Карседо мощно меняет игроков «Спартака». Ренессанс Зобнина — лишь часть его экспериментов

«Спартак» после прихода нового тренера Хуана Карлоса Карседо преобразился. Конечно, испанец внёс изменения в тактику команды. Одно из основных — новый функционал крайних защитников. Журналист Максим Никитин в подкасте «Премьер-лига несправедливости» рассказал о диалоге с экс-игроком «Спартака» Евгением Макеевым. Тот отметил, что нынешняя команда действует так же, как и во времена Унаи Эмери. Напомним, Карседо входил в его штаб.

«Я общался с Евгением Макеевым, и он сказал мне, что сейчас «Спартак» играет так, как при Эмери. Все принципы — те же. Там тоже было огромное влияние крайних защитников. Универсальность, прогрессивные передачи, быстрый и вертикальный футбол. Именно это и старался поставить в «Спартаке» Эмери. Футболисты рассказывают, что у них стало меньше свободы на поле, а все их движения запрограммированы. Они знают свой манёвр и действуют согласно плану. Условно, Денисов не сам решил бежать вперёд на позицию крайнего нападающего. Абсолютно организованный хаос», — отметил Никитин.

Крайние защитники — действительно важные футболисты в системе Карседо. Если взять в качестве примера последний опыт испанца до «Спартака» — кипрский «Пафос» — там на этой позиции Хуан Карлос экспериментировал. Очень часто на флангах обороны оказывались переученные вингеры или игроки с опытом в атаке. Например, Жоау Коррея, Бруно или Кен Сема. И даже если появлялись профильные футболисты (Бруну Ланга или Костас Пилеас), то они действовали по определённым паттернам с уклоном в нападение.

Крайние защитники часто шли вперёд, используя дриблинг и стенки, врывались с фланга в центр либо активно навешивали. У каждого была своя роль: кто-то набегал из ширины под забросы, кто-то действовал как ложный фулбек и возвращался обратно, создавая тройку центральных защитников. В общем, опций хватало.

Переученные фулбеки — одна из фишек Карседо. И в «Спартаке» именно она становится важнейшим инструментом. Круто, что благодаря идеям испанца в основу вернулся Роман Зобнин, Даниил Денисов всё увереннее действует в атаке, а Жедсон Фернандеш теперь кошмарит соперников с позиции крайнего защитника.

Карседо «оживил» Зобнина. Роман в 32 года оказался на новой для себя позиции

Главный ренессанс весны в РПЛ — Роман Зобнин. Капитан «Спартака» раскрывается на позиции левого защитника. Хотя до этого примерял на себя роль запасного — всего 913 минут в первой половине нынешнего сезона. А после прихода Карседо 32-летний футболист провёл на поле уже 753 минуты в 10 встречах, в восьми выходил в старте.

Шанс в основе Зобнин получил отчасти благодаря обстоятельствам. В первой половине основным левым защитником был Игорь Дмитриев (кстати, переученный вингер), но он получил травму. А Олег Рябчук не тянет требования Карседо, к тому же летом молдаванин покинет «Спартак». Генеральная идея испанца по капитану — использование в качестве инвертированного крайнего защитника. Зобнин стартует слева, а при атаке смещается в середину. За ширину отвечают вингеры, Роман же создаёт кулак в центре вместе с Эсекьелем Барко и Денисовым (правый защитник).

Зобнин не слишком агрессивно идёт в атаку, иногда оставаясь сзади и накрывая соперников после потерь. Да и сложные передачи в исполнении Романа — нечастая история. Хотя в дерби с «Локомотивом» (2:1) именно его ассист с левой (слабой) ноги на Пабло Солари принёс победу. Однако не менее важно, что капитан «Спартака» сделал до этого: после своей же потери пошёл давить на Данила Пруцева, а затем — перехватил пас Александра Сильянова.

Действия Романа Зобнина перед голом «Локомотиву» Фото: Кадр из трансляции

В следующем туре Зобнин забил уже сам. Он поборолся с Кириллом Щетининым, отдал на Маркиньоса и открылся под прострел. Бразилец же пасом нашёл Зобнина: тот опередил Дмитрия Чистякова и переправил мяч в ворота. А во встрече Кубка России с «Зенитом» Роман здорово действовал против Луиса Энрике, не позволив тому дышать свободно.

Конечно, 32-летний россиянин уже не так быстр и вынослив, как в лучшие сезоны. Весна 2026 года — отличный отрезок для Зобнина, но сохранить форму на дистанции будет трудно. Тем не менее прямо здесь и сейчас Роман стал находкой для Карседо. И уже в третий раз в карьере Зобнин блистает на фланге защиты: правда, Массимо Каррера и Доменико Тедеско использовали его справа. Нынешний тренер «Спартака» стал первопроходцем.

Денисов в атаке — смелый эксперимент от Карседо. Пока что получается не так успешно

Денисов — ещё один футболист, сильно изменивший свой функционал после прихода Карседо. Даниила нередко критиковали за слабую игру в атаке: в 149 матчах за «Спартак» в РПЛ у него всего один гол и 11 ассистов. Футболист порой принимал неверные решения впереди, поэтому тот же Деян Станкович позже ограничил подключения Денисова в нападение.

Однако нового тренера это не смутило. Уже в первом матче после возобновления РПЛ — с «Сочи» — Даниил стал действовать как инвертированный защитник. После игры Карседо объяснил свою идею.

Хуан Карлос Карседо главный тренер «Спартака» «Расположение и перемещения Денисова на поле — это современный футбол. Крайние защитники могут заходить в центр, идти вперёд, подниматься выше. Это делается по разным причинам, в том числе чтобы не допускать контратак соперника или изолировать вингера один в один, в данном случае — Солари. В первом тайме было много опасных ситуаций с их фланга. Солари и Денисов провели хороший матч».

Любопытно: в отличие от Зобнина, Денисов чаще идёт чуть ли не до чужих ворот. Он подключается с правой половины в центр, создавая перегруз. Даниил очень старается приносить пользу в атаке, однако пока эта идея Карседо работает не так классно, как с Зобниным. У Денисова до сих пор нет голов и ассистов в нынешнем сезоне. А лучший момент он упустил в дерби с «Локомотивом»: в первом тайме пробил мимо ворот из убойной позиции после прострела Ливая Гарсии.

Момент у Даниила Денисова в матче с «Локомотивом» Фото: Кадр из трансляции

«Не буду рассказывать план на игру, просто играю сегодня выше, чуть ближе к чужим воротам. Хороший момент, если честно. Ждал, что будет передача, не видел её, она получилось сильной. Надо было чуть-чуть лучше ногу подобрать, и оказался бы мяч в воротах. Но, я уверен, во втором тайме ещё будут у нас моменты», — сказал Денисов в перерыве. В итоге его признали лучшим футболистом матча. Правда, скорее за защитные действия. На 90+4-й минуте он оказался на пути мяча после удара Сесара Монтеса.

Карседо нашёл классную позицию для Жедсона? У испанца есть три альтернативных варианта на фланги обороны

Последний пример перестроений от Карседо — игра Жедсона Фернандеша в матче с «Ахматом». Самый дорогой футболист в истории «Спартака» вышел на позиции… левого защитника. До этого по карьере португалец всего лишь раз оказывался справа в обороне — выступая за «Тоттенхэм» в концовке матча АПЛ с «Вулверхэмптоном» в 2020 году. Слева — ни разу.

В игре с «Ахматом» Жедсон показал не самую впечатляющую статистику в обороне: по одному отбору, перехвату и возврату, всего два выигранных единоборства из семи. Зато какая польза в созидании и атаке! 92% точных передач (71% — точных длинных), один ключевой пас, одна успешная обводка, три удара по воротам. А главное — шикарный гол. На 40-й минуте Жедсон подключился по флангу, рванул в свободный коридор, дошёл до штрафной и пробил точно в дальнюю девятку.

После матча Фернандеш отметил, что он не против игры слева в обороне: «Очень рад голу, но в первую очередь — победе. Мне совершенно без разницы, на какой позиции помогать команде. Я готов играть везде, лишь бы приносить пользу». Учитывая, какую пользу Жедсон приносит в атаке, Карседо может начать ещё один проект по переучиванию центрального полузащитника в инвертированного фулбека.

Тепловая карта Жедсона Фернандеша Фото: Sofascore

У «Спартака» ещё есть кандидаты на место крайнего защитника. Отлично под видение Карседо подпадают сразу двое — Илья Самошников и Владислав Саусь. Оба пропустили большой отрезок из-за травм, но с нового сезона вполне могут влететь в старт. И у Ильи, и у Владислава есть опыт игры по всему флангу. Они любят идти в атаку, обладают отличной скоростью и способны пробить по воротам. Потенциальные бриллианты в системе Карседо! У Самошникова и вовсе есть опыт игры на обоих флангах.

И, конечно, не забываем об Игоре Дмитриеве: на старте карьеры в «Урале» и в первое время в «Спартаке» он также действовал в атаке, после чего Деян Станкович перевёл его на левый фланг обороны. Если Карседо в «Валенсии» помог Жорди Альбе вырасти в топа, то и талантливого Дмитриева он точно способен сделать одним из лучших фулбеков РПЛ.

*в тексте использованы статистические данные Яндекс Спорттех и SofaScore.