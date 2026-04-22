«Локомотив» теряет лучшего российского нападающего РПЛ. Что делать Воробьёву?

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв отказался от нового предложения по продлению контракта (нынешний заканчивается летом 2027 года). Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Клуб сделал предложение с зарплатой в 10 млн рублей в месяц, но сторона футболиста отказалась. Представители форварда хотят, чтобы он зарабатывал 15 млн рублей в месяц. По нашим данным, Воробьёв с большой долей вероятности покинет клуб летом. Интерес к Дмитрию проявляют «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.
Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов ранее отметил, что потеря форварда станет провалом. «Это будет безобразие. Что нужно, чтобы этого не было? Сделать всё возможное, чтобы он остался. Переговоры ведутся, пока больше ничего сказать не могу», — цитирует функционера «РБ Спорт».
Воробьёв – лучший бомбардир РПЛ среди российских центральных нападающих. За 21 матч сезона он забил 10 мячей. В условиях надвигающегося ужесточения лимита Дмитрий становится желанным игроком для всех топ-клубов. Учитывая информацию об интересе «Спартака», ЦСКА и «Зенита», предстоящим летом у Воробьёва 100% будут хорошие предложения. Но что же делать футболисту со своей карьерой? Предлагаем выбрать наилучший вариант именно вам!
Остаться в «Локомотиве»
«Локомотив» очень хочет оставить Воробьёва. Однако у клуба есть финансовые ограничения: он не может позволить себе соревноваться с бюджетами «Спартака» или «Зенита». Поэтому и возникли разногласия ценой в 5 млн рублей в месяц. Но в «Локо» Воробьёв – основной форвард и один из лидеров. Михаил Галактионов поверил в Дмитрия и сделал из него одного из лучших нападающих России. Потенциальный трансфер в другую команду – риск. Возможно, Воробьёву стоит пойти на финансовые уступки, чтобы остаться в комфортных игровых условиях?
Переезд в Европу
«Я совет уезжать из РПЛ давал уже 586 тысяч раз: кто может – уезжайте. Могу сказать это ещё раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек – они будут сильными», – сказал в 2023 году главный тренер сборной России Валерий Карпин. Почему бы Воробьёву не последовать этому совету? Дмитрию 28 лет, однако ещё три-четыре года на высоком уровне он точно способен выдать. Плюс у форварда есть опыт игры в чешском «Градец-Кралове» в сезоне-2018/2019. Можно попробовать себя в Европе во второй раз, но в более статусном клубе. Вряд ли будут варианты с большими клубами из топ-5 лиг. Однако наверняка Воробьёву можно найти хорошую команду.
Трансфер в «Спартак»
У «Спартака» есть важный козырь в переговорах с «Локо» по Воробьёву. Сейчас за команду Михаила Галактионова выступает Данил Пруцев. Железнодорожники очень хотят заполучить полузащитника на постоянной основе. А с учётом интереса «Спартака» к Воробьёву клубы могут оформить обмен (с доплатой или без). Сейчас в команде Хуана Карлоса Карседо два иностранных форварда – Манфред Угальде и Ливай Гарсия. Однако оба не отличаются стабильностью и высокой результативностью. Так что в «Спартаке» Воробьёв может выиграть конкуренцию за место в старте.
Трансфер в ЦСКА
ЦСКА всё ещё в поисках забивного центрального нападающего. Зимой в клуб пришёл Лусиано Гонду из «Зенита». Аргентинец забил всего один мяч в РПЛ за семь туров. А в Кубке разразился хет-триком в ворота «Крыльев Советов», но до этого не сумел отличиться в двух матчах с «Краснодаром». Ожидания от сделки пока что не оправдываются. Поэтому покупка качественного российского форварда – хороший вариант для ЦСКА. Сейчас москвичи в состоянии дать Дмитрию приемлемую зарплату и место в старте. Круто звучит и потенциальный костяк из россиян – Баринов, Кисляк, Обляков, Круговой, Глебов и Воробьёв.
Возвращение в «Краснодар»
Воробьёв – воспитанник академии «Краснодара». Он принадлежал клубу до 2018 года, после чего уехал в чешский «Градец-Кралове». За основу южан Дмитрий провёл всего один матч — это была встреча квалификации Лиги Европы с албанским «Партизани» в 2016 году. Но серьёзного шанса в родном клубе форвард не получил. Возможно, «Краснодару» нужно вернуть воспитанника? В команде есть Джон Кордоба, однако качественной второй опции на место центрфорварда нет. А с учётом того, что Воробьёв может выйти и на фланг, у него наверняка будет много игрового времени.
Трансфер в «Зенит»
Базовый вариант для любого качественного футболиста с российским паспортом. В «Зените» Воробьёву обеспечат лучшие финансовые условия. Также в составе петербуржцев на контракте находится только один центрфорвард – Александр Соболев. Да, весной 2026 он набрал хорошую форму. Но до этого полтора сезона мучился, поэтому закладываться на его стабильную результативность трудно. Воробьёв может стать отличным конкурентом для Александра и классной опцией для Сергея Семака. Дмитрий – командный, разноплановый и нежадный игрок, способный как завершать сам после передач Максима Глушенкова, Луиса Энрике, Педро и Джон Джона, так и ассистировать потенциальным звёздным партнёрам.
Другой вариант
Альтернатива для Дмитрия – переход, к примеру, в московское «Динамо». В этот вариант слабо верится, так как в клубе уже есть Константин Тюкавин и Иван Сергеев. Но Воробьёв может перебраться на фланг. Так что полностью исключать трансфер не стоит. А если у вас есть другие мысли по поводу будущего клуба Дмитрия, то делитесь ими в комментариях!