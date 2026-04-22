Вот это «Рубин»! Впервые за пять лет обыграли «Динамо» — ещё и без Даку! Видео

«Рубин» под руководством Франка Артиги не проигрывал с марта. Шесть туров – три победы и три ничьих. Парадокс, что казанцы победили двух соперников, которые находились выше в таблице – «Краснодар» и «Локомотив» плюс тонущий на тот момент «Сочи». А три ничьих случились с оппонентами, которые ниже. И вот «Динамо» – команда, с которой они идут вровень. По 35 очков после 25 туров. При этом москвичи не проигрывали казанцам в семи последних матчах, то есть с 2021 года. Так что интриг в этом противостоянии хватало. Даже несмотря на отсутствие реальной турнирной мотивации.

Ролан Гусев выпустил в стартовом составе Данила Глебова. В последний раз хавбек выходил с первых минут 1 ноября. Довольно неожиданно, если учитывать, что до недавнего времени первой опцией на подмену Рубенсу был Тимофей Маринкин. Однако в этот раз юноша остался в запасе. Его время пришло во втором тайме. У «Рубина» было меньше сюрпризов. Встречу из-за дисквалификации пропускали Мирлинд Даку и Егор Тесленко. Так что впереди за албанского форварда отдувался один Жак Сиве.

Уже на первых минутах стало понятно: играть исключительно на результат команды не будут. И те и другие запустили мини-соревнование: кто круче проявит себя в атаке. Это неизбежно должно было привести к моментам, не всё по понятным причинам удавалось реализовать. Начал эту гонку как раз «Рубин», который уже на четвёртой минуте мог открывать счёт после удара Безрукова. Но вытащил Лещук. Через 10 минут ответили хозяева: Гладышев после классной передачи оказался с глазу на глаз со Ставером, однако умудрился не попасть в створ. Команды обменялись волнами преимущества, а после этого пришёл гол.

Грипши после потери соперника в центре поля увидел открывание Сиве и вырезал на него классную передачу. Нападающий вывалился один на один с Лещуком и без труда переиграл голкипера.

Сразу после началось время «Динамо»: свои шансы упустили Маричаль и Скопинцев. При этом тайм завершился преимуществом «Рубина». Перед перерывом даже сложно было представить, что или кого тренеры могут поменять. Ведь обе команды как минимум в атаке действовали убедительно.

Замен и правда не случилось. Зато в начале второго тайма мы снова увидели серию упущенных моментов. Рикардо вытащил мяч уже из пустых ворот после удара Рожкова. А через 10 минут, по сути, повторил трюк. Параллельно Маринкин коленом мог переправлять мяч в сетку, но чуть не повезло. Казанцы, однако, смотрелись острее. Ролан Гусев пытался освежить игру заменами (сделал пять уже к 74-й минуте, в том числе освежил всю линию атаки), однако никак не выходило. Но и стоит отдать должное «Рубину» – в обороне он стал играть куда надёжнее.

Динамовцы так и не смогли переломить ситуацию. Единственный реальный шанс в самой концовке упустил Тюкавин. Итог – поражение с минимальным счётом. Впрочем, едва ли команде сейчас есть дело до чемпионата. Весь акцент – на Фонбет Кубке России. «Рубин» же одержал всего третью гостевую победу подряд и закрепился на седьмом месте. Однако попасть в топ-6 почти нереально.