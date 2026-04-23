«Родина» проиграла впервые с сентября – «Урал» снова рядом. «Енисей» уничтожает соперников, а «Сокол» официально полетел во Вторую лигу.

Первый вылет и обострение борьбы за попадание в топ-2. Главное за тур в Первой лиге. Видео

Лига PARI выдвигается на финишную прямую. Впереди ещё четыре тура – обостряются разборки за вторую путёвку в РПЛ плюс не всё ясно в борьбе за выживание. Впрочем, одна затонувшая команда уже нашлась. Об этом и не только – в обзоре «Чемпионата».

Продвинутые статистические данные предоставлены технологическим сервисом Яндекс Спорттех.

«Спартак» разгромил «СКА-Хабаровск»

Все матчи 30-го тура состоялись в среду – «тройник» в Первой лиге в самом разгаре. Казалось, команды будут экономить силы в будни, но нет. День получился крайне результативным – 23 гола в девяти матчах!

«Спартак» уверенно разобрался с гостями из Хабаровска. Аргентинский голкипер костромичей Даниэль Саппа после неудачного матча с «Нефтехимиком» (1:3) сел в запас. В старте вышел Михаил Гайдаш. Работы у него было не так много – СКА всего лишь два раза пробил в створ.

А вот «Спартак» нанёс 17 ударов (семь – в створ), три из которых стали результативными. На 14-й минуте забил Егор Назаренко (передачу отдал Георгий Уридия). Вскоре отличился Амур Калмыков – Назаренко здесь выступил в роли ассистента. В середине второго тайма «Спартак» остался в меньшинстве – Николай Тарасов получил красную карточку за фол последней надежды. Однако это никак не помешало хозяевам. Через 10 минут Назаренко поставил точку, замкнув навес Калмыкова. 2+1 – кажется, воспитанник «Динамо» полноценно возвращается в стартовый состав костромичей.

Провальный матч для СКА, в котором начались ещё и внутренние конфликты. На днях клуб сообщил о расторжении контракта с защитником Владиславом Мастерным. По информации журналиста Сергея Ильёва, футболист устроил перепалку с Поддубским из-за замены на 36-й минуте в матче 29-го тура с «Ротором» (1:2). При этом СКА не побеждает уже в восьми матчах подряд. Команда откатилась на 14-е место в таблице.

Важнейшая победа «Волги»

Кажется, ульяновцы выполнили задачу на сезон. После победы во встрече с «Чайкой» отрыв от зоны вылета увеличился до шести очков. Команда Дмитрия Комбарова в прошлом туре подкинула настоящую сенсацию, обыграв «Факел» (2:0), поэтому «Волгу» ждала серьёзная проверка.

Помог быстрый гол – на 14-й минуте Кирилл Фольмер вывел хозяев вперёд. Вскоре «Чайка» перехватила инициативу и создала несколько моментов – в частности, Руслан Червяков едва не забил после ошибки Егора Бабурина.

После перерыва гости снова пошли в атаку – на 66-й минуте Глеб Пополитов попал в перекладину. Михаил Белов сразу же после этого выпустил Артура Мурзу и Владислава Яковлева, которые на 83-й минуте организовали второй гол «Волги». Впрочем, «Чайка» очень быстро один мяч отыграла – забил вышедший на замену Максим Криушичев. Однако на большее гостей не хватило.

В случае победы у «Чайки» появились бы дополнительные шансы на сохранение места в Первой лиге. Сейчас же они чисто теоретические – отставание от «Уфы» составляет девять очков за четыре тура до конца сезона.

«Урал» обыграл «Торпедо»

А помните, что «Торпедо» подало документы на лицензию РФС-1? Клуб получил отказ, но, видимо, управленцы видели перспективу побороться за попадание в топ-4. Поначалу команда Олега Кононова резко пошла вверх. Однако сейчас что-то сломалось – всего пять очков из 12 возможных в последних четырёх турах.

«Урал», в свою очередь, выходит из депрессии. В прошлом туре разнёс «Сокол» (3:0), а теперь выдал крепкий первый тайм в матче с сильным соперником. На 13-й минуте в очередной раз сработало подключение Силвие Бегича к стандартам – капитан екатеринбуржцев забил пятый гол в сезоне (четыре из них хорват оформил на весеннем отрезке).

Гости могли отыграться, однако Александр Селихов потащил удар Садыга Багиева. Вскоре «Урал» увеличил своё преимущество – Роман Акбашев замкнул подачу Ильи Ишкова. На 31-й минуте хозяева создали ещё один убойный момент – всё тот же Акбашев зарядил в перекладину.

Во втором тайме хозяева перешли в эконом-режим и сосредоточились на обороне. Игроки «Торпедо» пару раз напрягли Селихова, но не более того. Схема «Урала» с тремя центральными защитниками работает – кажется, Василий Березуцкий наконец-то нащупал оптимальную расстановку. Отставание от второго места сократилось до одного очка. Екатеринбург снова в борьбе!

«КАМАЗ» прервал «засуху»

Свершилось. Команда из Набережных Челнов «молчала» четыре матча подряд. Серия закончилась на 55-й минуте встречи с «Уфой» – Сурхайхан Абдуллаев хотел сделать навес, а попал в ворота. Этот гол стал победным для «КАМАЗа».

Первый тайм получился скучным. Болельщиков разбудили только на 42-й минуте, когда Илья Агапов чуть не забил после стандарта. Основной голкипер челнинцев Евгений Замерец в прошлом туре получил травму ключицы – вместо него в рамку вернулся Артур Анисимов. Сыграл здорово – потащил удар Агапова и несколько раз выручил команду в концовке матча.

«Уфа» не воспользовалась шансом ещё больше оторваться от зоны вылета. «КАМАЗ» снова продемонстрировал характер – Антон Хазов оставил в запасе Давида Караева, Тимофея Калистратова и Мухаммада Султонова, но всё равно победил (хотя Караев и Султонов в итоге вышли на поле, второй как раз отметился голевой передачей на Абдуллаева).

«Нефтехимик» уничтожил «Черноморец»

Судя по всему, у команды Кирилла Новикова очередной цикл расцвета. В прошлом туре разобрала «Спартак» (3:1), сейчас прошлась по «Черноморцу». Причём обе команды показали интересный футбол – 38 ударов на двоих (14 – в створ), примерно такие матчи нам и нужны.

«Нефтехимик» в первые 20 минут устроил штурм. Максим Матюша несколько раз выручил гостей, однако с дальним ударом Давида Кокоева уже не справился. Гости, понимая, что терять нечего, организовали серию симпатичных атак – перед перерывом игра шла практически без центра поля.

Во втором тайме «Черноморец» чуть не сравнял счёт – Илья Жигулёв упустил два шанса подряд. «Нефтехимик» ответил голом Антона Бобра. Вскоре Константин Шильцов и Андрей Никитин довели преимущество до неприличного. Откровенно жаль Матюшу – вытаскивал мёртвые мячи, но всё равно пропустил четыре. Большие вопросы к обороне новороссийцев. Да, сыграли авантюрно, однако хозяева наказали за ошибки.

Впрочем, у «Черноморца» ещё остаются шансы в борьбе за выживание. Отставание от «Уфы» – всего два очка. Возможно, судьба вознаградит за смелый футбол.

«Енисей» снова громит соперника

Перед матчем прошлого тура с «Челябинском» (3:0) красноярские фанаты выкатили баннер с большим изображением Сергея Ташуева в роли Терминатора. И действительно – тренер «Енисея» безжалостно крошит лигу. Уже шестая победа в девяти весенних матчах.

Понятно, что разгром утонувшего «Сокола» не стоит переоценивать. Однако «Енисей» голоден до голов, он хочет доминировать и забивать. Символ весеннего преображения команды – форвард Андрей Окладников. На его счету уже 10+2 по системе «гол+пас» в 28 матчах Первой лиги. 8+2 в девяти весенних турах – сумасшедшая статистика.

Андрей Окладников Фото: Пресс-служба «Енисея»

В первом тайме «Сокол» сдерживал «Енисей» до 35-й минуты. Окладников открыл счёт после передачи Андрея Мазурина. Гости могли забить и больше, но пару раз команде Евгения Харлачёва помог каркас ворот. После перерыва саратовцы организовали опасный момент – Алексей Голиянин не дотянулся до мяча после навеса Романа Пасевича. А потом у хозяев просто закончились силы.

На 71-й минуте Окладников оформил дубль. На 77-й Артём Погосов реализовал пенальти. Он же поставил точку на 88-й минуте, воспользовавшись хаосом в чужой штрафной после углового. Перед этим у «Сокола» был шанс на гол престижа, однако Батраз Гурциев не переиграл Егора Шамова.

На послематчевой пресс-конференции Харлачёв объявил о своём уходе из «Сокола». Клуб пока не подтвердил информацию – по данным журналиста Сергея Ильёва, руководители просят тренера остаться. В любом случае «Сокол» уже официально вылетел в «Золото» LEON-Второй лиги.

Дополнение по Ташуеву – он снова не полетел с командой и остался в Красноярске.

Нули у «Арсенала» и «Челябинска»

Довольное редкое событие – «Арсенал» не пропустил. Получился довольно упорный матч и вполне типичный для выездного «Челябинска» – много борьбы и попытки найти моменты в контратаках. Интересно, что в запасе у гостей остался Александр Жиров. Роман Пилипчук усадил 35-летнего лидера обороны в запас – вместо него вышел Булат Гатин.

До перерыва команды создали несколько моментов на стандартах – сначала Гаррик Левин не переиграл Михаила Цулая, затем Кирилл Большаков чуть не забил со штрафного (спас Илья Тусеев, который заменил в старте Даниила Голикова – молодому голкиперу не простили ошибки в матче с «Енисеем» (0:3).

Во втором тайме «Арсенал» и «Челябинск» снова обменялись моментами, но ближе к голу всё-таки были хозяева, которые каким-то чудом не запихали мяч в ворота на последних секундах – гости устроили в своей штрафной настоящий «пожар». Повезло. «Челябинск» уже восемь туров подряд без побед.

«Ротор» обыграл «Родину»

Самый сок ждал фанатов Первой лиги вечером. «Родина» не проигрывала в чемпионате с сентября, однако наконец-то нашёлся криптонит в лице «Ротора» Дмитрия Парфёнова.

Волгоградцы тотально доминировали в первом тайме – перемололи «Родину» в единоборствах и создали несколько опасных моментов у ворот Сергея Волкова. Команда Хуана Диаса за весь матч вообще нанесла всего один удар в створ. После перерыва волгоградцы продолжили давить. Парфёнов подтянул резервы – на 60-й минуте сделал тройную замену (на поле вышли Саид Алиев, Давид Давидян и Илья Родионов).

На 72-й минуте свеженький Алиев исполнил Денниса Бергкампа в чужой штрафной – в два касания уложил мяч в дальний угол ворот. Гости побежали отыгрываться, но в компенсированное время «Ротор» подловил их на контратаке, которую завершил Давидян. Есть шестая победа подряд!

Возможно, лучший матч волгоградцев в сезоне. И один из худших – для «Родины», которая за два последних тура растеряла добытую фору. А ведь был шанс выйти даже на первую строчку.

«Факел» снова потерял очки

Команде Олега Василенко тяжело на финише. Уже три тура без побед – если бы не осечки «Родины», то случился бы откат на второе место. На этот раз бой в Воронеже дал «Шинник» Артёма Булойчика.

Василенко ищет идеального партнёра для Белайди Пуси в атаке – во встрече с ярославцами в старт вернулся зимний новичок Аксель Гнапи, которого на время из состава выбил Максим Турищев. Гнапи был хорош – много боролся впереди и организовал первый момент для «Факела» на 10-й минуте. Впрочем, «Шинник» быстро адаптировался к игре и вскоре открыл счёт. На 34-й минуте забил Кирилл Маляров.

После перерыва воронежцы взвинтили темп – тот же Гнапи в стиле Джона Кордобы постоянно убегал от защитников. И в итоге забил на 57-й минуте. Ярославцы не испугались и пошли в атаку – Дмитрий Самойлов замкнул передачу Артура Галояна. Зрела сенсация, однако Равиль Нетфуллин по-капитански сравнял счёт на 73-й минуте. Мы привыкли к эффективным угловым «Шинника», но у «Факела» они тоже иногда работают.

Эффектная рубка, которая, как ни странно, сложилась в пользу воронежцев. «Факел» увеличил отрыв от «Родины» до четырёх очков. Только вот вопросов по игре с каждым матчем всё больше.