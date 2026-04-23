Ямаль — мимо ЧМ? «Барса» обыграла «Сельту», но кого это теперь интересует

«Барселона» всё-таки вылетела из Лиги чемпионов от «Атлетико». С «Сельтой» каталонцам просто тоже не было. Но победа отошла на второй план из-за травмы Ямаля.

Не уступать «Барсе» во владении (по 50%), превосходить её как по количеству ударов в створ (2:0), так и по качеству моментов (0,69 xG на 0,21 xG), тем более на «Камп Ноу», – такое для «Сельты» дорогого стоит. Даже если речь только про первые 38 минут.

Соперники обменялись неплохими шансами уже за дебютные 40 секунд. Сработал каталонский прессинг: Ямаль крутанул Лаго и не попал в ближнюю шестёрку. И тут же поступил ответ: Жоан Гарсия в эффектном прыжке потащил выстрел в дальний угол Дурана. Ещё из убойной позиции промазал Ферран. Не Торрес, как вы могли подумать, а Жутгла из «Сельты».

На 23-й минуте Ханс-Дитеру Флику пришлось менять Канселу на Бальде. А на 38-й Лаго помог Ямалю упасть в штрафной. Сам же пострадавший без проблем реализовал пенальти. Однако не стал праздновать и прилёг на газон, сигнализируя о проблеме со здоровьем. Сразу две вынужденные замены за тайм – прям перебор.

С одной стороны, Ламин ушёл сам, без сопровождения. Это хороший знак. Плохой подсветило издание Mundo Deportivo: есть подозрение на разрыв подколенного сухожилия. О степени повреждения станет известно в четверг. Однако если новость подтвердится на медобследовании, вингер поправится минимум через пять недель. То есть как раз к старту ЧМ. Это ещё в лучшем случае. Ну и «эль класико» 10 мая он тогда точно пропустит.

Если ситуация окажется сложнее, то и сроки восстановления увеличатся (до трёх месяцев при худшем сценарии). А там или пропуск первых матчей чемпионата мира, или вообще мимо турнира. Таковы сроки восстановления после травмы подколенного сухожилия. Здоровья!

Неотложная помощь медиков понадобилось и 60-летнему болельщику-сердечнику на трибуне, так что встречу приостанавливали примерно на 19 минут. Возобновился первый тайм уже с участием Барджи, который проверил Раду шикарным дальним ударом под перекладину. А завершился, когда на табло шла 67-я минута.

Ферран, но уже Торрес, красиво положил с лёта рикошетом от перекладины. Однако сделал это из крошечного офсайда. Вновь героем стал Жоан Гарсия, разобравшись с выходом один на один Фера Лопеса. И зачем в ЛЧ Кубарси с Эриком Гарсией в подобных ситуациях правила нарушали, если их ворота охраняет такая стена?

Ещё из интересного – перебор жёлтых карточек у Эрика Гарсии (пропустит матч с «Хетафе») и Рашфорд на позиции центрфорварда. «Барса» без Ямаля во втором тайме наработала только на 0,21 xG. Но какая разница, если это всё равно победа? В Каталонии вновь «+9» по сравнению с Мадридом. Впрочем, главное сейчас – не смотреть в таблицу, а дождаться новостей по Ямалю.