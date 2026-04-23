«Сити» сместил «Арсенал» с первого места в АПЛ! Для этого хватило одного гола

«Манчестер Сити» получил возможность выйти на первое место в таблице. Для этого команде Хосепа Гвардиолы нужно было обыграть на выезде «Бёрнли». Задача не выглядела сложной, если учитывать, что соперник находится на второй с конца строчке в таблице.

Начало встречи получилось достаточно бодрым. Удар Бернарду Силвы заблокировали, а вот Джанлуиджи Доннарумме пришлось тащить после попытки Джейдона Энтони. Спустя минуту Мартин Дубравка украл гол у Райана Шерки — вратарь «Бёрнли» перевёл мяч в штангу после удара в упор.

И всё же «Сити» организовал быстрый гол. Гости убежали в контратаку, и Эрлинг Холанд наказал соперника за высокую линию обороны. Норвежец удрал от защитников, после чего аккуратно подсёк мяч в дальний угол. 24-й гол лучшего бомбардира АПЛ. Если что, все эти события уместились в пять минут после стартового свистка. Неплохой темп, не правда ли?

Английские телевизионщики сразу выкатили приятную для фанатов «Сити» графику. Команда Гвардиолы возглавила онлайн-таблицу — она опережала «Арсенал» по дополнительным показателям. Болельщики лондонского клуба надеялись на чудо, но достаточно быстро разочаровались. Хотя надо признать, что шансов на успешный для них результат изначально было очень мало.

Понимая, насколько важна разница мячей, «Сити» не останавливался после гола. Хотя стоило ли это делать, ведь до конца встречи было достаточно много времени. Шерки попал в створ — Дубравка спокойно забрал мяч. Нико О’Райли неплохо приложился — вратарь в прыжке спас «Бёрнли». Дубравка получил небольшое повреждение в первой половине, однако продолжил игру.

На перерыв ушли при счёте 1:0 в пользу «Ман Сити». При таком результате «Бёрнли» официально вылетал в Чемпионшип. На старте второй половины гости загубили перспективную атаку. Шерки отдал неудобный пас на Антуана Семеньо, а тот с носка запустил мяч мимо створа. Через несколько минут Холанд с правой ноги аккуратно катил в дальний угол, но «Бёрнли» спасла штанга.

«Сити» одолел «Бёрнли» и возглавил таблицу АПЛ

В целом первая половина второго тайма получилась менее интересной. Во многом из-за того, что «Сити» играл не так активно, как до перерыва. Гвардиола отправил Семеньо отдыхать на 65-й минуте, и надо сказать, что Антуан провёл далеко не лучший матч. Вышедший на замену Савио мог укрепить преимущество гостей, однако Дубравка ногой остановил удар бразильца. А в одном эпизоде судья просмотрел, что Бернарду Силву наступили на ногу в штрафной площади хозяев. На последних минутах Нико Гонсалес едва не повторил трюк Холанда с попаданием в штангу. Бил примерно из той же позиции, но испанцу не хватило точности.

1:0 — скромная по счёту победа команды Гвардиолы, хотя гости нанесли больше двух десятков ударов. Однако «Сити» возглавил таблицу благодаря тому, что забил больше мячей, чем «Арсенал» (66 против 63). У команд одинаковое количество очков (по 70) и идентичная разница («+37»). Концовка чемпионата обещает быть жаркой и безумно интересной! А «Бёрнли» официально попрощался с АПЛ — новый сезон команда начнёт в Чемпионшипе.