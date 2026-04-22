«Я защищал игроков. Но буду говорить правду». После этих слов «Челси» вновь убрал тренера

«Челси» – с запасом самый весёлый клуб АПЛ. Там постоянно что-то происходит. То резкие увольнения тренеров, то бешеные закупки игроков, то потуги со спонсорами, то скандальные интервью. И при этом результаты варьируются от ужас-ужас до титула клубного чемпиона мира. На планёрках «Чемпионата» по вторникам мы регулярно задаёмся вопросом: как давно писали о трэше в «Челси»? Если прошло достаточно времени, то можно писать про новую историю.

Итак, новая история. Лиам Росеньор уволен с поста главного тренера.

У «Челси» случилось пятое поражение подряд в АПЛ. В этих матчах лондонцы не забили ни разу. За последние девять туров у команды Росеньора лишь одна победа. В результате клуб откатился на седьмое место, а по итогам тура может рухнуть и вовсе на 11-е. И если раньше у «Челси» результаты могли быть не совсем по игре, то теперь во встрече с «Брайтоном» на поле оказался беспросветный мрак.

Гости провалили первый тайм, допустив огромное количество невынужденных ошибок. Вратарю «Челси» раз за разом приходилось тащить, но в какой-то момент и он грубо обрезался с передачей низом в своей штрафной. Лондонцам повезло пропустить только один мяч до перерыва. Он был забит после того, как Хато не смог в элементарной ситуации выбить мяч из штрафной. После срезки защитника в одно касание забил Кадыоглу.

Гол Ферди Кадыоглу Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Второй тайм у «Челси» получился не лучше – что в обороне, что впереди. Нужно учитывать, что отсутствовали самые креативные игроки атаки: Палмер, Эстевао, Жоао Педро. И даже Гиттенс травмирован. В результате освежать нападение в перерыве пришлось за счёт Гарначо – самого критикуемого футболиста «Челси» за последнее время. Уже достали подколы, что потратили € 1,5 млрд на новичков, а команда стала только слабее. Однако по факту так и выходит.

Поражение от «Брайтона» вышло безвольным, и на этом фоне случилось выступление главного тренера. Росеньор жёстко высказался и на флеш-интервью у поля, и затем – на пресс-конференции. Он умудрился наехать и на себя, и на игроков по несколько раз, поставив под сомнение самоотдачу футболистов. Не это ли стало последней каплей для руководства?

Лиам Росеньор Фото: Darren Walsh/Getty Images

Вот что наговорил тренер во флеш-интервью журналисту Sky Sports:

– Да, это с отрывом худшее выступление, – сказал Росеньор. – С отрывом! Это неприемлемо. В каждом аспекте игры недопустимо. Я продолжаю выходить и защищать футболистов, но такую игру нельзя принять. Интенсивность принципиально не та, и что-то необходимо менять прямо сейчас. Нам нужно посмотреть в зеркало. И мне нужно в него посмотреть. Я не могу оправдывать вещи, которые мы увидели. В матче с «МЮ» не было результата, однако по игре мы переломили ситуацию. Теперь же не хватало настроя и решимости. Может, у трёх-четырёх игроков, но этого и близко недостаточно для такого клуба.

Я не могу лгать. Я говорю правду. Это было неприемлемое выступление на каждой стадии. Пропустили ужасные голы. Ужасная скидка головой. Перепасовки перед голами меня расстроили больше всего. Просто отдавали мяч «Брайтону». Такое не хочется больше видеть никогда. Это худший вечер за всё моё время в этом замечательном клубе. Выкидывать полотенце [сдаваться] неприемлемо для такой элитной команды, как «Челси». Вообще для любой команды. Сейчас я ранен и чувствую себя оцепеневшим, потому что такое не соответствует мне и клубу. Да, у нас есть травмы, однако это не оправдывает такое желание и мотивацию. К полуфиналу Кубка Англии это должно измениться. На следующую игру я выберу состав, который будет представлять клуб в корректной для него форме.

Лиам Росеньор Фото: кадр из трансляции

Это было ещё далеко не всё, потому что затем тренер пришёл уже на пресс-конференцию, где собрались остальные журналисты. И разочарование Росеньора явно не уменьшилось.

– Это был худший матч «Челси» за время вашей работы?

– Да. Есть базовые вещи – гордость носить эту футболку. Это было неприемлемо. Я защищал игроков и несу ответственность. Я всегда так говорил. После сегодняшнего вечера, я думаю, игрокам тоже нужно посмотреть на себя в зеркало и оценить, что они сделали. Не говорим о тактике. Она базируется на главном. Нужно больше смелости, выигрывать единоборства, верховые мячи, бороться, а мы пропустили ужасные голы. Это было недопустимое выступление.

– Можно ли сказать, что существует разрыв между вами и игроками? Или, может быть, между игроками и болельщиками? Между вами и болельщиками?

– Если судить по этому выступлению, так и выглядит. Не буду врать. Это было неприемлемо. Я не чувствую разрыва между мной и игроками. Мы очень тесно работаем с ними на тренировках, на индивидуальных встречах, на командных собраниях. Мы отдаём футболистам все силы. Недостаток энтузиазма, недостаток веры могут создать впечатление, с которым я не могу спорить, потому что наша серия поражений неприемлема. Как и само выступление.

Лиам Росеньор Фото: кадр из трансляции

– Что вы думаете о скандировании фанатов в ваш адрес (с трибун звучала нецензурная версия фразы «Иди к чёрту, Росеньор». – Прим. «Чемпионата»)?

– Я понимаю болельщиков. Понимаю их разочарование. Это моя работа главного тренера. Ответственность лежит на мне. У меня толстая кожа, и я понимаю, почему болельщики разочарованы. Я сам разочарован нашей игрой. Мне просто нужно продолжать усердно работать с коллегами, с игроками. Но мне действительно нужно посмотреть на то, как мы проводим игры, какой у нас персонал, кому я могу доверять в трудные моменты, потому что футболисты показали сегодня недостаточно.

– Как вообще переломить ситуацию при такой самоотдаче футболистов?

– Я видел игру с «Манчестер Юнайтед» три дня назад. Вот что меня больше всего разочаровывает. Мы там уступили, но футбол был очень-очень хорошим. Сегодня же всё было наоборот – во всех отношениях. Для меня такое тяжелее всего принять. Прошло совсем немного времени после матча. Я эмоциональный человек. Это просто неприемлемо. Мы проиграли 80% единоборств. Мы не забирали верховые мячи. Мы пропустили дважды, когда могли просто выбить мяч головой. Это основа футбола, а мы этого не делали. На любом уровне, если вы совершаете такие ошибки и не проявляете должного интереса к игре, вы не будете побеждать.

– По тому, как вы говорите, создаётся впечатление, что футболисты не играют за вас.

– Выступать нужно не за меня, а за клуб. Играть за футболку. Я могу говорить, что видел этим вечером. Вы можете интерпретировать как угодно, но, независимо от того, играют футболисты за меня или нет, само выступление было ужасным. Оно противоречило всем моим убеждениям.

Мойсес Кайседо и Алехандро Гарначо Фото: Chris Lee/Getty Images

– Как вы думаете, игроки способны выдержать такую ​​критику?

– Мы это выясним. До сих пор я их не критиковал, а защищал. Они это заслужили. Но я буду говорить правду. Я всегда выхожу сюда и говорю правду. И я виню себя в том числе. Это не только критика игроков. Я тоже участвую в этом процессе.

– Рискованно ли тренеру быть настолько открытым, настолько жестоким по отношению к игрокам или им, наоборот, требуется такая реакция?

– Я всегда говорил, что буду честен, и я был честен с игроками. Я честен с вами, настолько честен, насколько могу. Я никого не бросаю под автобус. Просто это было неприемлемое выступление. И я – во главе этого процесса. Мы играем за «Челси». Я тренирую «Челси». Критика и давление – неотъемлемая часть футбольного клуба. Поэтому, если вы не можете с этим справиться, вам здесь не место. Всё просто. И это нужно обозначить на этой неделе. Но это также важно в долгосрочной перспективе. Это требовалось озвучить.

– Думаете, у вас достаточно времени, чтобы решить этот вопрос до воскресенья?

– Мне нужно успеть. Мне нужно работать с тренерским штабом 24 часа в сутки. Нам необходимо принять правильные решения для команды перед важной игрой в воскресенье. И мы сделаем всё возможное, чтобы изменить ситуацию.

После этих слов Росеньор не стал дожидаться следующих вопросов от журналистов, а встал и покинул комнату для пресс-конференций. И после такого выступления есть целый спектр впечатлений.

В первую очередь восхищает искренность тренера. Если судить по тому, как быстро из него вылезали ответы и какие слова были подобраны, Росеньор говорил то, что действительно думал. Он выглядел, как человек, у которого накипело. И его оценка игры и самоотдачи футболистов выглядела достаточно обоснованной.

С другой стороны, в футболе не принято, чтобы тренер публично наезжал на своих футболистов (даже разбавляя это критикой в свой адрес). Тем более предлагал им посмотреть на себя в зеркало. Как правило, это ведёт к конфликту в раздевалке. Кроме того, не очень изящно выглядели слова, что не имеет смысла говорить о тактике. Вообще-то «Челси» впервые за год вышел в АПЛ с тремя центральными защитниками.

Расстановка «Челси» в пять защитников Фото: кадр из трансляции

Уже на третьей минуте это привело к тому, что Нету и Гюсто запутались, кто играет по Митоме. Японец мог забивать в касание, но заработал угловой, с которого «Челси» пропустил первый мяч. В перерыве Росеньор был вынужден перестроиться – команда вернулась на привычную расстановку с четвёркой в обороне после выхода на поле вингера Гарначо вместо защитника Фофана. Тот случай, когда о тактике тоже стоило говорить. И здесь могли быть вопросы к тренеру.

Пожалуй, после увольнения Марески, которого игроки явно ценили, тяжело пришлось бы любому тренеру. У Росеньора изначально было сложное положение, но своими словами он очевидно усугубил ситуацию. Тренеру дали контракт до 2032 года, однако не вчера возникли большие сомнения, что он не продержится даже до конца сезона.

Вот сомнения и подтвердились.