Огненный камбэк в битве за выживание! Бразилец вытащил «Оренбург» дублем за две минуты

26-й тур Мир РПЛ продолжился битвой конкурентов в борьбе за выживание. «Оренбург» перед этим матчем занимал 15-е место с 20 очками, а «Пари НН» шёл на 14-м и опережал преследователя на два очка. Команда Ильдара Ахметзянова победила благодаря невероятному камбэку.

Начало встречи не обещало большого количества голов и голевых моментов. Взаимный прессинг, множество единоборств, фолы. О каком-то креативе, когда соперник висит на ногах, думать сложно. «Оренбург» находил свободное пространство на флангах, прежде всего – на правом, где, как обычно, пытался «зажечь» малыш Томпсон. К слову, левый край обороны у уральцев закрывал штатный центрбек Ценов. Он должен был сдерживать намного более скоростного Сефаса, пока ямаец не ушёл на другой фланг, где ему как будто играть попроще.

Первый голевой момент на 18-й минуте создал «Оренбург». Помог стандарт. Томпсон навесил слева, Хотулёв пробил головой, но голкипер «Пари НН» Медведев совершил суперсейв. Впрочем, возможно, гол отменили бы из-за офсайда. Тем не менее в статистику команды Ахметзянова записали первый в матче удар в створ. Уральцы продолжали переигрывать нижегородцев на стандартах, и в середине тайма тот же Хотулёв загубил ещё один шанс – попал в перекладину после навеса Пуэблы справа. Хозяева выпрашивали пенальти, так как мяч коснулся рук Кирша и Александрова, тем не менее бригада Фролова решила, что спорный эпизод не тянул на фол.

А перед перерывом команда Алексея Шпилевского превратила в гол свой единственный за 45 минут удар в створ. С пенальти – заработанного на контрвыпаде. «Оренбург» увлёкся атакой, в ходе которой здорово отзащищался Смелов, и потерял баланс. В очередной раз «Пари НН» выезжает на сумасшедших скоростных качествах Сефаса. Ямаец, получив своевременный пас на ход от Шнапцева, убежал практически с центра поля от Муфи и был сбит в штрафной Овсянниковым. Бесспорный 11-метровый идеально реализовал Бальбоа – отправил мяч в нижний угол.

После перерыва «Оренбург» постарался увеличить скорость и продолжал переигрывать гостей на стандартах, однако Медведев поймал сумасшедший кураж – брал всё, что можно и нельзя. После розыгрыша и подачи центрфорвард Савельев продавил Урванцева. Удар головой получился достаточно хорошим, трудным для вратаря, а капитан «Пари НН» опять дотянулся до мяча. Никита шёл на звание лучшего игрока встречи.

На исходе часа матча судья Фролов ещё раз оказался в центре внимания. Команды ловили друг друга в переходных фазах – и Савельев получил возможность убежать один на один. Но, как показалось в динамике эпизода, был сбит на входе в штрафную Киршем. Рефери удалил защитника «Пари НН». Оставался вопрос – фол на штрафной или пенальти? VAR позвал Фролова посмотреть «кино», и арбитр увидел на повторе, что Савельев сам подставлялся. Отменил красную карточку.

Если «Пари НН» в нынешнем сезоне ведёт в счёте, то почти всегда удерживает победу. Тем не менее слабая игра на стандартах всё сломала команде Шпилевского в Оренбурге. Вышедший на замену форвард Алешандре Жезус, у которого до этого вообще не было результативных действий в РПЛ, забил два гола за две минуты! Словно скопировал один с другого. В первом случае после подачи справа бразилец выиграл воздух у Коледина. Во втором – у Кастильо. Шпилевский выпускал колумбийца пятым защитником, а после дубля Алешандре Жезуса заменил его обратно спустя 16 минут.

Потрясающая, совершенно неожиданная развязка сражения аутсайдеров. Два пропущенных гола подбили «Пари НН». «Оренбург» удержал победу, а нижегородцы не нанесли за второй тайм ни одного удара в створ.