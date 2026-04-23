Брест — Ланс. Прямая трансляция
Акрон — Динамо Махачкала — 1:1, обзор матча 26-го тура РПЛ, видео голов: Фернандес, Джавад, Дзюба, статистика, 23 апреля 2026

«Акрон» без побед в РПЛ уже пять месяцев! В этот раз не помог даже аут от Дзюбы
Дмитрий Зимин
Отчёт «Акрон» — «Динамо» Махачкала — 1:1
Ничья с Махачкалой не порадовала никого.

«Акрон» не побеждал в Мир РПЛ с 27 ноября. Пугающая статистика, которая отправила команду очень близко к стыковым матчам. Ситуативно они этой весной там уже оказывались. Правда, быстро выбирались. Помогли две ничьих, ведь в остальном – только поражения. В клубе всё это время призывали не паниковать. В общем-то, небезосновательно: тольяттинцам и правда много не везло. И тут к ним в гости приехало «Динамо». Махачкалинцы здорово начали весеннюю часть, выиграв две встречи. Потом были ничьи с крепкой «Балтикой» и «Локомотивом», но даже этот результат не помог подняться к середине таблицы. «Акрон» и «Динамо» перед очной встречей набрали по 23 очка. Так что победитель временно вырывался бы из опасной зоны.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Фернандес – 9'     1:1 Хоссейннежад – 75'    

Обе команды потеряли по одному игроку перед матчем. Заур Тедеев не мог рассчитывать на Марата Бокоева, поэтому пришлось устраивать ротацию в обороне. А Вадим Евсеев – на Сослана Кагермазова. При этом тренеры едва ли могли удивить друг друга. У Махачкалы мы уже привычно увидели двух нападающих – знак того, что играть на ничью команда не собиралась. Цель в гостевых и домашних встречах – победа. Независимо от класса соперника. С первых минут стало очевидно: динамовцы собираются не просто выигрывать, но и действовать первым номером. Они постарались забрать мяч под контроль, правда, соперник сопротивлялся. Команды обменялись несколькими неплохими подходами, а потом мы увидели быстрый гол.

Мяч ушёл в аут, и его неожиданно решил вбрасывать Дзюба. Вкинул на Лончара, потом в суматохе его подхватил Фернандес. Быстро сориентировался и бахнул в угол. Волк такого явно не ожидал.

Футболисты «Акрона» празднуют гол в ворота «Динамо» Мх

Фото: ФК «Акрон»

«Акрон» повёл, в то время как Евсеев выглядел невозмутимо. Словно знал, что для его команды ничего критичного не случилось. Нужно было лишь забрать игру под контроль. И у махачкалинцев это получилось. Они действительно стали куда больше владеть мячом. А вскоре появились и моменты. На 19-й минуте после удара Табидзе мяч пролетел рядом со штангой. А сразу после Миро смог пробить из-под защитника, но точно в Гудиева. Давление росло, однако тольяттинцы старались действовать спокойно. В одной только весенней части из-за глупых ошибок они уже потеряли много очков. И точно осознавали: за нелепое решение в этом матче последует быстрое наказание.

В концовке тайма махачкалинцы упустили ещё одну возможность, «Акрон» же ушёл на перерыв, ведя в счёте. А вышел без Кузьмина, которого заменил Джаковац. И он же мог стать автором голевой передачи, когда отпасовал на Беншимола на 55-й минуте. Однако нападающий чуть не попал – мяч ударился в штангу. После этого игра будто успокоилась. «Акрон» спокойно оборонялся, тем более и соперник перестал создавать моменты. Тренеры делали замены, но казалось, что всё так и докатится до минимальной победы.

Пока на 75-й минуте грубо не ошибся всё тот же Джаковац. Он пошёл с мячом в сторону своих ворот, его обокрал Джавад, влетел в штрафную и классно ударил в дальний угол. Гудиев не успел среагировать.

Сразу после гости могли и вовсе выйти вперёд, но Джапо чуть не попал по воротам. Ничья не устраивала никого, хоть и немного поднимала команды от зоны стыков. Однако махачкалинцы с осторожностью стали идти в атаку, а у тольяттинцев не особо получалось впереди.

Дальше у Махачкалы матчи с «Краснодаром», «Ростовом», «Ахматом» и «Спартаком». У «Акрона» – «Балтика», «Краснодар», «Ростов» и финиш с «Крыльями». Выбирайте, у кого дела хуже.

