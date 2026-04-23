Самый аномальный кубковый полуфинал в Европе. Как эти команды вообще там оказались?

В эти дни европейский футбол интригует матчами не только национальных чемпионатов, но и кубковых турниров. В Испании и Нидерландах уже известны обладатели кубка – ими стали в прошедший уикенд соответственно «Реал Сосьедад» и АЗ из Алкмара. В других европейских странах, чьи лиги входят в топ-7, определяются финалисты.

Самая уникальная пара полуфиналистов, несомненно, в Португалии. Можете ли вы поверить, что возьмёт трофей и будет представлять португальский футбол в еврокубках «Фафи» или «Торринсе»? А ведь это реально! Два клуба из «подземелья», о которых вряд ли кто-то слышал за пределами Пиренеев, определяют судьбу путёвки в финал.

Возможно, больше никогда не будет повода написать про «Фафи» и «Торринсе». Потому что победитель второй полуфинальной пары «Спортинг», скорее всего, и завоюет Кубок Португалии. Впрочем, в одном матче может случиться что угодно – даже маленький способен повалить большого. Поставит «автобус», дотянет до серии пенальти, а там… За такие сенсации мы и любим кубковые турниры.

Итак, знакомимся с командами.

«Торринсе»: в полуфинал Кубка Португалии – из второго дивизиона

«Торринсе» – более статусный клуб в этой паре, поскольку выступает во втором по статусу дивизионе. Команда представляет Торриш-Ведраш – город с населением около 83 тысяч человек, расположенный на берегу Атлантического океана и находящийся в 40 км от Лиссабона. Торриш-Ведраш подарил стране несколько относительно известных футболистов, в частности, отсюда родом полузащитник «Брентфорда» Фабиу Карвалью, игравший в клопповском «Ливерпуле». В январе 2026 года город серьёзно пострадал из-за сильного шторма: 150 домов получили значительные повреждения, а общий ущерб для муниципалитета составил € 37 млн.

«Торринсе» был основан в 1917 году, так что это клуб с историей. Добирался даже до высшего дивизиона чемпионата Португалии, где провёл шесть сезонов. В свой первый заход задержался на четыре года – с 1955-го по 1959-й. Дважды занимал седьмое место – это лучший результат за все времена. Затем «Торринсе» играл в элите в сезоне-1964/1965. Снова вылетел и ещё на четверть века застрял на нижних этажах. В последний раз в Примейре его видели в сезоне-1991/1992.

Более того, «Торринсе» уже выходил в финал Кубка Португалии! В 1956-м команда из Торриш-Ведраш не только закрепилась в высшем дивизионе, но и едва не выиграла трофей. В решающем матче кубкового турнира уступила «Порту» (0:2).

Домашние матчи «Торринсе» проводит на стадионе «Мануэль Маркеш», который вмещает всего 2431 зрителя. Арена разделена на три трибуны. Хотя в своё время стадион со стоячими местами был рассчитан на 12 тысяч человек. Затем вместимость сократили в целях «безопасности и комфорта болельщиков». Но в клубе мечтают реконструировать и расширить арену.

В этом сезоне «Торринсе» нацелен не только на Кубок Португалии, но и на долгожданное возвращение в Примейру. За четыре тура до финиша второго дивизиона занимает третье место, дающее путёвку в стыки. Выйти напрямую уже вряд ли получится – отставание от «Маритиму» составляет 11 очков, а от «Академику де Визеу» – четыре. На хвосте у команды из Торриш-Ведраш сидит «Лейрия», у неё столько же очков. При этом по стоимости состава «Торринсе», по версии Transfermarkt, только восьмой лиге – € 9,68 млн. На уровне «Ротора» и костромского «Спартака» из российской Первой лиги.

Коллектив в «Торринсе» интернациональный – в заявке 22 иностранца из Испании, Бразилии, Франции, Кабо-Верде, Гаити, Мавритании, Мали, Колумбии, Камеруна, Нигерии и Дании. Есть даже пара игроков сборных. Защитник Стопира выступает за Кабо-Верде, а вингер Дани Жан – за Гаити. Самый дорогой футболист клуба – испанец Хави Васкес – оценивается в € 1,5 млн. Ещё одна любопытная фигура в составе – 20-летний португальский голкипер… Давид Иванов.

По пути к полуфиналу Кубка Португалии «Торринсе» победил «Коррелью» (3:1), «Оливейренсе» (1:1, 5:4 пен.), «Лузитанию» (1:0), выступающую в элите «Каза Пия» (2:1) и «Лейрию» (3:1). В матче с «Оливейренсе» повезло уйти от поражения на 90+4-й минуте. Тогда команду возглавлял ещё Витор Мартинш. Но с нового года «Торринсе» тренирует 47-летний Луиш Тральяо. Этот специалист много лет проработал в системе «Бенфики» с юношами и молодёжью.

В «Торринсе» готовятся к возможному выступлению в Лиге Европы. Генеральный менеджер клуба Андре Сабино, отвечая на вопрос о получении лицензии для участия в еврокубках, заявил: «Процесс уже запущен и не изменится, независимо от того, кто будет нашим соперником в Кубке Португалии. Сегодня мы представляем собой организованную структуру, которая учитывает все сценарии».

«Фафи»: в полуфинал Кубка Португалии – из третьего дивизиона

Участие «Фафи» в полуфинале Кубка Португалии – ещё бо́льшая неожиданность, ведь это команда третьего дивизиона. Она представляет одноимённый город в составе округа Брага. Население Фафи – приблизительно 48 500 жителей. Отсюда родом португальская пловчиха Диана Дураеш – обладательница национальных рекордов на дистанциях 200, 400, 800, 1500 и 5000 м. Настоящих футбольных звёзд город миру пока не подарил.

Клуб «Фафи» был основан в 1958-м. В основном существовал без особых амбиций в низших дивизионах, но однажды поднялся в элиту. Это историческое событие случилось в год его 30-летия – по итогам сезона-1987/1988. Впрочем, команда тут же вылетела обратно. Зато до сих пор гордится тем, что добыла тогда сенсационную ничью с «Порту» (0:0). А в сезоне-1990/1991 «Фафи» сумел арендовать у «Бенфики» будущую звезду европейского футбола Руя Кошту. 18-летний полузащитник раскручивал карьеру в этой команде во второй лиге.

«Фафи» проводит домашние матчи на муниципальном стадионе. Он был построен в 1958 году и вмещает 4000 зрителей. 10 лет назад арену отремонтировали, чтобы она соответствовала требованиям второго дивизиона.

Тем не менее сейчас «Фафи» играет только в третьей по уровню лиге. В ней 20 участников разбиты на две группы по 10 клубов. По четыре лучшие команды попали в топ-8 и продолжили борьбу за повышение в классе, а остальные – сражаются за выживание. «Фафи» финишировал седьмым в своей группе, так что подняться наверх пока не получится.

На Transfermarkt у клуба нет даже ориентировочной стоимости состава. В заявке – 26 футболистов. Есть пара бразильцев, по одному игроку из Анголы и Кабо-Верде. 25-летний правый вингер Пикаш в марте 2021-го вызывался в ангольскую сборную и просидел на скамейке запасных все 90 минут во встрече отборочного цикла Кубка Африки с Габоном. Он лидер «Фафи» в этом сезоне по системе «гол+пас» – 5+4 в 31 матче.

Между тем «Фафи» уже вошёл в историю. Это первая команда третьего дивизиона, которая выбила из Кубка Португалии сразу трёх представителей Примейры – «Морейренсе» (1:0), «Ароку» (2:1) и «Брагу» (2:1) в четвертьфинале. Последняя победа – большое событие для города и клуба. Начинал же свой путь в кубковом турнире «Фафи» с того, что переиграл «Ориентал» (1:0), кроме того, одолел «Лузитану де Эвора» (1:0) из третьего дивизиона.

Возглавляет сенсацию кубкового турнира совсем молодой специалист – 31-летний Мариу Феррейра. Любопытно, что начинал он как фитнес-тренер. В 2020 году перешёл на должность ассистента, а в 2023-м принял «Салгейруш». Потом оказался в клубе Примейры – трудился помощником в «Эштреле». До тех пор пока в сентябре 2025-го Феррейру не пригласил «Фафи».

Имеет отношение к клубу и бывший нападающий московского «Динамо» и «Порту» Дерлей. Он руководит компанией, управляющей «Фафи». Комментируя тему лицензирования для Лиги Европы, Дерлей признался: «Я даже не знаю, есть ли для этого крайний срок. Нам нужно подумать о сложившейся ситуации, потому что это мечта, однако достижимая. Когда клуб получает шанс представлять не только город, но и страну, он должен сделать шаг вперёд и взять на себя ответственность».

Первый матч между «Фафи» и «Торринсе» на муниципальном стадионе завершился боевой ничьей – 1:1. Действительно, зарубились команды Феррейры и Тральяо как надо. В этой встрече было два удаления: на 55-й минуте прямую красную карточку за фол за пределами штрафной получил голкипер хозяев Жоау Гонсалу, а в концовке судья показал вторую жёлтую карточку форварду гостей Жоау Перрейре. Ещё перед перерывом «Фафи» открыл счёт после углового – Жоау Оливейра забил головой из вратарской, а на исходе часа матча «Торринсе» реализовал большинство (Мануэль Посо удачно попал со штрафного). Судя по той игре, фаворита в ответном матче не будет, шансы – 50 на 50.