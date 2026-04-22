Пари Сен-Жермен — Нант. Прямая трансляция
Интер — Комо — 3:2, обзор 1/2 финала матча Кубка Италии, Интер вышел в финал Кубка Италии, подробности

Вот это камбэчище! «Интер» отыгрался с «-2» и вынес «Комо» за 20 минут
Дмитрий Зимин
Отчёт «Интер» — «Комо» — 3:2
Команда Киву — в финале Кубка Италии. А команда Фабрегаса заваливает концовку сезона.

Последний раз «Комо» побеждал «Интер» в официальном матче в 1985 году. С момента возвращения в элиту первых соперники встречались четыре раза, и только раз команде Сеска Фабрегаса удалось не уступить. Это случилось 3 марта, когда соперники сошлись в первом матче полуфинала Кубка Италии. Он при суперскучной игре завершился со счётом 0:0. С того момента «Интер» почти взял скудетто, а «Комо» почти потерял шансы на Лигу чемпионов в следующем сезоне. В Серии А всё реально плохо: чуть больше недели назад проиграли как раз команде Кристиана Киву, а потом ещё и «Сассуоло» (1:2). В общем, фаворит в матче был очевиден. Особенно с учётом того, что «Интер» давным-давно вылетел из ЛЧ и мотивация сохраняется только в Кубке. В чемпионате-то всё, по сути, решено.

Кубок Италии . 1/2 финала. 2-й матч
21 апреля 2026, вторник. 22:00 МСК
Интер М
Милан
Окончен
3 : 2
Комо
Комо
0:1 Батурина – 32'     0:2 Да Кунья – 48'     1:2 Чалханоглу – 69'     2:2 Чалханоглу – 86'     3:2 Сучич – 89'    

Киву выпустил микс кубкового и основного состава. Мартинес – в воротах, Думфрис, Сучич и Эспозито – на скамейке. Очевидно, главный тренер хотел спокойной победы, не напрягая лидеров. Ведь возможности проявить себя заслуживали и те, кто дотащил команду до такой высокой стадии. Но после первого тайма казалось, что «Интера» на поле нет. Всего один более-менее опасный момент и перманентный пожар в обороне. «Комо» создал три классных подхода, перебил соперника по ударам в створ, однако отличился всего единожды. Ван дер Бремпт прострелил на Мартина Батурину, и тот не промазал с 10 метров. Вскоре Анастасиос Дувикас мог делать счёт 2:0, но чуть не попал. А в конце тайма выручил Мартинес. Ему хватало работы в первом тайме. В атаке «Интера», по сути, не было.

Да и во втором тайме он остался в раздевалке. Ведь уже на 48-й минуте счёт стал 2:0. Пётр Зелиньски отпасовал сопернику, мяч быстро довели до Лукаша Да Куньи, тому оставалось влететь в штрафную и пробить в дальний угол. С этой задачей он легко справился. Впереди было 40 минут, когда нужно было просто дотерпеть и стать реальным претендентом на первый большой трофей в истории.

Игроки «Комо» празднуют гол

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

Получалось до 69-й минуты, когда Хакану Чалханоглу надоело наблюдать за происходящим. Он уже и до того пристреливался из-за штрафной, однако в этот раз всё сложилось идеально. Сучич скинул мяч, и турецкий полузащитник не промазал. Интересно, что сразу после этого «Комо» мог закрывать вопрос о победителе, но Ассане Диао пробил в Мартинеса. Гости уверенно держались, однако всё разрушилось на 86-й минуте, когда снова сработала связка Сучич – Чалханоглу. Первый подал, второго потеряла оборона, и он забил – на этот раз головой.

Теперь «Комо» оставалось рассчитывать только на дополнительное время и перезагрузку. Но «Интер» почувствовал слабость. И не постеснялся ей воспользоваться. Герои всё те же, однако уже в обратной последовательности. Чалханоглу проткнул мяч на Сучича, а тот пробил точно в угол.

Парадокс в том, что до конца встречи оборона «Интера» позволила сопернику создать ещё несколько моментов, но хозяева выстояли и вышли в финал Кубка Италии, по которому вскоре определится их соперник. Это будет либо «Лацио», либо «Аталанта» (после первого матча счёт – 2:2). Однако миланцы в любом случае будут фаворитами.

