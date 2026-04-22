Топ-события четверга: «Спартак» — «Краснодар», Кубок Стэнли, теннисный «тысячник» и НБА

Лучший спорт 23 апреля: Талалаев против Черчесова, «Филадельфия» — «Питтсбург» и «Миннесота» — «Даллас», а ещё «золотая» серия в волейболе!

Время в материале указано по Москве.

🏒 2:00: «Филадельфия Флайерз» — «Питтсбург Пингвинз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: «пингвинов» поставят на грань вылета?

«Питтсбург» казался фаворитом этой серии, но начал её из рук вон плохо – подопечные Дэна Мьюза проиграли оба матча на домашней площадке и теперь рискуют вылететь из Кубка Стэнли за минимальное количество игр. На арене «Филадельфии» проще не будет – «лётчики» сделают всё, чтобы выбить принципиальных соперников как можно раньше.

🏀 2:00: «Детройт Пистонс» — «Орландо Мэджик», плей-офф НБА, 1/8 финала, второй матч

Интрига: лидер Востока соберётся?

Главная звезда «Детройта» Каннингем после первой проигранной встречи в серии заявил, что его команда вышла на матч с ужасным настроем и не смогла собраться. Для многих игроков «Пистонс» это первый плей-офф в карьере, поэтому немудрено, что коленки дрожали. «Орландо» же воспользовался ситуацией и повёл в серии. Но сумеют ли гости удивить и забрать вторую встречу?

⚽️ 4:30: «Реал Солт-Лейк» — «Интер Майами», МЛС

Интрига: Месси снова забьёт, а «Интер» порадует результативным футболом?

Последние матчи с участием «Интер Майами» получаются достаточно результативными. В четырёх предыдущих встречах команда забивала не меньше двух мячей. Правда, и пропустила в общей сложности восемь раз. Сейчас «Интер» находится на втором месте в таблице Восточной конференции с отставанием от «Нэшвилла» в четыре очка. Лионель Месси забил уже семь раз — делит второе место среди всех бомбардиров турнира. «Реал Солт-Лейк» представляет Западную конференцию, где располагается на пятой строчке в таблице.

🏒 4:30: «Миннесота Уайлд» — «Даллас Старз», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, третий матч

Интрига: кто выйдет вперёд в серии?

«Миннесота» учинила одну из главных сенсаций на старте Кубка Стэнли – сам факт победы в первой игре не стал неожиданностью, но счёт 6:1 был шокирующим. «Звёзды» смогли дать ответ и забрали вторую встречу на своей площадке. Теперь серия переезжает в Сент-Пол – кто вырвется вперёд по итогам матчей на арене «дикарей»?

🏀 4:30: «Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз», плей-офф НБА, 1/8 финала, второй матч

Интрига: ещё одно уничтожение или «солнечные» поборются?

В первой игре интрига была на протяжении лишь первых шести минут, после этого «Финикс» сдал по всем фронтам, а «Оклахома» совершенно спокойно переехала соперника. Причём даже неудачная игра от Гилджес-Александера не помогла «Санз» хотя бы приблизиться к победе. Есть ли вообще шансы у гостей во второй встрече?

🏒 5:00: «Эдмонтон Ойлерз» — «Анахайм Дакс», плей-офф НХЛ, 1/8 финала, второй матч

Интрига: сможет ли «Анахайм» сравнять счёт?

Первый за восемь лет плей-офф для «уток» начался с поражения – подопечные Джоэля Кенневилля в какой-то момент перевернули первый матч с «Эдмонтоном», но затем опыт финалистов двух последних розыгрышей плей-офф взял своё. Однако «Дакс» показали, что могут биться с «нефтяниками» на равных – может, во второй игре у них получится зацепиться за победу?

⚽️ 17:30: «Акрон» — «Динамо» Махачкала, РПЛ, 26-й тур

Интрига: «Акрон» впервые в истории проиграет махачкалинскому «Динамо» в РПЛ?

Рубка за сохранение места в РПЛ в самом разгаре. Впереди — важнейшая встреча в Самаре. Обе команды находятся совсем рядом с зоной стыков. «Акрон» набрал всего два очка после зимнего перерыва, а «Динамо» не одержало ни одной победы в четырёх прошлых турах. Дагестанский клуб ни разу в истории не обыгрывал соперника в РПЛ. Ранее команды трижды встречались друг с другом в чемпионате — одна победа «Акрона» и две ничьих.

🏆🏐 19:00: «Зенит-Казань» — «Динамо» Москва, мужская Суперлига, финальная серия, второй матч

Интрига: чем ответит Казань?

В первом матче «Зенит-Казань» едва не совершил камбэк, безнадёжно уступая после двух партий. Но в итоге случился тай-брейк, где всё решилось в концовке. В пользу москвичей. Теперь казанцы если не прижаты к стенке, то пространства для манёвра стало меньше. Но вторая половина игры должна внушить команде Алексея Вербова оптимизм. Получится ли сравнять счёт в серии?

⚽️ 19:45: «Спартак» — «Краснодар», РПЛ, 26-й тур

Интрига: какая команда прервёт серию без поражений в РПЛ?

Главный матч четверга в российском футболе. «Краснодар» после прошлого тура потерял первое место в таблице, а «Спартак» поднялся на пятое. Действующий чемпион выйдет на поле, зная, как сыграл днём ранее «Зенит». Московский клуб не проигрывает в РПЛ на протяжении четырёх туров, южный — в течение пяти. Чья серия прервётся? Или топ-клубы страны поделят очки? В первом круге «Краснодар» одолел соперника на своём стадионе (2:1).

⚽️ 19:45: «Ахмат» — «Балтика», РПЛ, 26-й тур

Интрига: «Балтика» обыграет «Ахмат» в четвёртый раз подряд в РПЛ?

Соперники встречались друг с другом в РПЛ всего три раза. Во всех случаях побеждала «Балтика». Когда команды в последний раз рубились друг с другом в Грозном, то хозяевам пришлось безумно сложно. Настолько, что они проиграли со счётом 1:7. Но теперь у обеих команд другие тренеры. Станислав Черчесов против Андрея Талалаева — будет интересно. «Ахмат» не одержал ни одной победы в трёх прошлых турах, а «Балтика» на этом отрезке пропустила в общей сложности шесть мячей.

🎾 20:00*: Панна Удварди (Венгрия, Q) — Мирра Андреева (Россия, 9), Мадрид, второй круг

Интрига: каким получится старт Мирры Андреевой на «тысячнике» в Мадриде?

Отличный старт получился у Мирры Андреевой в грунтовой части сезона. Она завоевала титул в Линце, дошла до полуфинала в Штутгарте, где уступила лишь будущей чемпионке Елене Рыбакиной. Теперь 18-летней россиянке необходимо приспособиться к грунтовому покрытию Мадрида, который проводится уже не в зале, а на открытом воздухе. Первой соперницей Мирры будет венгерка Панна Удварди, которая успешно преодолела два круга квалификации и стартовый круг основной сетки Мадрида. Теннисистки ранее друг с другом не играли, а будущая победительница матча далее сразится с кем-то из пары Далма Галфи — Анна Калинская.

⚽️ 21:45: «Штутгарт» — «Фрайбург», Кубок Германии, 1/2 финала

Интрига: кто пройдёт в финал Кубка Германии?

«Фрайбург» одержал четыре победы подряд во всех турнирах, вышел в полуфинал Лиги Европы и оказался на седьмом месте в таблице Бундеслиги. «Штутгарт» находится на четвёртой строчке и ведёт борьбу за место в Лиге чемпионов. К слову, эта команда уже вылетела из Лиги Европы. Теперь один из этих клубов окажется в финале Кубка Германии, где сыграет либо с «Байером», либо с «Баварией». «Штутгарт» одержал три победы в пяти прошлых матчах с «Фрайбургом» и потерпел два поражения.