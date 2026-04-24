Сборная 26-го тура РПЛ. Джокер «Краснодара», неугомонный Вендел и спаситель «Оренбурга»

Тур МИР РПЛ посреди недели — редкая штука. Восемь матчей уместились в три дня. Тут были и важнейшие встречи с участием топ-клубов, и рубки команд, которые бьются за выживание. Мы составили символическую сборную, а игроков расставили по условной схеме 3-4-3. Тренером стал тот, кто вернул свою команду на первое место в РПЛ.

Вратарь: Денис Адамов («Зенит»)

Вратарь «Зенита» помог команде избежать поражения в Москве. «Локомотив» в концовке встречи получил право на пенальти, но Адамов оставил Николая Комличенко без гола. Да, сине-бело-голубые всё равно упустили первое место в таблице, однако в чемпионской гонке любые очки имеют немаловажное значение. Кто знает, возможно, этот сейв поможет клубу из Санкт-Петербурга в дальнейшем. Футболисты «Локомотива» нанесли четыре удара в створ, но ни разу не пробили Адамова.

Правый центральный защитник: Жубал («Краснодар»)

Защитник «Краснодара» в двух турах подряд исполняет магию в концовке. Сначала Жубал результативно вышел на замену во встрече с «Балтикой» (2:2), а потом появился в стартовом составе на игру со «Спартаком» (2:1). Несколько дней назад бразилец спас «Краснодар» от поражения, в Москве же его удар головой стал и вовсе победным. А ведь Жубал вышел в основе команды на матч РПЛ впервые с сентября 2025 года. Защитник «Краснодара» выиграл семь единоборств из 11 во встрече со «Спартаком».

Центральный защитник: Марсело Алвес («Сочи»)

Худшая команда РПЛ одержала три победы подряд. Марсело стал главным героем матча с «Крыльями Советов» (2:1). Он забил два мяча, а второй гол оформил на 90+9-й минуте. 95% точных передач, шесть выигранных единоборств из девяти, четыре перехвата — статистика Алвеса в прошедшем матче. Сколько он забил в РПЛ в этом сезоне до встречи с «Крыльями Советов»? Ни одного!

Левый центральный защитник: Сесар Монтес («Локомотив»)

Монтес в матче с «Зенитом» (0:0) впечатлил тем, что выиграл семь единоборств из девяти. Когда команда играет «на ноль» с таким соперником — это большой плюс. Сесар добился успеха почти в каждом верховом единоборстве. Особенно Монтес преуспел в рубке с центральными нападающими «Зенита». Он выиграл одно единоборство у Джона Дурана и три из трёх – у Александра Соболева.

Правый полузащитник: Кристофер Мартинс («Спартак»)

«Спартак» показал неплохой футбол, но обидно проиграл «Краснодару» (1:2). А ведь до перерыва чемпиона практически не было видно. Красно-белые вышли вперёд благодаря Мартинсу — полузащитник переправил мяч в ворота соперника бедром. Три удара (два — в створ), один заработанный фол, три выигранных верховых единоборства из четырёх, один успешный отбор — статистическая линейка полузащитника в прошедшей встрече. Основная позиция Мартинса — в центре. Но в матче с «Краснодаром» игроки «Спартака» регулярно перемещались по всему полю, поэтому мы отправили Кристофера на правый фланг.

Центральный полузащитник: Вендел («Зенит»)

Полузащитник «Зенита» проделал огромный объём работы во встрече с «Локомотивом» (0:0). Вендел заработал на себе три фола — больше всех в команде. А ещё отдал 92% точных передач, выиграл семь единоборств из 10, четыре раза успешно применил обводку и два раза совершил отбор. Бразилец был в полном порядке. Правда, это не помогло его команде набрать три очка в Москве.

Центральный полузащитник: Иван Беликов («Балтика»)

Беликов начал матч с «Ахматом» (1:1) в запасе, но вышел в перерыве и сделал гол «Балтики». Он отобрал мяч, разогнал контратаку, а затем отдал результативный пас на Дерика Ласерду. У Ивана 13 точных передач из 16, семь выигранных единоборств из 12, два успешных отбора и четыре перехвата. Правда, «Балтика» в последнее время регулярно делит очки с соперниками — это произошло в четвёртом туре РПЛ подряд.

Левый полузащитник: Роберто Фернандес («Акрон»)

«Акрон» никак не победит на весеннем отрезке в РПЛ. Команда из Тольятти потеряла ещё два очка во встрече с махачкалинским «Динамо» (1:1), несмотря на гол Фернандеса. Южноамериканец воспользовался скидкой Максима Кузьмина и вонзил мяч в дальний угол. Боливиец отдал 27 точных передач в финальную треть поля — лучший результат в команде. Роберто выиграл 10 единоборств из 14 и четыре раза успешно применил обводку.

Правый нападающий: Хорди Томпсон («Оренбург»)

«Оренбург» одержал важнейшую победу — команда Ильдара Ахметзянова оформила камбэк во встрече с «Пари НН» (2:1). Томпсон не забил, однако отдал два результативных паса. Навесы Хорди от углового флажка конвертировались в парочку голов. Любопытно, что сам Томпсон не нанёс ни одного удара, но заработал на себе один фол и два раза успешно применил обводку. Хорди показал самый высокий результат среди игроков «Оренбурга» по количеству точных передач в финальную треть поля (20).

Центральный нападающий: Алешандре Жезус («Оренбург»)

Жезус вышел на замену на 67-й минуте, однако отведённого времени ему хватило, чтобы стать главным героем встречи с «Пари НН» (2:1). Он забил два идентичных гола — головой подрезал мяч в дальний угол после подач со стандартов. «Оренбург» благодаря подвигам вышедшего на замену игрока покинул зону прямого вылета. Алешандре заработал на себе один фол, отдал три точные передачи из четырёх и выиграл шесть единоборств из 12.

Левый нападающий: Роналдо («Ростов»)

Мы отправили Роналдо на левый фланг, хотя во встрече с ЦСКА (1:1) он в основном закрывал правый. Соперника по-прежнему штормит, но это не проблема «Ростова». Команда Джонатана Альбы набрала важное очко в столице, а Роналдо открыл счёт. Бразилец отдал 18 точных передач из 23, заработал на себе один фол и один раз успешно применил обводку.

Тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»)

Первый тайм матча со «Спартаком» не то, чем может гордиться «Краснодар». Далеко не лучшая игра в исполнении чемпиона. Но Мусаев многое поменял в перерыве. «Быки» играли во второй половине иначе и набрали важнейшие три очка. Решение с выходом Жубала в стартовом составе оправдало себя, учитывая, кто стал автором победного гола. А главное – «Краснодар» справился с давлением после того, как «Зенит» потерял очки днём ранее.

Сборная 26-го тура РПЛ

Ещё раз посмотрим на символическую сборную тура.

Кто не попал в сборную

Не все лучшие игроки 26-го тура РПЛ попали в символическую сборную. В список стоит добавить Джованни Гонсалеса («Краснодар»), Виктора Мелёхина («Ростов»), Данила Кругового (ЦСКА), Дерика Ласерду («Балтика»), Жак-Жюльена Сиве («Рубин») и Ивана Олейникова («Крылья Советов»). Кого, на ваш взгляд, мы незаслуженно забыли? Делитесь своим мнением в комментариях!