У Сафонова — новый «сухарь» за «ПСЖ»! Но как же гениально забил Хвича. Видео

«ПСЖ» пользуется чит-кодом и переносит матчи Лиги 1 ради успешной подготовки к ЛЧ. Поэтому игра 26-го тура с «Нантом» состоялась только теперь. Соперник из зоны вылета Сафонову больших неприятностей не подвёз. Матвей провёл 17-ю встречу за парижан кряду и засушил уже 10-й «сухарь» за сезон. Хотя разок пропустил. Да, такое вот противоречие. Ну а солировал Хвича.

За первые 10 минут матча никто ни разу не пробил в сторону ворот. И тех и других. Хотя «ПСЖ» владел мячом 82% времени и занимался раскатом. А потом судья внезапно взял VAR-паузу. Как оказалось, Юссеф при борьбе с Маркиньосом случайно принял мяч рукой. Хвича при пенальти посмотрел в левую сторону, катнул – в правую. Лопеш угадал направление удара – и всё равно не спас. Зато португалец немного погодя не дал Дембеле прошить себя в ближний угол.

Что же «Нант»? Ответил на 22-й минуте. По-голевому! Сиссоко выиграл верх при стандарте и скинул на левый угол вратарской. Никем не прикритый Леру положил корпус и с отскоком от газона поразил дальний угол. Только радость его не продлилась долго: парижан во второй раз выручил VAR – офсайд, отмена.

В остальном же Сафонову неразрешимых задач не подкидывали. В первом тайме его трижды дальними несильными ударами размял Аблин, дважды попав в створ. В другом эпизоде Маттис опасно выбегал на ворота, да его в последний момент нейтрализовал в подкате Забарный. А вот Лопешу пришлось несладко: Дуэ на 38-й минуте открылся под проникающую передачу Хакими и сильным выстрелом заколотил в дальнюю девятку. Такое не берётся.

В начале второго тайма счёт и вовсе стал разгромным. Благодаря гениальности Хвичи! Грузинский технарь раскачал на дриблинге троих соперников, перекладывая мяч с ноги на ногу, и подсёк в правый угол. Красота! Заходил Кварацхелия и на хет-трик, однако попал в перекладину при подаче с углового.

Луис Энрике сделал все пять замен уже к 65-й минуте, дав поиграть в том числе набирающему после травмы колена форму Руису. Как раз испанец заставил звенеть штангу дальним ударом. Сафонов тоже показал себя, в эффектных прыжках помешав Деуффу и Эль-Араби. «Нант» наиграл на 0,87 ожидаемого гола и ничего не забил. Ну а «ПСЖ» исправился за поражение от «Лиона» и оторвался от «Ланса» на четыре очка.

Права на трансляции Лиги 1 в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.