Какая красота от Винисиуса! Бразилец и Мбаппе оставляют шансы «Реалу» в чемпионской гонке

Безвыигрышную серию из четырёх матчей во всех турнирах «Реал» прервал победой над «Алавесом» в 33-м туре Примеры. Отставание от «Барселоны» мадридцы сократили до шести очков. «Барса» в среду примет «Сельту».

«Реал» тяжело вкатывался в игру, как будто был ещё головой в Мюнхене. «Алавес» плотно закрыл центр своей схемой 5-3-2 и заставлял «сливочных», владевших мячом более 70% времени, развивать атаки через фланговых защитников. В то же время сама команда Кике Флореса отыскала слабое звено на левом краю обороны мадридцев. Уже на третьей минуте латераль Перес выскочил один на один по диагонали, воспользовавшись ошибкой Каррераса на перехвате, но почему-то не стал бить, а решил сделать пас. В результате загубил верный шанс.

Команда Альваро Арбелоа довольно долго не ставила перед обороной «Алавеса» неразрешимых задач. Скорости, на которых играли хозяева, устраивали гостей. Разве что стандарты напрягали голкипера Сиверу. Первый голевой момент «Реал» получил благодаря хитрому розыгрышу углового – Вальверде оставили свободным на ударной позиции возле вратарской, однако уругваец смазал. Затем Винисиус Жуниор заработал штрафной в 17 метрах от ворот, а Трент попал в «живую изгородь».

Забил же «Реал» первым ударом в створ на исходе получаса. Это был 24-й гол Мбаппе в сезоне Примеры. Причём не столько трудовой, сколько курьёзный, поэтому Килиан не слишком радовался – отреагировал на свой успех смехом. Перед тем как зарядить из-за штрафной, француз едва не поскользнулся. Метил, похоже, в правый верхний угол, а угодил в левый нижний благодаря рикошету от защитника.

Ещё до конца тайма «Реал» зажёг трибуны ударом Милитао в перекладину. Впрочем, ничем хорошим этот эпизод не закончился – бразилец, пробивая, в очередной раз травмировался и попросил замену. А «Алавес», забывший надолго о контригре, внезапно расправил крылья перед перерывом, долетел до ворот Лунина и ответил своим голевым моментом. Нападающий Мартинес, уйдя от Хёйсена, попал в штангу.

Команда Кике Флореса намекнула, что интрига ещё никуда не ушла. Но «Реал» бодро стартовал после перерыва и быстро сделал счёт 2:0. Мадридцы продолжали запугивать «Алавес» стандартами – Тчуамени едва не забил, нырнув рыбкой, чтобы ударить головой. В том эпизоде Сивера потащил. А на 50-й минуте красивейший гол сотворил Винисиус Жуниор. Вальверде разогнал атаку по центру и отпасовал на бразильца, а форвард тремя касаниями подготовил позицию, удивился тому, что его никто не встречает, и мощно выстрелил издали в нижний угол. Тоже, кстати, спокойно отметил свой гол.

«Алавес» и дальше странно защищался на угловых. Вскоре в штрафной оставили свободным Диаса – свежий Браим отправлял мяч в сетку обводящим ударом, однако Теналья вынес фактически с линии ворот. Кроме того, неугомонный Мбаппе шёл на дубль, но с ударами из штрафной Сивера справлялся лучше, чем с дальними. Тем временем Арбелоа выпустил на замену Камавинга, показав, что по-прежнему доверяет хавбеку, несмотря на его удаление в Мюнхене. А вот некоторые болельщики на «Сантьяго Бернабеу» освистали француза, когда он впервые получил мяч в игре.

В концовке «Реал» потерял бдительность и слаженность в действиях при возврате мяча. Рюдигер «привёз» момент на ворота Лунина, сделав ужасный пас на своей трети (голкипер потащил), и едва не подарил сопернику пенальти (Аленья затянул с падением в штрафной, поэтому судьи ему не поверили). Кроме того, Парада попал в штангу после кросса и чудесного паса пяткой в воздухе от Мартинеса. «Сливочные» нервно защищались, и в итоге Лунин остался без «сухаря». В компенсированное время второго тайма всё тот же Мартинес 19-м ударом гостей за матч забил из-под Рюдигера, подставив ногу словно клюшку. Умный игрок.