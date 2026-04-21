Мучения ЦСКА и Челестини продолжаются! Теперь спаслись от поражения с «Ростовом»

У ЦСКА новая безвыигрышная серия в Мир РПЛ – три тура. Сегодня команда Фабио Челестини отпустила дома «Ростов». Армейцы с трудом ушли от поражения и не сумели обогнать «Спартак» с «Балтикой».

Челестини наконец-то возвратил в стартовый состав Мойзеса – бразилец вышел с первых минут в РПЛ впервые с 14 марта. Жоао Виктор также вернулся в основу, а Баринов – в центр поля. Эти перестановки были связаны с дисквалификацией Кисляка. Кроме того, тренер ЦСКА решил сыграть с парой нападающих Гонду – Мусаев. Швейцарец объяснил это проблемами у «Ростова» в защите против кроссов соперника и хотел надавить на слабое место.

Тем не менее план Челестини работал очень плохо. Армейцам при владении и развитии атак снова не хватило командной скорости, поэтому форварды не встречались с мячом в нужное время и в нужном месте. Хотя Мойзес активно поддерживал атаку на левом фланге, заставляя Роналдо садиться пятым в линию обороны. Как раз после рывка бразильца вперёд красно-синие нанесли свои первые два удара на 18-й минуте. У Лусиано не получилось как следует пробить – ростовчане заблокировали, а Обляков зарядил с подбора в голкипера Ханкича.

«Ростов» вопреки словам тренера ЦСКА хорошо защищался и позволил хозяевам наиграть за первый тайм всего на 0,24 по xG. Москвичи ограничились одним попаданием в створ. Команда Джонатана Альбы тоже не показывала какой-то выдающейся контригры. Тем не менее свой единственный удар в створ на 36-й минуте ростовчане превратили в гол. Гости забили после аута и ошибки молодого Данилова, который неудачно сбросил мяч в собственной штрафной на Роналду. Бразилец поразил цель ударом в касание от угла вратарской.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

В перерыве Челестини поменял Козлова. Новичок из «Краснодара» третий тур подряд не доигрывает до второго тайма! Свежий бразилец Кармо появился на правом фланге и оживил атаку ЦСКА. Армейцы заиграли побыстрее, улучшили движение мяча. Хозяева создали три голевых момента за 10 минут. Круговой из убойной позиции пробил выше, Мойзес чуть-чуть опоздал к хитрому пасу Кармо вдоль вратарской на дальнюю штангу, а вот Мусаев забил. Кстати, после кросса, как и рассчитывал тренер. Круговой хорошо подал слева, а форвард выскочил из-за спины Сако и классно сыграл головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё одна неприятность случилась для Альбы в середине тайма. Выбивая мяч, получил травму Ханкич. «Ростов» вслед за Ятимовым потерял и другого голкипера. Но пока готовился и выходил на замену Одоевский, незапланированная пауза помогла гостям собраться с силами. У ЦСКА после этого пропала острота в атаке, несмотря на большое территориальное преимущество (процент владения вырос почти до 80%). Более того, на 80-й минуте ростовчане впервые во второй половине нанесли удар по воротам Торопа и едва не забили в результате красивой комбинации Байрамян – Лангович – Сулейманов. Тороп спас хозяев ярчайшим сейвом.

В концовке игроки «Ростова» не стеснялись потягивать время, чтобы увезти из Москвы ценную ничью. Судья Абросимов компенсировал аж восемь минут, однако ЦСКА, атакуя, никак не мог поймать свою волну. Завёлся Баринов – вступал в перепалки и с чужими, и со своими (что-то резко ответил Круговому на претензии со стороны партнёра). Мойзесу, напротив, недоставало привычных эмоций. А Гонду больше не бил. Итоговая статистика: удары – 9:8, в створ – 3:2, показатель xG – 0,67 против 0,70. На победу команда Челестини не наиграла – ростовчане отбились, выдержав финальный штурм с большим количеством забросов в штрафную.