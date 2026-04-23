Первая встреча Мусаева с испанцем — драматичный вылет от «Реала». Помните эпохальный матч?

В центральном матче 26-го тура МИР РПЛ между «Спартаком» и «Краснодаром» состоится первая тренерская дуэль Хуана Карлоса Карседо и Мурада Мусаева. Испанец со своей командой может нанести сильный удар своему российскому коллеге – если спартаковцы победят, шансы «Краснодара» на сохранение титула, возможно, упадут до минимума. Между тем в карьере Мусаева уже были болезненные поражения от испанских тренеров. Пожалуй, самое горькое случилось в первом же таком противостоянии на высоком уровне. Вспоминаем матч, по итогам которого краснодарцев выбили из гонки за европейским трофеем.

Восемь лет назад «Краснодар» U19 под руководством Мусаева вполне мог выиграть юношескую Лигу УЕФА – аналог взрослой Лиги чемпионов. Краснодарская молодёжь получила путёвку в Европу как победители Кубка РФС. Причём по ходу внутрироссийского турнира выносила всех с крупным счётом, а в финале раскатала «Спартак» (3:0). Неудивительно, что из той команды 1999 года рождения выросли будущие игроки Премьер-Лиги и даже сборной России – голкипер Матвей Сафонов, защитники Сергей Бородин и Илья Мартынов, полузащитники Магомед-Шапи Сулейманов, Александр Черников, Даниил Уткин и Артём Голубев и нападающий Иван Игнатьев.

Участники юношеской Лиги УЕФА сезона-2017/2018 были разбиты на два Пути. Те команды, чьи основы выступали в Лиге чемпионов, повторяли их группы – восемь квартетов по четыре клуба. Например, «Спартак» U19 занял второе место в группе с «Ливерпулем», «Севильей» и «Марибором», а ЦСКА – последнее с «Манчестер Юнайтед», «Бенфикой» и «Базелем». «Краснодар» же оказался в Пути национальных чемпионов. Там ещё 32 команды продвигались по турнирной сетке через плей-офф.

«Краснодар» до 19 лет в том самом сезоне Фото: fckrasnodar.ru

«Бычки» в первом раунде сыграли с казахстанским «Кайратом». В Алма-Ате российский чемпион упустил победу в концовке, несмотря на голы Игнатьева и Уткина. Хозяев спас от поражения другой наш хороший знакомый Нуралы Алип. Зато в ответном домашнем матче команда Мусаева просто катком прошлась по «Кайрату» – выиграла со счётом 9:0! Один только Игнатьев забил пять мячей. Наверное, в тот день у Алипа появилось желание закончить с футболом. Но теперь он в «Зените» и борется с «Краснодаром» за золото РПЛ.

Во втором раунде молодые краснодарцы выбили венгерский «Гонвед», причём по похожему сценарию. Разве что на сей раз начали с домашнего разгрома – 8:0. Игнатьев положил ещё четыре мяча и в итоге стал лучшим бомбардиром той юношеской Лиги УЕФА с 10 голами. В Венгрии «Краснодар» забрал ничью – 1:1. Прошёл в третий (стыковой) раунд, где к клубам Пути национальных чемпионов присоединялись участники групповой стадии.

«Бычки» попали на «Реал». Не повезло со жребием. А с другой стороны, очень повезло, ведь когда ещё в Краснодар приедет мадридский топ-клуб?

Главной звездой того «Реала» был его главный тренер. Возглавлял мадридцев не кто иной, как Гути. Экс-полузащитник мадридского клуба и сборной Испании раскручивал свою тренерскую карьеру, которую, к слову, неожиданно прервал в 2020 году после ухода из «Альмерии» и с тех пор ни с кем не работал. Но с юношами «Реала» Гути успел взять несколько трофеев.

Со стыкового раунда победитель определялся в одном матче. Играли в Краснодаре. Принимать «Реал» клуб Сергея Галицкого планировал на поле своей академии. Однако, увидев, насколько велик интерес в городе к визиту мадридцев, перенёс встречу на новый стадион первой команды. Большинство футболистов «Краснодара» U19 впервые сыграли на большой арене. Хотя Сафонов, Сулейманов и Игнатьев уже дебютировали в основе.

Молодые краснодарцы не просто получили серьёзную поддержку – собрали аншлаг! Все 33 979 билетов были проданы. Действительно, атмосфера Лиги чемпионов, и уже не имело никакого значения, что это юноши.

Мурад Мусаев в феврале 2018 года – главный тренер «Краснодара» U19 «Готовы ли Сафонов, Сулейманов и Игнатьев играть в РПЛ? Мы сами задаёмся этим вопросом. Все ребята, кто сыграл за основу, проявляют себя с лучшей стороны. Но их переход, как мне кажется, должен быть аккуратным. Ведь основа ставит перед собой самые высокие задачи. Я считаю, что наши ребята готовы… Моё субъективное мнение: наши воспитанники отличаются от той же молодёжи из Москвы. Они более воспитаны, скромны и патриоты своего клуба».

«Краснодар», вдохновлённый поддержкой трибун, здорово провёл первый тайм. Смело пёр вперёд. Создал несколько голевых моментов, но не реализовал их. Лучший шанс, пожалуй, был у Игнатьева, после удара которого голкипер мадридцев перевёл мяч в штангу. Во втором тайме и в «Реале» вспомнили, что они вообще-то «короли». Команда Гути заметно прибавила – уже и Сафонов выручил хозяев. В итоге переполненный стадион не увидел голов с игры, и всё решила серия пенальти.

В исполнении 11-метровых удачливее оказался «Реал». Его поймавший кураж вратарь Моха Рамос парировал все три удара игроков «Краснодара» – Игнатьева, Сулейманова и Арутюна Григоряна. А вот Сафонов пропустил три из трёх – приберёг чудеса в сериях пенальти на взрослый футбол.

На пресс-конференции расстроенный Мусаев назвал игру равной и посетовал на то, что его команда два месяца не проводила официальных матчей из-за зимнего перерыва. «Реал» же получал практику в своём чемпионате. Тренер «Краснодара» искал позитив (поставил игру выше результата, назвал матч праздником для города и футболистов), но нетрудно догадаться, насколько обидно ему было. Той команде по силам было обыграть кого угодно в юношеской Лиге УЕФА. Даже «Краснодар» Мусаева, выбывший от «Валенсии» Марселино Гарсии Тораля в 1/8 финала Лиги Европы в 2019 году из-за гола в компенсированное время, вряд ли обладал таким потенциалом добраться до финала.

Матвей Сафонов Фото: fckrasnodar.ru

Гути, в свою очередь, допустил в будущем появление кого-то из воспитанников академии Галицкого в «Реале». «Я не ожидал, что всё закончится так, но доволен, – сказал испанец. – В первом тайме у нас были проблемы, однако в перерыве мы расставили некоторые акценты, и игра изменилась. Сначала, когда фанаты кричали «Краснодар»! «Краснодар»!», это давило на парней, но в конце на трибунах стали поддерживать и «Реал». Это помогло. Поначалу мои футболисты чувствовали давление, потому что играли в гостях. После первого тайма я сказал ребятам, что им нужно успокоиться, играть без нервов, и они стали действовать лучше во втором тайме. На самом деле, я не очень хорошо знаком с футболистами «Краснодара». Но считаю, что это достойные футболисты, играют хорошо. Если будут точки соприкосновения, то в дальнейшем кто-нибудь из них сможет выступать за «Реал».

Сама команда Гути победила в 1/8 финала «Баварию» (3:2) в Мюнхене, но выбыла в четвертьфинале – уступила дома «Челси» (2:4). А лондонцы в финале потерпели поражение от «Барселоны» (0:3). Трофей отправился в Каталонию.

Многие игроки «Краснодара», поучаствовавшие в матче с «Реалом», проявили себя в РПЛ. А как сложились судьбы мадридцев? Как ни удивительно, никто из команды Гути звездой не стал. Голкипер Моха Рамос не поднялся выше Сегунды, а сейчас выступает за «Марино» из пятого дивизиона.

Матч «Краснодар» – «Реал» в юношеской ЛЧ Фото: fckrasnodar.ru

Что касается защитников, то Адриан де ла Фуэнте – в «Леванте» из Примеры, Алекс Мартин – в «Кордове» из Сегунды, Серхио Лопес – в немецком «Дармштадте» из Второй Бундеслиги, а капитан Горка Сабарте и вовсе закончил в 23 года после сезона в третьем дивизионе чемпионата Испании.

Далее – полузащитники. Самый многообещающий талант той команды Оскар Родригес сейчас в «Аль-Дирии» из второго дивизиона чемпионата Саудовской Аравии. Хотя поиграл за «Севилью» и даже провёл два матча за сборную Испании. Сесар Хелаберт – в «Спортинге» из Сегунды. Альберто Фернандес – на Кипре, выступает за «Акритас Хлоракас». Мартин Кальдерон – в «Интер Эскальдес» из Андорры. Вернувшийся на родину Аугусто Вериссимо – в «Америке Натал» из четвёртого дивизиона Бразилии.

Нападающий Даниэль Гомес играет за «Сарагосу» из Сегунды. Вышедшие на замены Мигель Баэса и Антонио Бланко, соответственно, в португальском «Насьонале» и испанском «Алавесе», то есть в клубах высших дивизионов двух стран. Пусть ни один из игроков того «Реала» не реализовал мечту о большой карьере на «Сантьяго Бернабеу», обучены они были хорошо и теперь зарабатывают на жизнь вдали от Мадрида.