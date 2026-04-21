Что за Осинькин-тайм! У «Сочи» очередной триллер — и победа в третьем туре подряд! Видео

В Мир РПЛ осталось сыграть пять туров. 26-й впервые в сезоне пришёлся на середину недели, а стартовый матч был сыгран в Сочи. Местная команда, несмотря на статус аутсайдера, единственная, кто победил в двух последних турах. Причём оба раза – в гостях: сначала пострадал ЦСКА (1:0), а потом – «Ростов» (1:0). И вот уже заговорили о потенциальном спасении. Хотя до зоны стыковых встреч – семь очков. У «Крыльев» дела перед встречей были чуть лучше, но скорее из-за накопленного бэкграунда. При новом тренере у самарцев две ничьих и одно поражение в чемпионате. Это так или иначе зона стыков. Хотя в клубе наверняка рассчитывают их избежать.

«Крылья» перед матчем остались без трёх игроков – Божин, Чернов и Баньяц пропускали встречу из-за перебора жёлтых карточек. Так что линию обороны, по сути, пришлось собирать заново. Там вышли Ороз и Евгеньев – потенциально выглядело интересно для атакующей группы соперника. У сочинцев в стартовый состав вернулся Кравцов, который, если верить инсайдам, не так давно конфликтовал с тренерским штабом. Интересно, что Игорь Осинькин в принципе обновил середину поля. Вместо Кирилла вышел Мухин. Хотя в прошлом победном матче там играли Васильев и Коваленко.

Сочинцы сразу обозначили, что уверенности за последние полторы недели у них прибавилось. По-хозяйски завладели мячом и попытались играть первым номером. Соперник не возражал. Их устраивал подобный расклад. Очевидно, что гости собирались ловить соперника на ошибках, которых в этом сезоне хватало. Однако первый момент остался как раз за хозяевами: на 12-й минуте Ильин после затяжной атаки откинул мяч на Игнатова, а тот зарядил примерно с 20 метров. Показалось, что Песьяков этого не особо ожидал. Но мяч прошёл рядом со штангой. После этого сочинцы сделали ещё несколько неплохих подходов к воротам соперника. Однако всё завершилось, как это часто бывает, пропущенным голом.

Ахметов выкатил мяч на Олейникова, которого никто не накрывал перед штрафной. Полузащитник выждал небольшую паузу и пробил точно в угол. Очередной провал в обороне.

После этого наступила десятиминутка самарцев. Они временно подравнялись по владению и несколько раз неплохо подходили к воротам соперника. Самый реальный шанс забить упустил Витюгов, который с 10 метров пульнул точно в Дёгтева. Но примерно с 30-й минуты владение снова перешло к хозяевам. И тут уже показывал себя Песьяков. Сергей отразил удары Игнатова, Макарчука и Ежова. А ещё здорово играл на выходах. В самой концовке Москалёв назначил пенальти в ворота сочинцев, однако видеоассистенты его переубедили. Рахманович и правда сам подставился. Удивительный факт: за первый тайм игроки «Сочи» нанесли 10 ударов. Больше, чем в 17 встречах сезона.

В перерыве тренеры обошлись без замен, а хозяева почти сразу сравняли. Казалось, самарцы отбились от атаки, но второй волной Витюгов неудачно выбил мяч, который прилетел точно на голову Алвесу. Капитан быстро сориентировался и отправил его в ворота.

Сочинцы по-прежнему больше владели мячом, однако не создавали заметного количества шансов. В основном атаки шли через навесы в штрафную, половину из которых забирал Песьяков. Самарцы редко выходили в атаку. На 75-й минуте Печенин упустил единственный шанс во втором тайме, а вскоре «Крылья» остались в меньшинстве. Бабкин получил вторую жёлтую карточку. Казалось, это идеальный шанс для хозяев вырвать победу.

Но мы снова увидели бесконечное количество забросов вперёд и минимум творческих решений. Оборона соперника выглядела надёжно. Правда, уже в добавленное время команда заработала ещё одно удаление: Гальдамес в акробатическом прыжке попал ногой по голове Зиньковскому. Минус два игрока перед матчем с «Локомотивом». И когда казалось, что это ничья, мяч снова долетел до Алвеса, оказавшегося в центре штрафной. И тот уже ногой переправил его в ворота.

«Сочи» выиграл третью встречу подряд (снова зарешали в концовке – это уже какой-то Осинькин-тайм) и по-прежнему сохраняет математические шансы зайти в зону вылета. А «Крылья» никак не могут победить при Булатове. Две ничьих и два поражения. А впереди ещё более сложные соперники.