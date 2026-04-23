«Акрон» побеждает «Динамо» Мх! Команда Евсеева опускается в зону стыков! LIVE

Друзья, всем привет! Будний 26-й тур Мир РПЛ подходит к концу. И делает это ударно. Сегодня, 23 апреля, состоятся ещё три встречи, которые напрямую повлияют на борьбу в таблице.
«Акрон» против махачкалинского «Динамо» — битва за выживание. У команд равенство по очкам, и обитают они в зоне стыковых матчей и возле неё. Играть соперники будут точно на победу, поскольку три очка позволят хоть немного успокоиться.
А вечером состоится одна из главных встреч весны — «Спартак» примет «Краснодар». Команда Карседо набрала мощную форму перед противостоянием и теперь всерьёз претендует на бронзу. «Краснодар» же на днях впервые за долгое время упустил первое место в таблице и пропустил вперёд «Зенит». В таких условиях команда Мусаева уже не может позволить себе осечку — если не вернуть лидерство оперативно, чемпионство уплывёт к Семаку.
Параллельно с московским матчем в Грозном зарубятся «Ахмат» и «Балтика», но за этой встречей будем следить отдельно. Присоединяйтесь к нашему онлайну!
Перспективная атака была у «Динамо»: на Агаларова пошёл пас, но Гудиев вышел из ворот и опередил форварда.
ШТАНГА! Беншимол после неожиданного отскока сотряс правый каркас ворот «Динамо».
Джавад сейчас со штрафного закрутил мяч в створ ворот «Акрона»! Гудиев же спас тольяттинцев от проблем.
Уже два удара на старте тайма нанесли игроки «Акрона».
У «Акрона» в перерыве случилась замена. Джаковац вышел на поле вместо Кузьмина.
А в Самаре стартовал второй тайм встречи «Акрон» — «Динамо» Мх.
❗Стартовые составы «Спартака» и «Краснодара»
«Спартак»: Максименко, Денисов, Литвинов, Джику, Фернандеш, Умяров, Зобнин, Мартинс, Барко, Маркиньос, Угальде
«Краснодар»: Агкацев, Гонсалес, Жубал, Коста, Оласа, Кривцов, Черников, Ленини, Сперцян, Батчи, Кордоба
Перерыв. 1:0 в пользу «Акрона», но «Динамо» чаще атаковало и могло сравнять счёт.
Под конец тайма Джурасович оказался на газоне и держится за голову.
Две минуты добавил к первому тайму судья Сергей Иванов.
Тревожный момент для «Динамо». Мяч чуть не влетел в ворота Волка после рикошета, но уже оказавшись на газоне Давид отвёл угрозу.
Болдыреву досталось по колену. Оказывают помощь футболисту «Акрона».
Никак не получается у команды Вадима Евсеева конвертировать преимущество в гол.
Опасная контратака от «Акрона»! Беншимола вывели на ударную позицию, однако защитник «Динамо» Сундуков успел вынести мяч на угловой.
«Динамо» по-прежнему массивно атакует. Сейчас вот не самый успешный угловой исполнили.
На Дзюбу неудачно подал Болдырев, после чего услышал пару «ласковых» слов от Артёма.
Беншимол в классной позиции получил мяч и пробил — мимо створа. Однако в офсайде был форвард «Акрона», поэтому гол всё равно не засчитали бы.
Атакующий футбол Евсеева в деле! «Динамо» сейчас намного ближе к ответному мячу, чем «Акрон» — ко второму. 5:2 по ударам в пользу гостей.
Махачкалинцы чаще владеют мячом в последние минуты. Извлекают ли из этого выгоду? Нет. Пока без опасности у чужих ворот.
«Динамо» исполнило два стандарта подряд и чужих ворот — без результата.
⚽«Акрон»! Гол!
Роберто Фернандес получил мяч в штрафной «Динамо» и сразу бахнул в дальний угол низом. И попал! 1:0 на 9-й минуте.
Угловой исполнил «Акрон», а после него Болдырев бил из опасной позиции. Голкипер «Динамо» Волк отвёл угрозу.
Бодрый старт матча, но пока что без опасных моментов.
Погнали! С центра поля разыграли футболисты «Динамо».
«Акрон» и «Динамо» появились на поле. Стартует игра через пару минут.
Менее 10 минут остаётся у нас до старта матча.
У «Акрона», кстати, сегодня день рождения! 8 лет исполняется клубу. Есть шанс сделать подарок себе и болельщикам.
🗒️«Акрон» — «Динамо» Махачкала: стартовые составы
«Акрон»: Гудиев, Фернандес, Неделчяру, Эшковал, Пестряков, Джурасович, Кузьмин, Лончар, Болдырев, Беншимол, Дзюба.
«Динамо» Махачкала: Волк, Табидзе, Аларкон, Ахмедов, Хоссейннеджад, Мрезиг, Глушков, Сундуков, Мастури, Миро, Агаларов.
А помните последний матч «Спартака» и «Краснодара»? Тогда москвичами руководил ещё Деян Станкович.
Махачкалинское «Динамо» уже прибыло на стадион в Самаре. Старт матча с «Акроном» — в 17:30 мск.
Всем привет! Перед главным матчем дня подробнейше изучили новый «Спартак» Карседо. Какие эксперименты увидим сегодня?