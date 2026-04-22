Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Главная Футбол Статьи

Расклады на чемпионскую гонку в АПЛ-2025/2026: Арсенал или Манчестер Сити, календарь, травмы, статистика, мнение, прогноз

Расклады в чемпионской гонке «Сити» и «Арсенала». Дойдёт до дополнительных показателей?
Григорий Телингатер
Расклады на чемпионскую гонку в АПЛ 2025/2026
Регламент, календарь, травмы — собрали ключевое.

Чемпионская гонка в АПЛ – один из главных сюжетов на финише всего европейского сезона. После победы «Сити» во встрече с «Арсеналом» уже непонятно, кого считать фаворитом. С одной стороны, по набранным очкам впереди всё ещё команда Микеля Артеты. С другой стороны, эмоциональный фон сильно сместился в пользу парней Хосепа Гвардиолы.

Англия — Премьер-лига. 34-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:00 МСК
Бёрнли
Не начался
Манчестер Сити
Сейчас в таблице у «Арсенала» на три очка больше, однако у «Манчестер Сити» в запасе домашний матч с «Кристал Пэлас». Эта встреча 31-го тура изначально была запланирована на 22 марта, но в этот день манчестерцы играли в финале Кубка лиги. Вероятно, матч «Сити» – «Пэлас» проведут 22 мая, однако АПЛ пока не утвердила эту дату.

При этом «Манчестер Сити» вот-вот сравняется с «Арсеналом» по количеству сыгранных матчей. Уже на эту среду вынесли встречу с «Бёрнли», потому что в субботу команде Гвардиолы предстоит сыграть в полуфинале Кубка Англии с «Саутгемптоном». В этот же день «Арсенал» проведёт свой матч в АПЛ (с «Ньюкаслом») и снова выйдет вперёд по количеству матчей в нынешнем розыгрыше.

Гвардиола и Артета

Если «Арсенал» и «Сити» выиграют оставшиеся игры в АПЛ, то наберут по 85 очков. В таком случае для выявления чемпиона будут учитывать дополнительные критерии:

  • первый из них – разница забитых и пропущенных мячей;
  • второй – количество забитых;
  • третий – личные встречи, и тут преимущество точно за «Манчестер Сити», который сыграл вничью на «Эмирейтс» и выиграл на «Этихаде».

Сейчас у «Арсенала» разница лучше на один мяч. Победа в матче с «Бёрнли» с любым счётом позволит «Сити» подняться на первую строчку. Даже если выиграть лишь в один мяч, то разница у лидеров станет одинаковая – «+37», но «горожане» окажутся выше за счёт количества забитых голов (сейчас у «Арсенала» – 63, а у «Манчестер Сити» – 65).

Теперь посмотрим, что с прогнозами на чемпионскую гонку. Пожалуй, для большинства болельщиков «Сити» остаётся фаворитом. Однако, аналитики Opta дают 73% вероятности чемпионства «Арсенала». Когда в студии Sky Sports привели эти данные, последовала неловкая пауза, а затем эмоциональный диалог. Среди экспертов был бывший игрок «МЮ» Гари Невилл, который возмутился: «Это как вообще?» Сидящий рядом экс-защитник «Ман Сити» Майка Ричардс добавил: «Ведь не учитывается давление на команды!» Ведущий студии Дэвид Джонс объяснил это тем, что «Сити» пока не выиграл перенесённый матч, плюс у «Арсенала» более удобный календарь.

Кстати, вот как команды сыграли между собой:
Лондонцам осталось провести пять матчей, и все – с командами из нижней половины таблицы: «Ньюкасл» (14-е место), «Фулхэм» (12-е), «Вест Хэм» (17-е), «Бёрнли» (19-е) и «Кристал Пэлас» (13-е). В последнее время «Арсенал» стабильно набирает очки с такими соперниками. С командами, которые сейчас идут во второй половине таблицы, у Артеты в последних 15 матчах набралось 12 побед и три ничьих (разница мячей –«+29»).

Среди оставшихся оппонентов «Сити» тоже нет никого из «большой шестёрки» (если этот термин ещё актуален), но расписание выглядит менее приятным: «Бёрнли» (19-е место), «Эвертон» (10-е), «Брентфорд» (8-е), «Борнмут» (9-е), «Кристал Пэлас» (13-е) и «Астон Вилла» (4-е). Единственные два соперника, которые повторяются – «Бёрнли» и «Пэлас», а все остальные команды находятся в верхней половине таблицы и борются за места в еврокубках. Там намечается большая заруба, учитывая плотность и тот факт, что шестая строчка может дать путёвку в ЛЧ. Правда, для этого необходимо, чтобы «Астон Вилла» выиграла ЛЕ и финишировала именно на пятом месте в АПЛ.

Самое время взглянуть на таблицу АПЛ

И ещё несколько нюансов. «Арсенал», в отличие от «Сити», продолжает выступления в Лиге чемпионов и проведёт ещё два матча с «Атлетико» до завершения чемпионата. Если лондонцы выйдут в финал, то сыграют там уже после сезона АПЛ.

С другой стороны, у «Манчестер Сити» матчей будет, вероятно, даже больше – тут и та самая перенесённая встреча в АПЛ, и, скорее всего, две игры Кубка Англии. С большой долей вероятности «Сити» пройдёт в полуфинале «Саутгемптон» из Чемпионшипа. При этом финал Кубка Англии запланирован на 16 мая, когда сезон в АПЛ ещё не завершится. И отдельный вопрос, куда переносить матч чемпионата с «Борнмутом», который запланирован на 17-е число.

Райан Шерки

Что касается травм и дисквалификаций, то здесь себя лучше чувствует «Сити». Отсутствуют только Йошко Гвардиол и Рубен Диаш, но в центре обороны их настолько хорошо подменяют Марк Гехи и Абдукодир Хусанов, что Джона Стоунза решили отпустить этим летом. Возможно, ближайший матч пропустит Родри.

У «Арсенала» ситуация сложнее. Есть сомнения, что Мартин Эдегор набрал форму после повреждений. По-прежнему непонятно, когда вернутся три крайне важных футболиста (крайне! Ну вы поняли, да? Такая игра слов): Риккардо Калафьори, Юрриен Тимбер и Букайо Сака. Вроде любого из них можно ожидать на поле в ближайшее время, но Артета традиционно даёт размытые прогнозы.

В целом тенденция такая, что у «Арсенала» дела в последнее время не складываются. Одна победа в шести матчах во всех турнирах, но стоит учитывать контекст. Например, в Кубке Англии с «Саутгемптоном» (1:2) играл второй состав, со «Спортингом» в ответке ЛЧ устраивала и ничья (0:0), а оба матча с «Сити» (0:2 – в финале Кубка лиги и 1:2 – в АПЛ) получились неплохими по содержанию. Особенно последний, в котором «Арсенал» превзошёл соперника по ожидаемым голам.

Однако теперь «Манчестер Сити» достаточно лишь обыграть дома едва живой «Бёрнли» и затем отзеркалить результаты «Арсенала». Пока Opta даёт 73% вероятности чемпионства лондонцев, букмекеры, наоборот, отдают предпочтение «Сити» (1.67 против 2.20). Радовать «Арсенал» может разве что один факт: апрель скоро закончится. Единственный месяц, когда Артета одерживает победы менее чем в половине матчей.

Опрос можно пройти по ссылке.

