсон, Кадри) – 67:44    

Интрига: заработает ли атака «Лос-Анджелеса»?

«Лос-Анджелес», который последние четыре года вылетал в первом раунде от «Эдмонтона», в этом сезоне нарвался на «Колорадо», но легче от этого не стало. Первый матч «короли» проиграли 1:2, однако в противостоянии с самой забивной командой регулярки важно не только надёжно действовать в обороне, но и самим играть результативно. Получится ли у Панарина и Ко раскочегариться в атаке?

Статистика плей-офф НХЛ
Что в итоге:
Видео
Гол Панарина не спас «Лос-Анджелес» от поражения во втором матче серии с «Колорадо»

✅ 🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс», плей-офф НБА, 1/8 финала, второй матч — 101:94

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
101 : 94
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 28, Смарт - 25, Кеннард - 23, Хатимура - 13, Эйтон - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 23, Шенгюн - 20, Смит II - 18, Томпсон - 16, Исон - 10, Окоги - 7, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Шеппард, Капела, Грин

Интрига: Дюрант нанесёт ответный удар?

Совершенно неожиданно Дюрант получил ушиб колена на тренировке и пропустил первую игру с «Лейкерс». Леброн и его команда одержали уверенную победу, но ожидается, что главная звезда «Хьюстона» вернётся в строй ко второму матчу. Теперь очередь «Рокетс» нанести ответный удар?

Статистика плей-офф НБА
Что в итоге:
«Лейкерс» благодаря 28 очкам Леброна обыграли «Хьюстон». Счёт в серии 2-0

✅ ⚽️ 17:30: «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
2-й тайм
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Бальбоа – 42'    
Удаления: нет / Кирш – 63'

Интрига: встреча двух конкурентов в битве за выживание

«Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ, «Пари НН» — 14-е. Между командами всего два очка разницы. Поэтому предстоящий матч станет ключевым в гонке за выживание. Либо оренбуржцы обгонят нижегородцев, либо команда Алексея Шпилевского оторвётся уже на пять очков. Ничья же не устроит никого. Так что ждём яркую зарубу!

Статистика РПЛ
А кого выделяете вы среди претендентов на вылет?
Кто заслуживает вылета из РПЛ, кроме «Сочи»? Из всех кандидатов выбрать надо одного
Кто заслуживает вылета из РПЛ, кроме «Сочи»? Из всех кандидатов выбрать надо одного

⚽️ 19:00: «Ротор» — «Родина», Первая лига, 30-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Россия — Лига PARI . 30-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Не начался
Родина
Москва
Интрига: «Родина» станет ещё ближе к прямому выходу в РПЛ?

«Родина» несётся к первому в истории выходу в РПЛ. Москвичи после 29 матчей набрали 56 очков и идут вторыми. До первого места всего три очка, отрыв до третьего — четыре. «Ротор» же занимает четвёртую строчку и стремится оформить выход в стыки. Волгоградцы на четыре очка опережают «Спартак» из Костромы. Интересно, что соперники по предстоящему матчу идут на мощных сериях. «Ротор» не проигрывает в девяти турах подряд, «Родина» — в 18! Чей стрик прервётся по итогам 30-го тура?

Статистика Первой лиги
Представляете Артёма в «Родине» в случае попадания клуба в РПЛ?
Дзюба отреагировал на информацию о возможном переходе в «Родину»

🏐 19:00: «Зенит» СПб — «Локомотив», мужская Суперлига, серия за третье место, второй матч

Пари Суперлига — плей-офф (м) . Серия за 3-е место. 2-й матч
22 апреля 2026, среда. 19:00 МСК
Зенит СПб
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив
Новосибирск
Интрига: последний шанс Алекно?

В первой встрече «бронзовой» серии «Локомотив» победил 3:0. Две партии прошли с преимуществом хозяев, у них была целая россыпь сетболов, но гости смогли «украсть» концовки. А Владимир Алекно упрекнул свою команду в том, что она не верит в победу. Отступать петербуржцам некуда, ехать с 0-2 в серии в Новосибирск — почти приговор. Так что для «Зенита» этот матч ключевой. Ну а «Локо» может сыграть более расслабленно и уверенно.

Статистика мужской Суперлиги
Новосибирцы успели восстановиться после тяжелейшего полуфинала:
Эмоций хватило! «Локомотив» с победы стартовал в «бронзовой» серии мужской Суперлиги
🏀 19:30: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига ВТБ

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
22 апреля 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Интрига: репетиция перед плей-офф

С турнирной точки зрения этот матч не играет никакой роли, потому что ЦСКА досрочно забрал регулярку, а «Зенит» уже точно третий в таблице. Тем не менее противостояние этих грандов всегда притягивает внимание, особенно перед стартом плей-офф. Будет интересно посмотреть за тем, в какой форме находятся клубы.

Статистика Единой лиги
Какая интрига в регулярке?
В Единой лиге почти всё ясно с плей-офф. Но одна интрига остаётся
⚽️ 19:45: «Динамо» Москва — «Рубин», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Интрига: битва за седьмое место в РПЛ

У «Динамо» и «Рубина» нет глобальных задач на финиш сезона РПЛ. Оба клуб закончат в середине таблицы, но, конечно, хочется чуть выше. Москвичи и казанцы как раз сражаются за восьмое место, а после 25 туров набрали по 35 очков. В очной встрече есть шанс вырваться вперёд и приблизиться к итоговому топ-7.

Статистика РПЛ
Интервью «Чемпионата» с одним из главных талантов «Рубина»:
«Мама стояла на улице и молилась за меня». За талантом «Рубина» уже охотятся топ-клубы РПЛ
«Мама стояла на улице и молилась за меня». За талантом «Рубина» уже охотятся топ-клубы РПЛ

⚽️ 19:45: «Локомотив» — «Зенит», РПЛ, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Интрига: «Зенит» сохранит первое место?

Важнейший матч сезона для обеих команд. «Локо» всего на три очка опережает конкурентов за бронзу, «Зенит» же после победы над махачкалинским «Динамо» вырвался в лидеры РПЛ. Обоим командам жизненно необходима победа в предстоящей игре. «Локо» в случае неудачи рискует подпустить к себе «Балтику» и «Спартак», а «Зенит» — дать шанс «Краснодару» вернуться на первое место. Победа же приблизит один из клубов к решению своей задачи.

Статистика РПЛ
Все интриги 26-го тура:
«Зенит» снова оступится в Москве, а «Спартак» помешает «Краснодару»? Интриги тура РПЛ
🎦 ⚽️ 20:00: «ПСЖ» — «Нант», Лига 1, 26-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

📺 Матч с бесплатной видеотрансляцией

Франция — Лига 1 . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 20:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Нант
Нант
Интрига: «ПСЖ» разберётся с аутсайдером Лиги 1?

«ПСЖ» после поражения в прошлом туре от «Лиона» открыл небольшой шанс для «Ланса». Да, парижане по-прежнему опережают конкурента в борьбе за золото на четыре очка (по потерянным). Однако у клубов есть очный матч впереди, а если учитывать частые осечки «ПСЖ», «Ланс» вполне ещё может рассчитывать на титул. Поэтому команде Луиса Энрике важно не испытать проблем дома с идущим на 17-м месте «Нантом».

Статистика Лиги 1
А мы так не думаем:
Экс-вратарь сборной Франции призвал дать шанс Шевалье в конкуренции с Сафоновым в «ПСЖ»

⚽️ 21:45: «Байер» — «Бавария», Кубок Германии, 1/2 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Кубок Германии . 1/2 финала
22 апреля 2026, среда. 21:45 МСК
Байер
Леверкузен
Не начался
Бавария
Мюнхен
Интрига: какой из клубов окажется в финале Кубка?

«Бавария» не выходила в финал Кубка Германии с 2020 года. Пора исправляться! Тем более в нынешнем сезоне мюнхенцы находятся в космической форме. И победа над «Байером» — наиболее вероятный исход. Однако леверкузенцы также хотят выиграть трофей, а заодно не пустить к нему грандов немецкого футбола. Получится у «Байера» сотворить сенсацию дома?

Статистика Кубка Германии
Мюнхенцы попросту монструозны!
Это чемпионство «Баварии» — особенное. От количества рекордов кружится голова
⚽️ 22:00: «Бёрнли» — «Манчестер Сити», АПЛ, 34-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Англия — Премьер-лига . 34-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бёрнли
Бёрнли
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Интрига: команда Гвардиолы — на пути к золоту

После победы над «Арсеналом» команда Пепа Гвардиолы кратно увеличила шансы на золото. «Манчестер Сити» догнал лондонцев по потерянным очкам, теперь главная цель — выдать идеальный финиш. Шесть уверенных побед на финише с огромной вероятностью позволят клубу из Манчестера стать чемпионом. Поэтому в гостевой встрече с «Бёрнли» нужно не только побеждать, а делать это с большой разницей. Потому что при равенстве очков всё решат забитые и пропущенные мячи.

Статистика АПЛ
Невероятно важная победа «Сити» над «Арсеналом»:
«Арсенал» растерял всё! Отдали «Сити» матч сезона — не помог даже «привозище» Доннаруммы
⚽️ 22:30: «Барселона» — «Сельта», Примера, 33-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:30 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Сельта
Виго
Интрига: «Барса» одержит ещё одну победу в Примере?

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и осталась без Кубка Испании. Но Примеру каталонцы обязаны забирать. За семь туров до финиша команда Ханс-Дитера Флика на девять очков опережает «Реал». А в последних семи встречах в чемпионате «Барса» неизменно побеждала. Нужно продлевать серию по итогам матча с «Сельтой» и стать чуть ближе к титулу.

Статистика Примеры
«Барселоне» может упустить золото только чудом:
Что «Реалу» и «Барсе» делать после вылета из ЛЧ? Ситуации диаметрально противоположные
⚽️ 22:45: «Порту» — «Спортинг», Кубок Португалии, 1/2 финала, ответный матч

Кубок Португалии . 1/2 финала
22 апреля 2026, среда. 22:45 МСК
Порту
Порту
Не начался
Спортинг
Лиссабон
Интрига: кто окажется в финале Кубка Португалии?

«Спортинг» одержал минимальную победу в первом полуфинале Кубка Португалии. Учитывая, что лиссабонцы вылетели из Лиги чемпионов и уже на семь очков отстают от лидирующего «Порту» в Примейре, команде Руя Боржеша необходимо сфокусироваться на кубковом матче. Де-факто предстоящий матч — «финал до финала». В соседнем полуфинале играют «Торринсе» и «Фафи». Конечно, в финале «Порту» или «Спортинг» с вероятностью в 99% снесут соперника из второй и третьей лиги Португалии соответственно.

Статистика Кубка Португалии
Из-за этой ошибки «Порту» во многом и вылетел из Лиги Европы:
Это реально случилось?! «Порту» забил в свои ворота с 40 метров! Видео
