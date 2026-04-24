Трагедия экс-игрока «Шинника», будущий бюджет «Урала» и трансфер «Родины». Главное в ФНЛ

Богатая на новости неделя в русском футбольном андеграунде – хотя не все они стали радостными. Собрали самое интересное в традиционном дайджесте «Чемпионата».

Тяжёлая история Бена Загре

Экс-защитнику «Шинника» Бену Загре ампутировали ногу. 27-летний спортсмен уже давно сражается с онкологическим заболеванием. В последний раз Загре появился на поле в апреле 2025-го – отыграл 90 минут в матче с «Тюменью» (1:2).

После этого в ноге футболиста нашли опухоль. Её удалили в Ярославле. Первичная биопсия не показала онкологии. Загре уже готовился к возвращению и планировал приступить к тренировкам, однако дополнительные обследования в Москве вызвали сомнения у врачей. Позже страшный диагноз подтвердился — рак. Причём форма заболевания оказалась крайне агрессивной.

Загре пережил ещё одну операцию и шестимесячный курс химиотерапии в Португалии, но лечение не дало нужного эффекта. В итоге врачам пришлось пойти на крайние меры. По словам агента Дмитрия Селюка, ампутация была необходима, чтобы спасти игроку жизнь.

Дмитрий Селюк футбольный агент «Ногу пришлось ампутировать месяц назад, поскольку химиотерапия не до конца убила раковые клетки. Состояние тяжёлое, но Бен жив — и это уже можно назвать чудом».

Селюк также отметил, что ещё во время обследований в Европе врачи давали крайне тревожные прогнозы, а сам Загре прошёл через всё во многом благодаря спортивной закалке: «Там очень агрессивная форма рака. Когда увидел фото после операции — неделю не мог прийти в себя. Однако Бен держится. Он настоящий герой».

Центрдеф из Буркина-Фасо сыграл за «Шинник» 44 матча во всех турнирах и забил четыре гола. Провёл один матч за сборную – в феврале 2016 года вышел на поле в товарищеской встрече с Египтом (0:2). Желаем Бену Загре сил и здоровья.

«Родина» упустила шанс догнать «Факел»

В Лиге PARI очень насыщенная неделя – сразу три тура на коротком отрезке. В среду было сыграно девять матчей. «Факел» оторвался от «Родины» несмотря на 2:2 в матче с «Шинником». Команда Хуана Диаса проиграла в чемпионате впервые с сентября – выезд в Волгоград в гости к «Ротору» оказался максимально неудачным (0:2).

Интересно, что в борьбу за вторую строчку снова вернулся «Урал» Василия Березуцкого, который воспользовался осечками «Родины». До конца сезона остаётся ещё четыре тура – интриг до сих пор очень много.

«Уралу» урежут бюджет?

Ситуация для «Урала» становится принципиальной не только в спортивном, но и в финансовом плане. По информации журналиста Сергея Ильёва, в случае повторного невыполнения задачи по выходу в РПЛ клубу могут существенно сократить финансирование — речь идёт о сумме примерно в 400 млн рублей.

Для понимания масштаба: текущий бюджет екатеринбуржцев оценивается в диапазоне от 1,3 до 1,5 млрд рублей. После сезона-2024/2025, когда команда не вышла в элиту, финансирование уже уреза́ли — примерно на 200 млн. В частности, были снижены премиальные выплаты. Впрочем, бонусы за выход в РПЛ у екатеринбуржцев по-прежнему остаются одними из самых высоких в лиге.

По уровню зарплат «Урал» — один из лидеров турнира: ряд игроков получает от 3 млн рублей и выше, а отдельные контракты соответствуют реалиям Премьер-Лиги.

Харлачёв покидает «Сокол». Или нет?

После домашнего поражения во встрече с «Енисеем» (0:4) в 30-м туре Первой лиги главный тренер «Сокола» Евгений Харлачёв прямо на пресс-конференции объявил об уходе из клуба. Правда, официального подтверждения пока не было – по информации Сергея Ильёва, руководители просят специалиста остаться.

52-летний Харлачёв, сменивший в Саратове Младена Кашчелана, провёл шесть матчей — в них команда не набрала ни одного очка, разность мячей – 2:17. В итоге саратовцы выдали серию из 10 поражений и официально оформили вылет в LEON-Вторую лигу.

Евгений Харлачёв главный тренер «Сокола» «Ну, комментарий будет очень короткий. Сегодняшний матч достиг апогея всей нашей работы. К сожалению, не получилось здесь переломить ситуацию, хотя надежда была, и определённые матчи давали оптимизм, что мы прибавляли с каждой игрой. Хочу попросить прощения у саратовских болельщиков, моя работа здесь подошла к концу».

«Урал-2» снова гремит в медиа

Вторая лига «Б» потихоньку разгоняется. Матч между «Уралом-2» и томским КДВ (0:2) в Группе 4, скорее всего, прошёл бы мимо широкой публики, однако главный тренер екатеринбургской «двойки» Евгений Аверьянов постарался сделать всё, чтобы эту игру запомнили надолго.

Сначала «Урал-2» выложил в соцсети мотивационную речь Аверьянова, который призвал своих футболистов быть «наглыми и злыми», чтобы «порвать соперника». Видимо, что-то пошло не по плану.

К 63-й минуте «Урал-2» проигрывал 0:2 и остался в меньшинстве (красную карточку получил Илья Шахматов). Вскоре в раздевалку отправился и сам Аверьянов – он выругался в сторону судей. Перед уходом с поля тренер выдал огненную тираду.

Евгений Аверьянов главный тренер «Урала-2» «****, ******, ***** я вообще сюда пришёл. Тьфу, *****».

На данный момент «Урал-2» занимает девятое место (из 12) в Группе 4 – команда набрала два очка в трёх матчах.

Основной вратарь «КАМАЗа», кажется, выбыл до конца сезона

24-летний Евгений Замерец этой весной прорвался в стартовый состав челнинцев и стал одним из лучших вратарей Первой лиги. Почему приз лучшему голкиперу марта в итоге отдали Игорю Обухову – большой вопрос.

В матче с «Торпедо» в 29-м туре (2:0) Замерец получил травму ключицы и доигрывал через боль: сначала пропустил с пенальти, а затем совершил эффектный сейв после удара в упор от Даниила Уткина. Лишь после этого Евгения поменяли на Артура Анисимова.

По информации Сергея Ильёва, футболисту предстоит пройти повторную томографию. Есть вероятность, что Замерец в этом сезоне уже не сыграет. Впрочем, Анисимов достойно подменил конкурента – в 30-м туре несколько раз выручил «КАМАЗ» в победной встрече с «Уфой» (1:0).

«Родина» близка к выкупу Волкова

«Родина» планирует выкупить вратаря Сергея Волкова у «Акрона». Голкипер выступает за москвичей на правах аренды с августа, и клуб намерен активировать опцию выкупа. Базовая сумма составляет около 8 млн рублей, однако стороны могут договориться о её снижении.

По информации Сергея Ильёва, с самим 30-летним вратарём все условия уже согласованы. Волков быстро стал ключевой фигурой в составе «Родины»: дебютировал в 5-м туре, когда у команды ещё не было побед, и с тех пор стабилизировал игру в обороне. Его статистика – 17 пропущенных мячей в 25 матчах и 13 «сухарей» — одна из лучших в лиге.

«Ахмат» присматривается к Мицаеву

По информации Legalbet, грозненский «Ахмат» рассматривает вариант с подписанием голкипера «Велеса» Расула Мицаева. Клуб ищет замену Гиорги Шелии, с которым, вероятно, не продлят контракт.

23-летний вратарь привлёк внимание не только игрой, но и ярким хайлайтом: в недавнем матче Второй лиги «А» с «Машуком-КМВ» (2:0) Мицаев забил гол со своей половины поля.

Отступные за Мицаева составляют около 15 млн рублей — в случае сделки для «Велеса» это может стать одной из крупнейших продаж.

«СКА-Хабаровск» расстался с Мастерным

В «СКА-Хабаровск» произошли кадровые изменения на фоне серии неудач. Клуб досрочно расторг контракт с Владиславом Мастерным, не дожидаясь завершения сезона.

Решение стало следствием эмоционального эпизода в матче с «Ротором» (1:2). Главный тренер Алексей Поддубский заменил игрока ещё в первом тайме, после чего между ними произошла перепалка. Уже на следующий день клуб расстался с футболистом.

Закулисье матча в Челябинске

ФНЛ выпустила новый эпизод шоу «Из первых бутс», посвящённый матчу «Челябинск» — «СКА-Хабаровск» (2:2), который состоялся в рамках 28-го тура Первой лиги.

Формат традиционный — игра изнутри: раздевалки, бровка, VIP-ложа и эмоции всех участников процесса. Главный сюжет — сам матч, в котором челябинцы отыгрались с 0:2, вырвав ничью на последних секундах.

Отдельное внимание — реакции главного тренера Романа Пилипчука: камеры зафиксировали его максимально живые эмоции по ходу встречи. После второго пропущенного гола бывший помощник Массимо Карреры даже сорвал с себя микрофон. По завершении игры Пилипчук отдельно отметил вклад болельщиков, назвав их поддержку ключевой в этом камбэке.