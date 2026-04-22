Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!

«Локомотив» и «Зенит» выдали жаркий матч в 26-м туре Мир РПЛ! Железнодорожники остановили лидера, дав шанс «Краснодару» вернуться на первое место. Хозяева должны были побеждать в драматичной концовке, однако голкипер Адамов спас ничью для петербургской команды.

Соперники решили не тянуть резину – с первых минут включили максимальные скорости. Футбол был интенсивным и достаточно открытым. Соболев мог забить уже через 33 секунды после старта встречи, когда выиграл единоборство у защитника в стиле «вас здесь не стояло», и пролез на ударную позицию. Однако ворота оказались недостаточно широкими для центрфорварда. У железнодорожников особенно выделялся активностью Бакаев. Экс-зенитовец очень хотел показать себя в матче с командой Сергея Семака. Дважды пробил издали после смещений в центр, причём едва не попал метров с 30-35, а ещё посадил на жёлтую карточку Дугласа Сантоса.

В таком высоком темпе «Локомотив» с «Зенитом» выдержали около получаса. Потом скорости всё же стали падать. Сине-бело-голубые намного больше контролировали мяч (преимущество по владению было приблизительно 70% на 30%), хорошо двигался и рулил игрой «голодный» в последнее время Вендел. Однажды сам бразилец опасно пристреливался, разыграв двоечку с Глушенковым. Кроме того, в середине первого тайма запомнился проход капитана «Зенита» Дугласа Сантоса, который обыграл двоих на входе в штрафную, но загубил голевой момент.

В то же время петербуржцы успешно нейтрализовывали фирменные быстрые контрвыпады «Локомотива»: дуэт Нино – Дивеев хорошо закрывал зоны, да и им всегда кто-то помогал. Пару-тройку раз в переходных фазах допускал брак из-за спешки Батраков. В результате мяч почти не доходил до нападающего хозяев Воробьёва, который за тайм совершил всего 13 касаний и лишь одно – в чужой штрафной на острейшем стандарте москвичей. По статистике «Локомотив» наиграл до перерыва только на 0,14 по xG. Впрочем, и «Зенит» не ушёл далеко по этому показателю – 0,57.

В дебюте второй половины инициативнее был «Локомотив». В результате Семак уже через 10 минут после перерыва решился на двойную замену. Впрочем, повлияли и неигровые детали – тренер «Зенита» убрал Дугласа Сантоса и Глушенкова, «висевших» на карточках. Экс-железнодорожник действительно рисковал нарваться на удаление. Затем Семак ещё больше удивил: за полчаса до конца разменял Соболева на, казалось бы, абсолютно немотивированного Дурана. Несмотря на бодрый старт «Локо», ударов по воротам довольно долго не было.

Галактионов тоже поддерживал энергию своей команды заменами. В частности, выпустил Комличенко вместо подсевшего Воробьёва. Голевые моменты хозяева создавали благодаря стандартам. Один из них, едва не завершившийся голом, красно-зелёные заработали после того, как судья пропустил удар локтем Комличенко в лицо Барриосу. Вообще, претензии к Сухому по ходу матча возникали – как у «Зенита», так и у «Локомотива». В конце концов стало понятно, что если кто-то победит, то всё решит один-единственный гол.

Этот тайм остался за «Локомотивом». Сине-бело-голубые не нанесли ни одного удара в створ. Дуран жил впереди какой-то своей жизнью – колумбиец только однажды угрожал воротам Митрюшкина, голевых моментов петербуржцы при нём не создали. На последних минутах складывалось впечатление, что команде Галактионова победа была нужнее, чем «Зениту». Развязка наступила в компенсированное время. Совершенно неожиданная! Комличенко сделал скидку, Дивеев коснулся мяча рукой, а Сухой с подсказки VAR назначил пенальти.

Комличенко сам взялся исполнить 11-метровый, пробил низом влево от себя – и Адамов потащил! Закончился же матч массовой стычкой игроков. Футболистов «Локомотива» и «Зенита» захлестнули эмоции, а Сухой, очевидно, упустил игру.

Экс-судья РПЛ Игорь Федотов, разобрав для «Чемпионата» пенальти в ворота «Зенита», согласился с тем, что фол тянул на 11-метровый:

«С поля Сухой не мог видеть эпизод, это 100%. Там и в динамике-то непонятно. Видно, что рука пошла вверх. Ключевой критерий, что рука выше плеча. Вопрос в том, было касание кисти или нет. На видео видно, что оно было. Дивеев разворачивал корпус, рука шла снизу вверх, произошёл контакт. Да, видеопенальти, дурацкий, но ничего не поделаешь — нарушение было, это наказуемая рука. Смотрели здесь только контакт, а насколько сильно поменялась траектория — вопрос второстепенный».