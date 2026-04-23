Ямаля обвиняют в собственной травме — он вылетел до конца сезона! А что будет с ЧМ?

«Барселона» одержала восьмую победу подряд в чемпионате Испании. Только вот она была омрачена сразу двумя травмами у каталонцев. На 23-й минуте пришлось вынужденно заменить Жоау Канселу, а на 42-й поле покинул Ямаль.

Выглядело это весьма драматично. Воспитанник «Барсы» забил с пенальти, но нормально отпраздновать гол с партнёрами не получилось. Вместо этого испанец лёг на газон, и ему потребовалась помощь врачей. Дальше последовала замена на другого молодого вингера Барджи.

Травма Ямаля Фото: Joan Valls/Getty Images

Канселу хорошо смотрится в «Барселоне» после перехода в январе, но всё внимание забрал на себя, конечно же, Ямаль. Второй лучший игрок в мире по версии «Золотого мяча» за прошлый год.

Ханс-Дитер Флик главный тренер «Барселоны» «Ямаль почувствовал дискомфорт. Ситуация с Канселу, похоже, несерьёзная, но тоже нужно дождаться окончательного решения. Похоже, у Ямаля есть травма, однако нужно понять, сколько времени он проведёт вне игры. Как тренер я обязан справляться с такими ситуациями. Жаль, что Ламин получил травму именно сейчас, но также думаю о Рафинье, Бернале, Кристенсене…»

Забавно, что испанские спортивные СМИ Marca, As и Sport вышли утром с одним и тем же заголовком. У трёх спортивных изданий на первой полосе появилось два слова «Alarma Lamine» («Тревога Ламин»). Ещё одно спортивное издание Испании Mundo Deportivo поместило этот же сюжет на первую полосу, но с заголовком «Дорогостоящая победа».

Обложки Marca, As и Sport

Часто в мышечных травмах винят календарь, когда футболистам приходится играть по 90 минут два раза в неделю. «Барселона» в этом сезоне (все турниры, кроме КЧМ) чаще даёт нападающему провести весь матч (29 раз), чем заменяет его (14 раз). В мартовских товарищеских играх за сборную вингер вышел в основе в обоих случаях, но был заменён на 63-й минуте (с Сербией) и в перерыве (с Египтом).

Ямаль играет много, но какая-то ротация присутствует. К тому же впервые за долгое время у «Барселоны» было аж восемь дней отдыха между встречами. В результате сейчас в Испании винят не столько плотный календарь, сколько самого футболиста, который летал в Мадрид для вручения премии Laureus лучшему молодому футболисту. Вот, например, слова Хуана Фурланчича, ведущего спортивного шоу Futbol Total: «Это футболист, который менее 48 часов назад показал, как забавно есть фастфуд, прилетев рано утром на частном самолёте за двое суток до матча. Думаю, всё это не совпадение, не случайность. Это связано с последствиями, вероятно, плохого самочувствия, недостаточного отдыха, пренебрежения собственным здоровьем, риска того, что и произошло. А ведь это не какая-то украденная хакерами фотография. Ламин сам хвастался этим».

Ямаль в самолёте Фото: из личного архива

Теперь болельщиков больше всего волнуют сроки восстановления испанца. Судя по кадрам с матча, Ямаль повредил заднюю поверхность бедра. Именно за неё держался футболист, что характерно для таких повреждений. Часто такое выбивает игроков на срок около трёх недель, однако всё зависит от степени тяжести травмы. В редких случаях речь может идти о нескольких месяцах, а в исключительных случаях – до полугода.

Важно, что Ямаль самостоятельно ушёл с поля. В отличие, например, от полузащитника «Наполи» Де Брёйне, который опирался на врачей в октябрьской встрече с «Интером». У бельгийца в этом сезоне случился рецидив травмы, и он выбыл на четыре месяца – также после забитого пенальти. В свою очередь, Ямаль шёл в подтрибунном помещении даже не прихрамывая.

Ямаль уходит в раздевалку Фото: кадр из трансляции

На следующий день после матча «Барселона» сделала заявление. Клуб объявил, что вингер выбыл до конца сезона из-за повреждения двуглавой мышцы бедра, но останется доступен для сборной на ЧМ-2026.

В чемпионате каталонцы опережают «Реала» на девять очков, и им осталось встретиться с «Хетафе» (на выезде), «Осасуной» (на выезде), «Реалом» (дома), «Алавесом» (на выезде), «Бетисом» (дома) и «Валенсией» (на выезде). Можно ожидать, что Ямаль будет в строю к первому матчу сборной на чемпионате мира – 15 июня испанцы сыграют против Кабо-Верде. Потом – с Саудовской Аравией. И даже если Ямаль не будет готов на 100%, Испания с такими соперниками должна справиться и без него.