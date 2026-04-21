Топ-матчи среды: «Локо» — «Зенит» в РПЛ, жара в Кубке Стэнли и «Лейкерс» — «Хьюстон»

Яркое 22 апреля: «Колорадо» против «Лос-Анджелеса», битва грандов в Единой лиге, игры «Барсы», «Сити» и «Баварии», а также волейбол!

Время в материале указано по Москве.

✅ 🏒 2:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Монреаль Канадиенс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч — 3:2 ОТ

Интрига: сможет ли «Тампа» не удаляться?

Первый матч серии во многом предопределила игра в неравных составах. «Тампа» пять раз оказывалась в меньшинстве, и «Монреаль» реализовал три из этих попыток, включая победный гол в овертайме. «Просто посмотрите, какие там удаления. Это не излишняя агрессивность, а просто глупость… Многие из них. Мы просто дали им возможность победить», — отметил главный тренер «молний» Джон Купер. Поправят ли его подопечные этот аспект?

✅ 🏀 2:00: «Бостон Селтикс» — «Филадельфия Сиксерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, второй матч — 97:111

Интрига: гости сделали выводы?

Первый матч этой серии прошёл под диктовку «Бостона». Хозяева буквально уничтожили соперника, не дав им ни одного шанса. «Филадельфия» может прибавить, но зависит это от того, как клуб подготовился к новому противостоянию. Удастся ли удивить?

✅ 🏒 2:30: «Баффало Сэйбрз» — «Бостон Брюинз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч — 2:4

Интрига: «Баффало» разовьёт успех?

Возвращение в плей-офф после 14-летней паузы оказалось для «Баффало» триумфальным. Отыграться с 0:2 в концовке и успеть оформить победу в основное время – это безумие! Как и всё остальное, что происходило на арене и вокруг неё. «Бостон» же поплатился за слишком пассивную игру – теперь «мишки» сделают выводы или «клинки» смогут развить успех?

✅ 🏀 3:00: «Сан-Антонио Спёрс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс», плей-офф НБА, 1/8 финала, второй матч — 103:106

Интрига: признание даст Вембаньяме ещё уверенности?

Дебют Вембаньямы в плей-офф получился феноменальным: центровой оформил 35 очков, чего не удавалось никому в первой игре постсезона в истории «Сан-Антонио». Теперь же Виктор стал первым в НБА единогласным лучшим защитником сезона. Такое достижение придаст лидеру «шпор» ещё сил?

✅ 🏒 4:30: «Вегас Голден Найтс» — «Юта Маммот», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч — 2:3

Интрига: «Юта» в поиске своей первой победы в плей-офф

Первый матч плей-офф в истории «Юты» получился напряжённым – инициатива переходила от одной команды к другой, «Маммот» дважды вели в счёте, но в третьем периоде «Вегас» всё-таки дожал соперника. Однако игра была равной, никакой лёгкой прогулки для «рыцарей», пусть они и являются гораздо более опытными в кубковых баталиях.

✅ 🏒 5:00: «Колорадо Эвеланш» — «Лос-Анджелес Кингз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч — 2:1 ОТ

Интрига: заработает ли атака «Лос-Анджелеса»?

«Лос-Анджелес», который последние четыре года вылетал в первом раунде от «Эдмонтона», в этом сезоне нарвался на «Колорадо», но легче от этого не стало. Первый матч «короли» проиграли 1:2, однако в противостоянии с самой забивной командой регулярки важно не только надёжно действовать в обороне, но и самим играть результативно. Получится ли у Панарина и Ко раскочегариться в атаке?

✅ 🏀 5:30: «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс», плей-офф НБА, 1/8 финала, второй матч — 101:94

Интрига: Дюрант нанесёт ответный удар?

Совершенно неожиданно Дюрант получил ушиб колена на тренировке и пропустил первую игру с «Лейкерс». Леброн и его команда одержали уверенную победу, но ожидается, что главная звезда «Хьюстона» вернётся в строй ко второму матчу. Теперь очередь «Рокетс» нанести ответный удар?

✅ ⚽️ 17:30: «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород», РПЛ, 26-й тур

Интрига: встреча двух конкурентов в битве за выживание

«Оренбург» занимает 15-е место в РПЛ, «Пари НН» — 14-е. Между командами всего два очка разницы. Поэтому предстоящий матч станет ключевым в гонке за выживание. Либо оренбуржцы обгонят нижегородцев, либо команда Алексея Шпилевского оторвётся уже на пять очков. Ничья же не устроит никого. Так что ждём яркую зарубу!

⚽️ 19:00: «Ротор» — «Родина», Первая лига, 30-й тур

Интрига: «Родина» станет ещё ближе к прямому выходу в РПЛ?

«Родина» несётся к первому в истории выходу в РПЛ. Москвичи после 29 матчей набрали 56 очков и идут вторыми. До первого места всего три очка, отрыв до третьего — четыре. «Ротор» же занимает четвёртую строчку и стремится оформить выход в стыки. Волгоградцы на четыре очка опережают «Спартак» из Костромы. Интересно, что соперники по предстоящему матчу идут на мощных сериях. «Ротор» не проигрывает в девяти турах подряд, «Родина» — в 18! Чей стрик прервётся по итогам 30-го тура?

🏐 19:00: «Зенит» СПб — «Локомотив», мужская Суперлига, серия за третье место, второй матч

Интрига: последний шанс Алекно?

В первой встрече «бронзовой» серии «Локомотив» победил 3:0. Две партии прошли с преимуществом хозяев, у них была целая россыпь сетболов, но гости смогли «украсть» концовки. А Владимир Алекно упрекнул свою команду в том, что она не верит в победу. Отступать петербуржцам некуда, ехать с 0-2 в серии в Новосибирск — почти приговор. Так что для «Зенита» этот матч ключевой. Ну а «Локо» может сыграть более расслабленно и уверенно.

🏀 19:30: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига ВТБ

🏀 19:30: «Зенит» — ЦСКА, Единая лига ВТБ

Интрига: репетиция перед плей-офф

С турнирной точки зрения этот матч не играет никакой роли, потому что ЦСКА досрочно забрал регулярку, а «Зенит» уже точно третий в таблице. Тем не менее противостояние этих грандов всегда притягивает внимание, особенно перед стартом плей-офф. Будет интересно посмотреть за тем, в какой форме находятся клубы.

⚽️ 19:45: «Динамо» Москва — «Рубин», РПЛ, 26-й тур

Интрига: битва за седьмое место в РПЛ

У «Динамо» и «Рубина» нет глобальных задач на финиш сезона РПЛ. Оба клуб закончат в середине таблицы, но, конечно, хочется чуть выше. Москвичи и казанцы как раз сражаются за восьмое место, а после 25 туров набрали по 35 очков. В очной встрече есть шанс вырваться вперёд и приблизиться к итоговому топ-7.

⚽️ 19:45: «Локомотив» — «Зенит», РПЛ, 26-й тур

Интрига: «Зенит» сохранит первое место?

Важнейший матч сезона для обеих команд. «Локо» всего на три очка опережает конкурентов за бронзу, «Зенит» же после победы над махачкалинским «Динамо» вырвался в лидеры РПЛ. Обоим командам жизненно необходима победа в предстоящей игре. «Локо» в случае неудачи рискует подпустить к себе «Балтику» и «Спартак», а «Зенит» — дать шанс «Краснодару» вернуться на первое место. Победа же приблизит один из клубов к решению своей задачи.

🎦 ⚽️ 20:00: «ПСЖ» — «Нант», Лига 1, 26-й тур

Интрига: «ПСЖ» разберётся с аутсайдером Лиги 1?

«ПСЖ» после поражения в прошлом туре от «Лиона» открыл небольшой шанс для «Ланса». Да, парижане по-прежнему опережают конкурента в борьбе за золото на четыре очка (по потерянным). Однако у клубов есть очный матч впереди, а если учитывать частые осечки «ПСЖ», «Ланс» вполне ещё может рассчитывать на титул. Поэтому команде Луиса Энрике важно не испытать проблем дома с идущим на 17-м месте «Нантом».

⚽️ 21:45: «Байер» — «Бавария», Кубок Германии, 1/2 финала

Интрига: какой из клубов окажется в финале Кубка?

«Бавария» не выходила в финал Кубка Германии с 2020 года. Пора исправляться! Тем более в нынешнем сезоне мюнхенцы находятся в космической форме. И победа над «Байером» — наиболее вероятный исход. Однако леверкузенцы также хотят выиграть трофей, а заодно не пустить к нему грандов немецкого футбола. Получится у «Байера» сотворить сенсацию дома?

⚽️ 22:00: «Бёрнли» — «Манчестер Сити», АПЛ, 34-й тур

Интрига: команда Гвардиолы — на пути к золоту

После победы над «Арсеналом» команда Пепа Гвардиолы кратно увеличила шансы на золото. «Манчестер Сити» догнал лондонцев по потерянным очкам, теперь главная цель — выдать идеальный финиш. Шесть уверенных побед на финише с огромной вероятностью позволят клубу из Манчестера стать чемпионом. Поэтому в гостевой встрече с «Бёрнли» нужно не только побеждать, а делать это с большой разницей. Потому что при равенстве очков всё решат забитые и пропущенные мячи.

⚽️ 22:30: «Барселона» — «Сельта», Примера, 33-й тур

Интрига: «Барса» одержит ещё одну победу в Примере?

«Барселона» вылетела из Лиги чемпионов и осталась без Кубка Испании. Но Примеру каталонцы обязаны забирать. За семь туров до финиша команда Ханс-Дитера Флика на девять очков опережает «Реал». А в последних семи встречах в чемпионате «Барса» неизменно побеждала. Нужно продлевать серию по итогам матча с «Сельтой» и стать чуть ближе к титулу.

⚽️ 22:45: «Порту» — «Спортинг», Кубок Португалии, 1/2 финала, ответный матч

Интрига: кто окажется в финале Кубка Португалии?

«Спортинг» одержал минимальную победу в первом полуфинале Кубка Португалии. Учитывая, что лиссабонцы вылетели из Лиги чемпионов и уже на семь очков отстают от лидирующего «Порту» в Примейре, команде Руя Боржеша необходимо сфокусироваться на кубковом матче. Де-факто предстоящий матч — «финал до финала». В соседнем полуфинале играют «Торринсе» и «Фафи». Конечно, в финале «Порту» или «Спортинг» с вероятностью в 99% снесут соперника из второй и третьей лиги Португалии соответственно.