Акрон — Динамо Махачкала: прямая онлайн-трансляция 26-го тура РПЛ, где смотреть, составы, 23 апреля 2026, Спартак — Краснодар

«Акрон» побеждает «Динамо» Мх! Команда Евсеева опускается в зону стыков! LIVE
Дмитрий Зимин Никита Паглазов
,
Онлайн 26-го тура РПЛ
Следим за чемпионатом России вместе.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Друзья, всем привет! Будний 26-й тур Мир РПЛ подходит к концу. И делает это ударно. Сегодня, 23 апреля, состоятся ещё три встречи, которые напрямую повлияют на борьбу в таблице.

«Акрон» против махачкалинского «Динамо» — битва за выживание. У команд равенство по очкам, и обитают они в зоне стыковых матчей и возле неё. Играть соперники будут точно на победу, поскольку три очка позволят хоть немного успокоиться.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Фернандес – 9'    

А вечером состоится одна из главных встреч весны — «Спартак» примет «Краснодар». Команда Карседо набрала мощную форму перед противостоянием и теперь всерьёз претендует на бронзу. «Краснодар» же на днях впервые за долгое время упустил первое место в таблице и пропустил вперёд «Зенит». В таких условиях команда Мусаева уже не может позволить себе осечку — если не вернуть лидерство оперативно, чемпионство уплывёт к Семаку.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Параллельно с московским матчем в Грозном зарубятся «Ахмат» и «Балтика», но за этой встречей будем следить отдельно. Присоединяйтесь к нашему онлайну!

❗Стартовые составы «Спартака» и «Краснодара» ⚽«Акрон»! Гол! 🗒️«Акрон» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы
Live Никита Паглазов

Перспективная атака была у «Динамо»: на Агаларова пошёл пас, но Гудиев вышел из ворот и опередил форварда.

18:47 Никита Паглазов

ШТАНГА! Беншимол после неожиданного отскока сотряс правый каркас ворот «Динамо».

18:45 Никита Паглазов

Джавад сейчас со штрафного закрутил мяч в створ ворот «Акрона»! Гудиев же спас тольяттинцев от проблем.

18:41 Никита Паглазов

Уже два удара на старте тайма нанесли игроки «Акрона».

18:40 Никита Паглазов

У «Акрона» в перерыве случилась замена. Джаковац вышел на поле вместо Кузьмина.

18:38 Никита Паглазов

А в Самаре стартовал второй тайм встречи «Акрон» — «Динамо» Мх.

18:37 Никита Паглазов

❗Стартовые составы «Спартака» и «Краснодара»

«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джику, Фернандеш, Умяров, Зобнин, Мартинс, Барко, Маркиньос, Угальде

«Краснодар»: Агкацев, Гонсалес, Жубал, Коста, Оласа, Кривцов, Черников, Ленини, Сперцян, Батчи, Кордоба

18:22 Никита Паглазов

Перерыв. 1:0 в пользу «Акрона», но «Динамо» чаще атаковало и могло сравнять счёт.

18:21 Никита Паглазов

Под конец тайма Джурасович оказался на газоне и держится за голову.

18:19 Никита Паглазов

Две минуты добавил к первому тайму судья Сергей Иванов.

18:15 Никита Паглазов

Тревожный момент для «Динамо». Мяч чуть не влетел в ворота Волка после рикошета, но уже оказавшись на газоне Давид отвёл угрозу.

18:13 Никита Паглазов

Болдыреву досталось по колену. Оказывают помощь футболисту «Акрона».

18:10 Никита Паглазов

Никак не получается у команды Вадима Евсеева конвертировать преимущество в гол.

18:04 Никита Паглазов

Опасная контратака от «Акрона»! Беншимола вывели на ударную позицию, однако защитник «Динамо» Сундуков успел вынести мяч на угловой.

18:02 Никита Паглазов

«Динамо» по-прежнему массивно атакует. Сейчас вот не самый успешный угловой исполнили.

18:02 Никита Паглазов

На Дзюбу неудачно подал Болдырев, после чего услышал пару «ласковых» слов от Артёма.

17:57 Никита Паглазов

Беншимол в классной позиции получил мяч и пробил — мимо створа. Однако в офсайде был форвард «Акрона», поэтому гол всё равно не засчитали бы.

17:53 Никита Паглазов

Атакующий футбол Евсеева в деле! «Динамо» сейчас намного ближе к ответному мячу, чем «Акрон» — ко второму. 5:2 по ударам в пользу гостей.

17:50 Никита Паглазов

Махачкалинцы чаще владеют мячом в последние минуты. Извлекают ли из этого выгоду? Нет. Пока без опасности у чужих ворот.

17:46 Никита Паглазов

«Динамо» исполнило два стандарта подряд и чужих ворот — без результата.

17:43 Никита Паглазов

⚽«Акрон»! Гол!

Роберто Фернандес получил мяч в штрафной «Динамо» и сразу бахнул в дальний угол низом. И попал! 1:0 на 9-й минуте.

17:41 Никита Паглазов

Угловой исполнил «Акрон», а после него Болдырев бил из опасной позиции. Голкипер «Динамо» Волк отвёл угрозу.

17:39 Никита Паглазов

Бодрый старт матча, но пока что без опасных моментов.

17:33 Никита Паглазов

Погнали! С центра поля разыграли футболисты «Динамо».

17:31 Никита Паглазов

«Акрон» и «Динамо» появились на поле. Стартует игра через пару минут.

17:21 Никита Паглазов

Менее 10 минут остаётся у нас до старта матча.

16:22 Никита Паглазов

У «Акрона», кстати, сегодня день рождения! 8 лет исполняется клубу. Есть шанс сделать подарок себе и болельщикам.

16:18 Никита Паглазов

🗒️«Акрон» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы

«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Неделчяру, Эшковал, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Болдырев, Беншимол, Дзюба.

«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аларкон, Ахмедов, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Миро, Агаларов.

16:17 Никита Паглазов

А помните последний матч «Спартака» и «Краснодара»? Тогда москвичами руководил ещё Деян Станкович.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
1:0 Черников – 18'     2:0 Кордоба – 59'     2:1 Гарсия – 90'    
Удаления: Кордоба – 88', Аугусто – 90+5' / нет
16:16 Никита Паглазов

Опрос перед главным матчем дня. На кого ставите?

16:15 Никита Паглазов

Махачкалинское «Динамо» уже прибыло на стадион в Самаре. Старт матча с «Акроном» — в 17:30 мск.

14:46 Максим Пахомов

А вот как прошли вчерашние матчи. Тут принципиально важные результаты и для «Краснодара» с «Спартаком», и для «Акрона» с Махачкалой.

Огненный камбэк в битве за выживание! Бразилец вытащил «Оренбург» дублем за две минуты
Огненный камбэк в битве за выживание! Бразилец вытащил «Оренбург» дублем за две минуты
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
14:45 Максим Пахомов

И немного истории. Тоже к главному матчу дня.

Да, такое было:
Первая встреча Мусаева с испанцем — драматичный вылет от «Реала». Помните эпохальный матч?
14:44 Максим Пахомов

Всем привет! Перед главным матчем дня подробнейше изучили новый «Спартак» Карседо. Какие эксперименты увидим сегодня?

Читаем:
Карседо мощно меняет игроков «Спартака». Ренессанс Зобнина — лишь часть его экспериментов
