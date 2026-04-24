Суперматч в Италии, полуфинал «Сити» и мясорубка для «Барсы». Главные игры выходных

На следующей неделе нас ждут первые полуфинальные матчи еврокубковых турниров. А перед этим пройдут очередные туры в ведущих лигах (в Англии запланированы ещё и полуфиналы Кубка Англии). По традиции отобрали для вас самые любопытные матчи, которые состоятся в ближайшие дни. В список попали и встречи из чемпионатов Турции и Сербии. Ваша задача — распределить игры по местам в зависимости от уровня интереса.
«Милан» — «Ювентус»: воскресенье, 26 апреля, 21:45 мск
Интрига: топ-клубы Серии А снова не порадуют высокой результативностью?
Центральная игра 34-го тура Серии А. Пока обе команды располагаются в зоне Лиги чемпионов: «Милан» занимает второе место, «Ювентус» — четвёртое. Главное, чтобы они не устроили то, что было в первом круге. Тогда соперники завершили встречу без голов. «Россонери» трижды проиграли в пяти предыдущих турах Серии А, а «Ювентус» не потерпел ни одного поражения в семи последних матчах чемпионата Италии. Туринской команде желательно побеждать, ведь «Комо» и «Рома» отстают на пять очков. Плюс если «Юве» выиграет, то догонит «Милан». 0:0, 0:1, 2:0, 0:0 — результаты четырёх предыдущих матчей соперников на «Сан-Сиро» в Серии А.
«Арсенал» — «Ньюкасл»: суббота, 25 апреля, 19:30 мск
Интрига: «Арсенал» хотя бы временно вернёт себе лидерство в АПЛ?
Несколько недель назад казалось, что уже ничто не помешает «Арсеналу» стать чемпионом Англии. Но команда Микеля Артеты сбавила, чем и воспользовался «Манчестер Сити». Лондонцы откатились на второе место в таблице, хотя соперник опережает их только по дополнительным показателям. Если «Арсенал» наберёт хотя бы одно очко в предстоящем матче, то вернёт себе лидерство в турнире. Правда, у «Сити» будет игра в запасе. «Ньюкасл» выступает в этом сезоне совсем не так, как хотелось бы его болельщикам. 14-е место — очень слабый результат для клуба, который ещё недавно рубился в Лиге чемпионов. «Арсенал» не проигрывал «Ньюкаслу» дома в АПЛ с 2010 года. А в 11 предыдущих встречах на поле соперника «сороки» забили всего два мяча.
«Црвена Звезда» — «Партизан»: воскресенье, 26 апреля, 19:00 мск
Интрига: Станкович снова станет чемпионом Сербии вместе с «Црвеной Звездой»?
Стать чемпионом на глазах у принципиального соперника — отличная мотивация для «Црвены Звезды». Команде Деяна Станковича достаточно не проиграть на своём поле, чтобы стать недосягаемой для конкурента. Задача кажется не самой сложной, ведь «Партизан» не побеждал в дерби с 2023 года. А с того момента соперники встречались восемь раз. Кстати, Станкович три раза приводил «Црвену Звезду» к победе в чемпионате Сербии. Сложно представить, что он не сделает это в четвёртый раз.
«Галатасарай» — «Фенербахче»: воскресенье, 26 апреля, 20:00 мск
Интрига: сократит ли «Фенербахче» отставание от «Галатасарая»?
Битва лучших турецких клубов. За четыре тура до финиша «Галатасарай» опережает принципиального соперника на четыре очка. Будет ли этого достаточно, чтобы сохранить первое место? Многое зависит от предстоящего матча. Если «Галатасарай» победит, то вопрос о чемпионе, по сути, будет решён. А вот если три очка наберёт «Фенербахче», то гонка станет ещё более интригующей. В первом круге соперники поделили очки (1:1), после чего «Галатасарай» проиграл в матче за Суперкубок Турции (0:2).
«Бетис» — «Реал» Мадрид: пятница, 24 апреля, 22:00 мск
Интрига: прервёт ли «Реал» неудачную серию в гостевых матчах с «Бетисом»?
Мадридцы очень близки к тому, чтобы завершить сезон без единого трофея. Кубок Испании — вылет, Лига чемпионов — вылет. Во внутреннем чемпионате дела тоже складываются не лучшим образом. За шесть туров до финиша «Реал» отстаёт от «Барселоны» на девять очков. Сложно представить расклад, при котором команда Альваро Арбелоа опередит принципиального соперника. «Бетис» занимает пятое место в Примере — хороший результат. Но в восьми предыдущих турах команда Мануэля Пеллегрини (к слову, бывшего тренера «Реала») одержала всего одну победу. Поездки в гости к «Бетису» — непростое испытание для мадридцев. В трёх предыдущих матчах в Примере «Реал» не одержал там ни одной победы.
«Хетафе» — «Барселона»: суббота, 25 апреля, 17:15 мск
Интрига: как «Барса» проведёт первый матч после травмы Ямаля?
На этой неделе «Барселона» одержала непростую победу в домашнем матче с «Сельтой» (1:0) и приблизилась к чемпионскому титулу. Но есть и плохая новость: Ламин Ямаль получил травму во время исполнения пенальти и вылетел до конца сезона. Впрочем, испанец должен поправиться к старту чемпионата мира. Победная серия «Барселоны» в чемпионате составляет уже восемь матчей — это действительно впечатляет. «Хетафе» располагается на шестой строчке в таблице Примеры. Команда ни разу не делила очки с соперниками в 10 предыдущих турах — семь побед, три поражения. А теперь очень интересный факт: «Барса» ни разу не обыграла «Хетафе» на выезде в пяти предыдущих встречах. Плюс каталонцы забили в этих матчах всего один мяч. Удивляться не стоит: «Хетафе» — крайне неприятный и жёсткий соперник, так что «Барсе» хорошо бы в первую очередь избежать травм.
«Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: суббота, 25 апреля, 19:15 мск
Интрига: «Сити» сделает ещё один шаг к победе в Кубке Англии?
Команда Хосепа Гвардиолы приедет на «Уэмбли» в прекрасном настроении. На этой неделе «Манчестер Сити» поднялся на первое место в таблице АПЛ. «Сити» обыграл на выезде «Бёрнли» (1:0) и обошёл «Арсенал» по дополнительным показателям. Таким образом, у «горожан» есть шанс завершить сезон с тремя трофеями. Команда уже стала победителем Кубка английской лиги и добралась до полуфинала Кубка Англии. Там «Сити» встретится с клубом Чемпионшипа. Однако «Саутгемптон» нельзя недооценивать — в прошлом раунде «святые» обыграли «Арсенал» (2:1). Хотя «Манчестер Сити», естественно, считают фаворитом полуфинала. Два предыдущих матча с участием соперников получились скромными с точки зрения голов. Сначала «Сити» обыграл «Саутгемптон» (1:0), после чего команды сгоняли по нулям.
«Ливерпуль» — «Кристал Пэлас»: воскресенье, 26 апреля, 17:00 мск
Интрига: обыграет ли «Ливерпуль» соперника дома в АПЛ впервые с 2021 года?
Англия в новом сезоне будет представлена на общем этапе Лиги чемпионов как минимум пятью клубами. Это очень хорошая новость для «Ливерпуля», который сейчас находится на пятой строчке в таблице АПЛ. Команда Арне Слота опережает ближайшего преследователя на пять очков, и у неё на один проведённый матч меньше. «Ливерпуль» одержал две победы подряд, а «Кристал Пэлас» оказался во второй половине таблицы. С другой стороны, лондонский клуб уже добрался до полуфинала Лиги конференций. «Ливерпуль» ни разу не обыграл соперника в трёх последних домашних матчах. Прервут ли хозяева эту серию?
«Манчестер Юнайтед» — «Брентфорд»: понедельник, 27 апреля, 22:00 мск
Интрига: «МЮ» обыграет удобного соперника?
В прошлом матче «Манчестер Юнайтед» одолел на выезде «Челси» (1:0) и практически гарантировал себе участие в Лиге чемпионов в будущем сезоне. Пока команда Майкла Кэррика замыкает топ-3, но опережает «Астон Виллу» только по дополнительным показателям. «Брентфорд» же находится на девятой строчке, однако если победит на «Олд Траффорд», то поднимется сразу на шестое место. Команда не проигрывает на протяжении шести матчей, а в пяти предыдущих турах пять раз поделила очки с соперниками. «МЮ» хорошо проводит домашние встречи с «Брентфордом» в АПЛ — шесть побед подряд.
«Торино» — «Интер»: воскресенье, 26 апреля, 19:00 мск
Интрига: станет ли «Интер» чемпионом Италии по итогам 34-го тура?
Разбираемся, при каких раскладах этот матч станет чемпионским для «Интера». Команда возглавляет таблицу, опережая «Милан» и «Наполи» на 12 очков. Если кто-то из этих соперников победит в уикенд, то «Интер» точно не станет чемпионом по итогам 34-го тура. В Италии в случае равенства очков у претендентов на скудетто всё решает «золотой» матч. Но если «Наполи» не обыграет «Кремонезе», а «Милан» — «Юве», то «Интер» может стать чемпионом. Кстати, «Торино» не одержал ни одной победы во встречах с «нерадзурри» с 2019 года.
«Челси» — «Лидс»: воскресенье, 26 апреля, 17:00 мск
Интрига: как «Челси» проведёт первый матч после увольнения Росеньора?
Лиам Росеньор проработал главным тренером «Челси» всего четыре месяца. На этой неделе лондонский клуб объявил об увольнении англичанина, так что в кубковой игре командой будет руководить Калум Макфарлейн. «Синие», по всей видимости, пролетят мимо Лиги чемпионов, а «Лидс» избежит понижения в классе. Выход в финал Кубка Англии станет хорошим результатом для любого клуба. Впрочем, если туда пробьётся «Манчестер Сити», то понятно, кто будет фаворитом.
«Анже» — «ПСЖ»: суббота, 25 апреля, 20:00 мск
Интрига: «ПСЖ» приблизится к чемпионству?
«Ланс» делает всё, чтобы сделать чемпионскую гонку в Лиге 1 интригующей. Впрочем, «ПСЖ» оторвался от конкурента на четыре очка за пять матчей до финиша. Впереди у парижан гостевая встреча с «Анже». Эта команда ни разу не выиграла в пяти последних турах и оказалась на 13-й строчке. Грозит ли «Анже» вылет? Вряд ли. «+9» от зоны стыков за четыре тура до конца — можно спокойно доигрывать сезон. «ПСЖ» не проигрывал сопернику в Лиге 1 с 1975 года. Более того, парижане одержали 17 побед подряд во встречах с «Анже» в чемпионате. А мы ждём очередного появления Матвея Сафонова в стартовом составе.