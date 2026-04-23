«Акрон» без побед в РПЛ уже пять месяцев! В этот раз не помог даже аут от Дзюбы

«Акрон» не побеждал в Мир РПЛ с 27 ноября. Пугающая статистика, которая отправила команду очень близко к стыковым матчам. Ситуативно они этой весной там уже оказывались. Правда, быстро выбирались. Помогли две ничьих, ведь в остальном – только поражения. В клубе всё это время призывали не паниковать. В общем-то, небезосновательно: тольяттинцам и правда много не везло. И тут к ним в гости приехало «Динамо». Махачкалинцы здорово начали весеннюю часть, выиграв две встречи. Потом были ничьи с крепкой «Балтикой» и «Локомотивом», но даже этот результат не помог подняться к середине таблицы. «Акрон» и «Динамо» перед очной встречей набрали по 23 очка. Так что победитель временно вырывался бы из опасной зоны.

Обе команды потеряли по одному игроку перед матчем. Заур Тедеев не мог рассчитывать на Марата Бокоева, поэтому пришлось устраивать ротацию в обороне. А Вадим Евсеев – на Сослана Кагермазова. При этом тренеры едва ли могли удивить друг друга. У Махачкалы мы уже привычно увидели двух нападающих – знак того, что играть на ничью команда не собиралась. Цель в гостевых и домашних встречах – победа. Независимо от класса соперника. С первых минут стало очевидно: динамовцы собираются не просто выигрывать, но и действовать первым номером. Они постарались забрать мяч под контроль, правда, соперник сопротивлялся. Команды обменялись несколькими неплохими подходами, а потом мы увидели быстрый гол.

Мяч ушёл в аут, и его неожиданно решил вбрасывать Дзюба. Вкинул на Лончара, потом в суматохе его подхватил Фернандес. Быстро сориентировался и бахнул в угол. Волк такого явно не ожидал.

Футболисты «Акрона» празднуют гол в ворота «Динамо» Мх Фото: ФК «Акрон»

«Акрон» повёл, в то время как Евсеев выглядел невозмутимо. Словно знал, что для его команды ничего критичного не случилось. Нужно было лишь забрать игру под контроль. И у махачкалинцев это получилось. Они действительно стали куда больше владеть мячом. А вскоре появились и моменты. На 19-й минуте после удара Табидзе мяч пролетел рядом со штангой. А сразу после Миро смог пробить из-под защитника, но точно в Гудиева. Давление росло, однако тольяттинцы старались действовать спокойно. В одной только весенней части из-за глупых ошибок они уже потеряли много очков. И точно осознавали: за нелепое решение в этом матче последует быстрое наказание.

В концовке тайма махачкалинцы упустили ещё одну возможность, «Акрон» же ушёл на перерыв, ведя в счёте. А вышел без Кузьмина, которого заменил Джаковац. И он же мог стать автором голевой передачи, когда отпасовал на Беншимола на 55-й минуте. Однако нападающий чуть не попал – мяч ударился в штангу. После этого игра будто успокоилась. «Акрон» спокойно оборонялся, тем более и соперник перестал создавать моменты. Тренеры делали замены, но казалось, что всё так и докатится до минимальной победы.

Пока на 75-й минуте грубо не ошибся всё тот же Джаковац. Он пошёл с мячом в сторону своих ворот, его обокрал Джавад, влетел в штрафную и классно ударил в дальний угол. Гудиев не успел среагировать.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Сразу после гости могли и вовсе выйти вперёд, но Джапо чуть не попал по воротам. Ничья не устраивала никого, хоть и немного поднимала команды от зоны стыков. Однако махачкалинцы с осторожностью стали идти в атаку, а у тольяттинцев не особо получалось впереди.

Дальше у Махачкалы матчи с «Краснодаром», «Ростовом», «Ахматом» и «Спартаком». У «Акрона» – «Балтика», «Краснодар», «Ростов» и финиш с «Крыльями». Выбирайте, у кого дела хуже.