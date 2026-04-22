«Локомотив» теряет лучшего российского нападающего РПЛ. Что делать Воробьёву?

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отказался от нового предложения по продлению контракта (нынешний заканчивается летом 2027 года). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клуб сделал предложение с зарплатой в 10 млн рублей в месяц, но сторона футболиста отказалась. Представители форварда хотят, чтобы он зарабатывал 15 млн рублей в месяц. По нашим данным, Воробьёв с большой долей вероятности покинет клуб летом. Интерес к Дмитрию проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ранее отметил, что потеря форварда станет провалом. «Это будет безобразие. Что нужно, чтобы этого не было? Сделать всё возможное, чтобы он остался. Переговоры ведутся, пока больше ничего сказать не могу», — цитирует функционера «РБ Спорт».

Воробьёв – лучший бомбардир РПЛ среди российских центральных нападающих. За 21 матч сезона он забил 10 мячей. В условиях надвигающегося ужесточения лимита Дмитрий становится желанным игроком для всех топ-клубов. Учитывая информацию об интересе «Спартака», ЦСКА и «Зенита», предстоящим летом у Воробьёва 100% будут хорошие предложения. Но что же делать футболисту со своей карьерой? Предлагаем выбрать наилучший вариант именно вам!

