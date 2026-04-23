«Спартак» душил «Краснодар» как никто. Но чемпион камбэкнул и обошёл «Зенит»! Видео

«Зенит» ещё вчера запустил игру, смысл которой легко сформулировать: а кому больше хочется стать чемпионом? Петербуржцы потеряли очки с «Локомотивом» и предоставили шанс «Краснодару» вернуться на первое место. Но для этого требовалось побеждать «Спартак», который при Хуане Карседо всего дважды не выиграл в Мир РПЛ. Пять побед, ничья и поражение – хороший старт работы, а последний матч с «Ахматом» и вовсе показал воздушную команду, которая забила три уже в первом тайме. У «Краснодара» дела в последнее время складываются не лучшим образом – две ничьих, причём в обоих случаях команда уступала и приходилось спасаться. Плюс кадровые проблемы и короткая скамейка. Так что действующие чемпионы совсем не казались фаворитами встречи.

В запасе у краснодарцев, к слову, оказалось всего шесть полевых игроков. И всего четыре – с реальным опытом игры в РПЛ. Среди них – основной центральный защитник Витор Тормена. Он очутился там из-за проблем со здоровьем. А основная пара в центре обороны – Коста и Жубал. Для летнего новичка команды это был всего седьмой матч в РПЛ и второй – в стартовом составе. У «Спартака» в этот раз мы увидели меньше экспериментов: Зобнин вышел на фланге обороны, а Фернандеш – в атаке. В остальном всё предсказуемо.

«Спартак» с первых минут показал, что как минимум инициативой владеть собирается. Мяч оказался под их контролем, правда, в первые 10 минут фолов и столкновений было больше, чем опасных моментов. Удивительно работал и главный судья Чистяков, не желавший показывать кому-либо жёлтую карточку. Сначала просмотрел шипы Жедсона в сторону Батчи, а потом – опасную игру Оласы против Угальде.

Первый опасный момент случился на 17-й минуте, когда на ударную позицию вышел Маркиньос, однако Агкацев и Жубал совместными усилиями смогли нивелировать угрозу. «Спартак» продолжал давить, но не всегда это приводило к реальным шансам забить. К 37-й минуте хозяева нанесли четыре удара по воротам. У соперника – 0. А сразу после появления этой статистики Мартинс открыл счёт. Агкацев неудачно сыграл при угловом, в итоге Литвинов пульнул мяч в сторону ворот, а там грамотно подставился люксембургский полузащитник.

А через три минуты угловой заработал Кордоба. Подача – и мяч после попытки удара от Ленини коснулся руки Умярова. Чистяков пошёл к монитору, а в это время некоторые стали искать параллели с моментом матча «Краснодар» – «Балтика». Тоже рука после навеса и попытки удара, но ЭСК РФС сообщила, что пенальти не назначен правильно. Чистяков же посмотрел эпизод и уверенно указал на «точку». А Сперцян использовал шанс.

Момент для «Чемпионата» прокомментировал бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Он поддержал решение главного.

Игорь Федотов бывший арбитр РПЛ «Это фол. Рука отставлена в сторону, никто Умярову не мешал, он находился один, не в борьбе. Рука увеличивала площадь тела. Сам Чистяков решения принять не мог, несмотря на правильную позицию — было скопление игроков. Это совершенно не такой же момент, как у Оласы в матче «Краснодара» с «Балтикой». Там была борьба за позицию, был контакт между игроками. Если бы между Умяровым и игроком «Краснодара» шла борьба, то мы бы не говорили о пенальти. А Умяров находился один, пытался подстроиться под мяч и отставил руку. Это только его проблема».

В перерыве тренеры не стали делать замены, а «Спартак» во втором тайме вновь начал с давления. Агкацев спас после хорошего удара Маркиньоса. Казалось, что команда сможет держать темп и дальше. Однако постепенно игра успокоилась. «Краснодар» позволял «Спартаку» владеть инициативой, но опасные подходы почти исчезли. Тренеры постарались оживить игру заменами. Спартаковцы растранжирили ещё несколько шансов, а на 84-й минуте «Краснодар» нанёс второй удар в створ. Оборона хозяев словно забыла, как защищаться, поэтому Черников стрелял почти наверняка. Однако спас Максименко.

А ещё через пару минут спасти уже не вышло: после подачи с углового мяч заметался и отлетел на ещё одну подачу. Гонсалес закинул в штрафную точно на Жубала, который забил во второй встрече подряд.

Это было неожиданно. И, возможно, даже несправедливо. Но какое это имеет значение? «Краснодар» удержал преимущество и вернулся на первое место. «Спартак» же теперь пятый, ведь в параллельном матче «Балтика» набрала одно очко.