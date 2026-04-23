«Это редкий дар». Хиля в «Балтике» подменяет весьма противоречивый бразилец

Андрей Талалаев верит в талант Дерика Ласерды. Хоть пока у него в России и не очень получается.

Матч с «Краснодаром» был всего третьим для Дерика Ласерды в МИР РПЛ. Но он уже много услышал и даже повидал. Например, до него наверняка дошла цитата главного тренера команды Андрея Талалаева от 4 марта. Тогда специалист ёмко описал нынешний статус нападающего, которого только-только взяли в аренду за € 250 тыс. «Ласерда приехал в том состоянии, в каком профессионалы не должны находиться», – заявил он после второго подряд поражения (оба раза – 0:1) от «Зенита».

Эмоции понять можно. На тот момент «Балтика» осталась, по сути, с одним Брайаном Хилем на острие, так как Чинонсо Оффор не был готов играть. Однако не так давно ситуация изменилась. Лучший бомбардир «Балтики» получил травму, а Ласерда неожиданно стал первой опцией на замену. Сначала бразилец вышел на матч с «Пари НН», потом – в основе на «Краснодар». А о том, как он закошмарил Витора Тормену и позволил своей команде второй раз по ходу встречи выйти вперёд, ещё долго будут вспоминать.

Откуда вообще взялся Ласерда?

Явно не из топовых бразильских академий. Мы привыкли, что талантов, как правило, ищут там. Но Ласерда – исключение. Дерик родился в Рио, а начинал карьеру в не особо известных клубах – «Вилья-Нова», «Калденсе» и «Резенте». А в 20 лет его пригласили попробовать себя в Португалии. Клуб второго по силе дивизиона «Академика» заприметил высокого нападающего и предложил протестировать свои возможности. Тем более спортсмен тогда был свободным агентом. Рисков никаких.

Сначала парень оказался в команде U23, но быстро добрался до основы. Два гола за 17 матчей едва ли могли привлечь местные топ-клубы, однако неожиданно заинтересовали аутсайдеров Примейры. Ласерду пригласили в «Морейренсе» из высшего дивизиона. Но там он в основном выходил со скамейки: за полтора сезона появился на поле 47 раз, и статистика скромная – два гола и четыре передачи. После этого Дерика занесло в Испанию, в клуб Сегунды. За «Понферрадину» он провёл 39 встреч. Однако тоже без вау-эффекта: всего шесть результативных действий за всё время. Пришлось возвращаться домой.

В Бразилии нападающий подписал контракт с «Куябой». А цифры стали лучше: 15+7 за 95 матчей. Кто-то точно скажет, что показатели всё равно скромные. Так и есть. Но и несправедливо игнорировать прогресс: летом 2025 года футболиста отдали в аренду в «Спорт Ресифи», и там он уже забивал в каждой третьей игре и даже привлёк внимание «Палмейраса». Однако из-за конфликта с руководством дорога туда оказалась закрыта. И в этот момент как раз и появилась «Балтика».

Зачем Ласерда «Балтике»?

Калининградцы ещё в начале года понимали, что проблемы есть у Чинонсо Оффора, а Тентона Йенне использовали преимущественно из глубины. Поэтому клуб фактически оставался с Брайаном Хилем и 19-летним Кириллом Степановым. При том что «Балтика» на тот момент явно хотела не только побороться за третье место в чемпионате, но и пройти как можно дальше в Фонбет Кубке России. Поэтому решение взять ещё одного игрока в атаку выглядело логичным. А вот дата подписания новичка кажется странной. Об аренде Ласерды до конца сезона было объявлено только 18 февраля – меньше чем за две недели до возобновления сезона. При этом Андрей Талалаев всё равно был доволен выбором.

Андрей Талалаев главный тренер «Балтики» «Понятно, что хотелось бы пораньше. У нас футболисты начали готовиться 19-20 декабря. Договорись мы уже тогда, сейчас Ласерда уже был бы адаптирован и знал бы все принципы нашей игры. Но мы специально берём Дерика в аренду, чтобы у него было время адаптироваться. По качествам это хороший, большой нападающий. Выделяется тем, что, даже играя за аутсайдера, имел достаточно высокую результативность – голы и передачи. Второе – у него просто беспрецедентный показатель обводок на скорости. При росте 190 см это редкий дар. Человек может сделать момент самостоятельно, убегая, обыгрывая. Мы просматривали этого футболиста ещё осенью и в конце концов приняли решение по нему работать. Параллельно вели ещё нескольких игроков. Руководители обозначили нам сумму, в пределах которой мы эти поиски могли вести».

Однако предсказуемо на первые матчи новичок не попадал даже в заявку. Талалаев обходился Хилем, пока Ласерда набирал форму. Впервые Дерик вышел на замену только 5 апреля – уже после международной паузы. И, кстати, без главного тренера на скамейке запасных. Но не помог победить махачкалинское «Динамо» (2:2). Уже в следующем туре Ласерда оказался на поле на 36-й минуте из-за травмы Хиля. Однако с «Пари НН» снова неудача – опять 2:2 и без результативных действий от Дерика. С «Краснодаром» бразилец впервые появился в старте. И тем самым тренерский штаб показал: Дерик – уже второй выбор. Ведь Оффор остался в запасе.

Если смотреть статистику по игре, она невыдающаяся: всего один удар, три действия в штрафной, 44% выигранных единоборств и ни одной обводки. При этом парень играл до 69-й минуты, а на 66-й сделал самое важное действие. За счёт активности и прессинга заставил ошибиться Тормену, из чего пришёл второй гол «Балтики» с помощью Максима Петрова. Талалаев ещё по ходу трансляции заявил: в случае продажи Хиля летом выкуп Ласерды станет актуальным. И, в принципе, Дерик способен заменить лучшего бомбардира команды.

Может, Талалаев создаст новую звезду?