Убийственный промах подставил «Балтику»! Талалаев без побед уже месяц. Видео

Параллельно с «Ахматом» и «Балтикой» играли «Спартак» и «Краснодар». Второй матч явно притянул к себе больше внимания. Но и в первом нашлось на что посмотреть. Андрей Талалаев вернулся на скамейку калининградцев после дисквалификации и операции на ЖКТ – как раз под встречу с бывшим клубом. Голы забили два его футболиста. Правда, есть нюанс.

Дополнительной интригой виделось противостояние Пряхина с командой, где он и раскрылся на уровне Мир РПЛ. Но Станислав Черчесов после не самой удачной игры полузащитника со «Спартаком» впервые усадил его в запас. Сразу спойлер: Пряхин сегодня в каком-то смысле стал джокером. Но об этом потом.

Пока – про то, с чего всё начиналось. Много борьбы, отсутствие острых моментов – так прошли первые 20 минут матча. «Ахмат» чаще шёл вперёд, «Балтика» – привычно копила количество удачных выносов, отборов и перехватов. А потом начала отвечать и выглядела заметно интереснее. Как ни странно, к первой опасности привёл аут Бевеева. Мингиян привычно закинул в штрафную, и Ндонгу пришлось блокировать в подкате удар Менделя. Ещё Гассама проверял Ульянова кивком головы с углового.

Под конец первого тайма Талалаев развёл руками, потому что Илья Петров классно бил с лёта после прострела Гассама – а Ульянов потащил из-под перекладины. Но и до сих пор подменяющему травмированного Бориско Кукушкину тоже дали себя проявить. Богосавац убежал в контратаку, обыгрался с Садулаевым и оказался прямо перед воротами, да не перехитрил Ивана.

«Ахмат» — «Балтика», 23.04.2026 Фото: ФК «Ахмат»

44% владения, тем не менее при этом семь ударов против двух и 0,49 ожидаемого гола против 0,09 xG – по статистике балтийцы к перерыву уступали только в контроле мяча. И это ещё Хиля на поле не было.

Беликова – тоже, но его Талалаев выпустил на второй тайм вместо схлопотавшего жёлтую Ильи Петрова. Как оказалось, пророчески! Именно Иван сначала перехватил мяч вблизи чужой штрафной, а затем, обыгравшись с Менделем, прострелил во вратарскую. Там уже караулил Ласерда! Вот и дебютный гол бразильца в РПЛ.

Гассама тоже был близок к голу. Ульянов так не посчитал, отразив удар малийца головой. А то, что случилось дальше, не поддаётся никакой логике. Титков в касание с шикарной передачи Менделя заносил мяч в ворота. Однако тот стукнулся о перекладину! Удивительный промах.

Вскоре последовала расплата. Пряхин вышел на замену и быстро заработал угловой. С которого Андраде в борьбе с Ибишевым поразил собственные ворота!

Ндонг на радость болельщиков «Зенита» получил карточку и пропустит выезд в Санкт-Петербург. А сегодня голов больше зрители не увидели. По крайней мере, легитимных, поскольку вышедший под конец матча Йенне, перед тем как катнуть в пустые ворота, подыграл себе рукой.

Если судить по ожидаемым голам, «Балтика» была гораздо сильнее: 1,60 на 0,34 xG. Один только промах Титкова чего стоит. Тем не менее калининградцы скатали уже четвёртую ничью кряду. В разборке за третье место «Локо» впереди на три очка.