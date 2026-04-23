«Акрон» побеждает «Динамо» Мх! Команда Евсеева опускается в зону стыков! LIVE

Друзья, всем привет! Будний 26-й тур Мир РПЛ подходит к концу. И делает это ударно. Сегодня, 23 апреля, состоятся ещё три встречи, которые напрямую повлияют на борьбу в таблице.

«Акрон» против махачкалинского «Динамо» — битва за выживание. У команд равенство по очкам, и обитают они в зоне стыковых матчей и возле неё. Играть соперники будут точно на победу, поскольку три очка позволят хоть немного успокоиться.

А вечером состоится одна из главных встреч весны — «Спартак» примет «Краснодар». Команда Карседо набрала мощную форму перед противостоянием и теперь всерьёз претендует на бронзу. «Краснодар» же на днях впервые за долгое время упустил первое место в таблице и пропустил вперёд «Зенит». В таких условиях команда Мусаева уже не может позволить себе осечку — если не вернуть лидерство оперативно, чемпионство уплывёт к Семаку.

Параллельно с московским матчем в Грозном зарубятся «Ахмат» и «Балтика», но за этой встречей будем следить отдельно. Присоединяйтесь к нашему онлайну!