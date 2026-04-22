«Зенит» с таким составом должен проходиться по головам». Лидер «Ростова» — за «Краснодар»

Тёмные для ЦСКА времена всё никак не заканчиваются — на этот раз армейцы потеряли очки с «Ростовом» в Москве. А лучшим игроком матча признали полузащитника гостей Алексея Миронова, с которым мы поговорили сразу после финального свистка. Ниже — ответы, почему «Ростов» так мало забивает, кто больше заслужил чемпионство в МИР РПЛ, и размышления о европейском будущем Батракова.

«Понимаю, если бы «Зенит» или «Спартак» критиковали за затяжку времени. Но мы приехали в Москву — нужны очки»

— Алексей, тебя признали лучшим игроком матча с ЦСКА. Какие впечатления?

— Очень приятно. Лучший игрок матча не самая простая награда, тем более с ЦСКА — московская команда, топ-клуб. Но хотелось увезти три очка. Если бы победили, я был бы намного довольнее и счастливее, чем сейчас.

— ЦСКА зимой сильно поменялся, от команды многого ждали. Кого из футболистов можешь отметить?

— Кармо, 100% Круговой и Обляков — это лидеры ЦСКА. Отмечу Бару [Баринова] и центрального защитника — Данилова. Он сейчас постоянно играет, парень молодец — и в борьбе, и с мячом. Дай бог, чтобы закрепился в составе.

— «Ростов» получил долю критики за то, что тянул время в концовке. Принимаешь её?

— Это классика. Я понимаю, если бы игроки ЦСКА или эксперты говорили это, когда была игра с топ-соперником, например, с «Зенитом» или со «Спартаком». Но мы приехали в Москву, для нас сейчас важно каждое очко. Я думаю, это совершенно нормально.

— Чем объяснишь не самую высокую результативность «Ростова» в последних матчах?

— Наверное, у нас сейчас больше акцент на обороне, потому что нам нужны очки. Главное не пропустить, а забить сможем. Вот показали, что и с ЦСКА можем это сделать. С «Сочи» были моменты и подходы, однако очень мало били по воротам и доводили до финальной стадии. Думаю, с этим связано.

— Как оценишь последние результаты команды?

— Будет неправильно, если скажу, что сейчас удовлетворён ими. Мы боремся с командами из нижней части таблицы, но последние матчи плодотворные — с «Пари НН», «Сочи», «Спартаком». Думаю, если с таким же отношением сыграем последние четыре матча, то оторвёмся от тех команд, что сейчас ниже, и будем спокойно себя чувствовать.

— Что случилось в матче с «Сочи»?

— У нас перед игрой был разговор, посыл которого — наше отношение. «Сочи» нечего терять, поэтому наше отношение к этому матчу сыграет свою роль. Так вот, наше отношение было очень хорошим — первый тайм, да и второй, хотя там мы чуть подсели и играли больше в обороне. Но мы хотели забить, это сидело в голове, давно не побеждали при своих трибунах. Вот так неудачно побежали в атаку, а забили нам.

— Было ощущение, что «Сочи» эта победа была нужнее?

— Понятно, что каждая команда хотела бы за что-то цепляться. У «Сочи» есть шанс зацепиться за стыки, поэтому они всеми силами будут это делать, хватать очки. Тому подтверждение три последние игры, в которых три победы, в том числе с «Крыльями» — гол на 90+9-й минуте. Этот мяч через четыре игры может для них решить что-то очень важное.

«Не буду опускаться до наших соперников и говорить, что мы долго добираемся на матчи»

— От логистики до сих пор страдаете?

— Я не буду опускаться до уровня, когда к нам в Ростов приезжают команды и говорят, что они долго и муторно добирались, им тяжело. Мы ездим уже четвёртый год. И кто-то из наших футболистов хоть раз пожаловался на это? Смысл об этом говорить, когда к нам приезжают команды и говорят, что им было тяжело добираться. Таковы наши реалии, что поделать. Мы на каждый выездной матч ездим и адекватно к этому относимся.

— В Краснодаре уже открыли аэропорт. Тоже ждёте?

— Конечно! Глупо будет, если я скажу нет. Хочется, чтобы открыли аэропорт Ростова. Были новости, что вот-вот откроют. Будем надеяться, что в скором времени увидим эти новости и полетим из нашего аэропорта.

— Какие впечатления от работы с главным тренером Альбой?

— Я чувствую более семейную атмосферу – когда каждый человек может подойти и пообщаться, будь то обычный сотрудник или человек из тренерского штаба. Внутри команды это очень чувствуется. Если бы это в совокупности давало плоды и на поле, было бы вообще шикарно. Но мы не смотрим на то, что якобы нет результата. Мы стараемся играть и за команду, и за тренера. Надеюсь, у нас всё будет хорошо.

«С таким составом «Зенит» должен без шансов проходиться по головам в РПЛ»

— Следишь за чемпионской гонкой? Есть личные симпатии?

— Нравится игра «Краснодара» — у них очень комбинационный футбол, они молодцы. «Зенит» после паузы тоже неплохо играет, Саня Соболев раззабивался. Конечно, хочется, чтобы наши южане второй год подряд выиграли. Насколько то чемпионство было для них важное! Было бы неплохо, если они это повторят.

— Нет ощущения, что «Зенит» уже не тот?

— Не скажу, что не тот. Набор футболистов у них такой, что они должны проходиться без шансов по головам. Но это наш футбол — в РПЛ и «Оренбург» может «Зенит» обыграть. И «Ростов» может вничью сыграть со «Спартаком» и с ЦСКА в гостях. Этим и интересен российский чемпионат.

— В свежем интервью Алан Дзагоев сказал, что после отстранения российскому футболу потребуется 10 лет, чтобы вернуться на прежние позиции. Как относишься к падению уровня футбола в РПЛ в последние годы?

— Не нужно сравнивать с тем, что было тогда, до отстранения. Сейчас футбол чуть изменился. Да, возможно, у нас нет тех легионеров, которые приезжали раньше. Но сейчас у нас невероятный набор молодёжи. Тому доказательством Лёха Батраков, Козлов, Комаров. Есть много перспективных футболистов, которые показывают очень хорошую игру. Если все еврокубки вернут, то думаю, что не 10 лет, чуть-чуть поменьше — и мы сможем вернуться на тот же уровень, который был.

— Ты упомянул Батракова. Им недавно заинтересовался «ПСЖ». Хотел бы, чтобы Лёша перешёл в клуб такого статуса этим летом?

— Конечно! Я очень надеюсь, что в летнее трансферное окно он первый поедет в Европу и попробует себя.

— А в тот же «ПСЖ» – по силам?

— Конечно, по силам. Меня после матча с «Сочи» или со «Спартаком» спрашивали об этом. Кто-то сказал, что ему физики не хватит. Приедет туда и наберёт физику. А Сафонов поможет с адаптацией.