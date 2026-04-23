Спартак — Краснодар, РПЛ, 23 апреля 2026-го: как Краснодар U19 с Мусаевым играл с Реалом в юношеской Лиге УЕФА, где те игроки

Первая встреча Мусаева с испанцем — драматичный вылет от «Реала». Помните эпохальный матч?
Анатолий Романов
Как юношеский «Краснодар» Мусаева играл с «Реалом»
Обидит ли Карседо тренера «Краснодара» сильнее, чем Гути?

В центральном матче 26-го тура МИР РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится первая тренерская дуэль Хуана Карлоса Карседо и Мурада Мусаева. Испанец со своей командой может нанести сильный удар своему российскому коллеге – если спартаковцы победят, шансы «Краснодара» на сохранение титула, возможно, упадут до минимума. Между тем в карьере Мусаева уже были болезненные поражения от испанских тренеров. Пожалуй, самое горькое случилось в первом же таком противостоянии на высоком уровне. Вспоминаем матч, по итогам которого краснодарцев выбили из гонки за европейским трофеем.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Восемь лет назад «Краснодар» U19 под руководством Мусаева вполне мог выиграть юношескую Лигу УЕФА – аналог взрослой Лиги чемпионов. Краснодарская молодёжь получила путёвку в Европу как победители Кубка РФС. Причём по ходу внутрироссийского турнира выносила всех с крупным счётом, а в финале раскатала «Спартак» (3:0). Неудивительно, что из той команды 1999 года рождения выросли будущие игроки Премьер-Лиги и даже сборной России – голкипер Матвей Сафонов, защитники Сергей Бородин и Илья Мартынов, полузащитники Магомед-Шапи Сулейманов, Александр Черников, Даниил Уткин и Артём Голубев и нападающий Иван Игнатьев.

Участники юношеской Лиги УЕФА сезона-2017/2018 были разбиты на два Пути. Те команды, чьи основы выступали в Лиге чемпионов, повторяли их группы – восемь квартетов по четыре клуба. Например, «Спартак» U19 занял второе место в группе с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором», а ЦСКА – последнее с «Манчестер Юнайтед», «Бенфикой» и «Базелем». «Краснодар» же оказался в Пути национальных чемпионов. Там ещё 32 команды продвигались по турнирной сетке через плей-офф.

«Краснодар» до 19 лет в том самом сезоне

«Краснодар» до 19 лет в том самом сезоне

Фото: fckrasnodar.ru

«Бычки» в первом раунде сыграли с казахстанским «Кайратом». В Алма-Ате российский чемпион упустил победу в концовке, несмотря на голы Игнатьева и Уткина. Хозяев спас от поражения другой наш хороший знакомый Нуралы Алип. Зато в ответном домашнем матче команда Мусаева просто катком прошлась по «Кайрату» – выиграла со счётом 9:0! Один только Игнатьев забил пять мячей. Наверное, в тот день у Алипа появилось желание закончить с футболом. Но теперь он в «Зените» и борется с «Краснодаром» за золото РПЛ.

Во втором раунде молодые краснодарцы выбили венгерский «Гонвед», причём по похожему сценарию. Разве что на сей раз начали с домашнего разгрома – 8:0. Игнатьев положил ещё четыре мяча и в итоге стал лучшим бомбардиром той юношеской Лиги УЕФА с 10 голами. В Венгрии «Краснодар» забрал ничью – 1:1. Прошёл в третий (стыковой) раунд, где к клубам Пути национальных чемпионов присоединялись участники групповой стадии.

«Бычки» попали на «Реал». Не повезло со жребием. А с другой стороны, очень повезло, ведь когда ещё в Краснодар приедет мадридский топ-клуб?

Юношеская лига УЕФА . Стыковые матчи
07 февраля 2018, среда. 19:00 МСК
Краснодар U19
Краснодар, Россия
Окончен
0 : 0
0 : 3
Реал Мадрид U19
Мадрид, Испания

Главной звездой того «Реала» был его главный тренер. Возглавлял мадридцев не кто иной, как Гути. Экс-полузащитник мадридского клуба и сборной Испании раскручивал свою тренерскую карьеру, которую, к слову, неожиданно прервал в 2020 году после ухода из «Альмерии» и с тех пор ни с кем не работал. Но с юношами «Реала» Гути успел взять несколько трофеев.

Со стыкового раунда победитель определялся в одном матче. Играли в Краснодаре. Принимать «Реал» клуб Сергея Галицкого планировал на поле своей академии. Однако, увидев, насколько велик интерес в городе к визиту мадридцев, перенёс встречу на новый стадион первой команды. Большинство футболистов «Краснодара» U19 впервые сыграли на большой арене. Хотя Сафонов, Сулейманов и Игнатьев уже дебютировали в основе.

Молодые краснодарцы не просто получили серьёзную поддержку – собрали аншлаг! Все 33 979 билетов были проданы. Действительно, атмосфера Лиги чемпионов, и уже не имело никакого значения, что это юноши.

Мурад Мусаев
Мурад Мусаев
в феврале 2018 года – главный тренер «Краснодара» U19

«Готовы ли Сафонов, Сулейманов и Игнатьев играть в РПЛ? Мы сами задаёмся этим вопросом. Все ребята, кто сыграл за основу, проявляют себя с лучшей стороны. Но их переход, как мне кажется, должен быть аккуратным. Ведь основа ставит перед собой самые высокие задачи. Я считаю, что наши ребята готовы… Моё субъективное мнение: наши воспитанники отличаются от той же молодёжи из Москвы. Они более воспитаны, скромны и патриоты своего клуба».

«Краснодар», вдохновлённый поддержкой трибун, здорово провёл первый тайм. Смело пёр вперёд. Создал несколько голевых моментов, но не реализовал их. Лучший шанс, пожалуй, был у Игнатьева, после удара которого голкипер мадридцев перевёл мяч в штангу. Во втором тайме и в «Реале» вспомнили, что они вообще-то «короли». Команда Гути заметно прибавила – уже и Сафонов выручил хозяев. В итоге переполненный стадион не увидел голов с игры, и всё решила серия пенальти.

В исполнении 11-метровых удачливее оказался «Реал». Его поймавший кураж вратарь Моха Рамос парировал все три удара игроков «Краснодара» – Игнатьева, Сулейманова и Арутюна Григоряна. А вот Сафонов пропустил три из трёх – приберёг чудеса в сериях пенальти на взрослый футбол.

На пресс-конференции расстроенный Мусаев назвал игру равной и посетовал на то, что его команда два месяца не проводила официальных матчей из-за зимнего перерыва. «Реал» же получал практику в своём чемпионате. Тренер «Краснодара» искал позитив (поставил игру выше результата, назвал матч праздником для города и футболистов), но нетрудно догадаться, насколько обидно ему было. Той команде по силам было обыграть кого угодно в юношеской Лиге УЕФА. Даже «Краснодар» Мусаева, выбывший от «Валенсии» Марселино Гарсии Тораля в 1/8 финала Лиги Европы в 2019 году из-за гола в компенсированное время, вряд ли обладал таким потенциалом добраться до финала.

Матвей Сафонов

Матвей Сафонов

Фото: fckrasnodar.ru

Гути, в свою очередь, допустил в будущем появление кого-то из воспитанников академии Галицкого в «Реале». «Я не ожидал, что всё закончится так, но доволен, – сказал испанец. – В первом тайме у нас были проблемы, однако в перерыве мы расставили некоторые акценты, и игра изменилась. Сначала, когда фанаты кричали «Краснодар»! «Краснодар»!», это давило на парней, но в конце на трибунах стали поддерживать и «Реал». Это помогло. Поначалу мои футболисты чувствовали давление, потому что играли в гостях. После первого тайма я сказал ребятам, что им нужно успокоиться, играть без нервов, и они стали действовать лучше во втором тайме. На самом деле, я не очень хорошо знаком с футболистами «Краснодара». Но считаю, что это достойные футболисты, играют хорошо. Если будут точки соприкосновения, то в дальнейшем кто-нибудь из них сможет выступать за «Реал».

Сама команда Гути победила в 1/8 финала «Баварию» (3:2) в Мюнхене, но выбыла в четвертьфинале – уступила дома «Челси» (2:4). А лондонцы в финале потерпели поражение от «Барселоны» (0:3). Трофей отправился в Каталонию.

Многие игроки «Краснодара», поучаствовавшие в матче с «Реалом», проявили себя в РПЛ. А как сложились судьбы мадридцев? Как ни удивительно, никто из команды Гути звездой не стал. Голкипер Моха Рамос не поднялся выше Сегунды, а сейчас выступает за «Марино» из пятого дивизиона.

Матч «Краснодар» – «Реал» в юношеской ЛЧ

Матч «Краснодар» – «Реал» в юношеской ЛЧ

Фото: fckrasnodar.ru

Что касается защитников, то Адриан де ла Фуэнте – в «Леванте» из Примеры, Алекс Мартин – в «Кордове» из Сегунды, Серхио Лопес – в немецком «Дармштадте» из Второй Бундеслиги, а капитан Горка Сабарте и вовсе закончил в 23 года после сезона в третьем дивизионе чемпионата Испании.

Далее – полузащитники. Самый многообещающий талант той команды Оскар Родригес сейчас в «Аль-Дирии» из второго дивизиона чемпионата Саудовской Аравии. Хотя поиграл за «Севилью» и даже провёл два матча за сборную Испании. Сесар Хелаберт – в «Спортинге» из Сегунды. Альберто Фернандес – на Кипре, выступает за «Акритас Хлоракас». Мартин Кальдерон – в «Интер Эскальдес» из Андорры. Вернувшийся на родину Аугусто Вериссимо – в «Америке Натал» из четвёртого дивизиона Бразилии.

Нападающий Даниэль Гомес играет за «Сарагосу» из Сегунды. Вышедшие на замены Мигель Баэса и Антонио Бланко, соответственно, в португальском «Насьонале» и испанском «Алавесе», то есть в клубах высших дивизионов двух стран. Пусть ни один из игроков того «Реала» не реализовал мечту о большой карьере на «Сантьяго Бернабеу», обучены они были хорошо и теперь зарабатывают на жизнь вдали от Мадрида.

